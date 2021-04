Die Landesregierung verschärft die Maskenpflicht. Wie die Staatskanzlei am Freitag informierte, müssen Menschen, die vom Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes befreit sind, ab Montag ein ärztliches Attest vorlegen können, wenn sie sich in entsprechenden Bereichen aufhalten.

Von Christian Hiersemenzel