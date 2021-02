Kiel

Besucher und Mitarbeiter in Pflegeheimen müssen regelmäßig per Schnell-Test auf Corona geprüft werden. Weil das Personal das in vielen Heimen nicht selbst schafft, testen dort seit ein paar Wochen Kräfte von der Bundeswehr. Doch die Soldaten und Soldatinnen werden in den nächsten Tagen abgezogen. Dann sollen freiwillige Tester übernehmen.

Rund 1200 Schleswig-Holsteiner haben sich bisher auf den neuen Coronatest-Job beworben. „Das ist deutlich mehr als in anderen Bundesländern. So viel Nachfrage haben wir nicht erwartet“, sagt DRK-Landesvorstand Anette Langner.

Jedes dritte Heim will Tester

Auf der anderen Seite hätten 191 Pflegeheime im Land Bedarf für einen oder mehrere Tester angemeldet – also fast jede dritte Altenpflege-Einrichtung. Bevor es losgeht, müssen die Tester einen Vertrag mit einer Einrichtung abschließen. Dass Tester und Einrichtung zueinander finden – dafür sorgt das DRK in Lübeck. Anschließend geht es zu einem Kurz-Lehrgang in die DRK-Schulungszentren in Kiel, Eutin, Kaltenkirchen und Heide.

Beim ersten Kurs in Kiel zeigt sich schnell: Die Motivation für die Tätigkeit als Tester ist unterschiedlich. Da ist der 22-jährige Kevin Thomsen, der die Wartezeit bis zum Bundeswehrdienst sinnvoll überbrücken will. Jesper Sörensen muss sich als Student etwas hinzuverdienen. „Mein Job im Museum ist durch Corona weggefallen – und das wird wohl noch länger so bleiben. Da ist das Testen in Pflegeheimen eine gute Alternative“, sagt der 27-Jährige. Zumal der Job vergleichsweise gut bezahlt wird: Das Bundesgesundheitsministerium hat als Richtwert 20 Euro pro Stunde angegeben. Das liegt deutlich über dem Mindestlohn.

Kurzarbeit durch Corona

Für Jens Rieper ist das Geld dennoch nicht das Entscheidende. „Ein Zuverdienst ist natürlich immer gut, aber mir geht es vorrangig darum, etwas zu tun – nicht nur zuzuschauen in der Pandemie, sondern mit anzupacken“, erklärt der 52-jährige Kieler.

Weil seine Tochter examinierte Altenpflegerin ist, weiß er, wie groß der Zeitdruck in der Pflege oft ist und dass das Personal nicht auch noch das Testen stemmen kann. „Wenn ich da helfen kann, ist das eine Win-Win-Situation – gut für die Menschen in den Heimen, die so wieder mehr Besuch bekommen können, und gut für mich, weil ich als Zulieferer für die Gastronomie durch Corona in Kurzarbeit bin und so wieder unter Menschen komme.“

Lesen Sie auch: So können Sie Tester werden

Alexandra Sari hofft noch auf einen weiteren Effekt: Die sozialpädagogische Assistentin arbeitet in einem Kindergarten. „Mit dieser Schulung kann ich hoffentlich nicht nur die Heime entlasten, sondern vielleicht auch später die Tests in der Kita anwenden und dort für mehr Sicherheit sorgen“, sagt die 20-Jährige, bevor sie behutsam bei Kevin Thomsen das Teststäbchen ins rechte Nasenloch einführt. Denn zum Schulungsprogramm gehört nicht nur die Testtheorie, sondern auch die praktische Übung und die Erfahrung, selbst getestet zu werden.

Mehr Bedarf in Heimen erwartet

Nach eineinhalb Stunden haben die Teilnehmer das notwendige Rüstzeug, wissen, warum sie unter anderem zwei Handschuhe übereinander tragen, wie sie den Test dokumentieren müssen, wo das Teststäbchen im Rachen genau entlanggeführt werden muss und wie die Auswertung funktioniert. Jetzt noch die Bescheinigung, dass die Schulung erfolgreich absolviert wurde – und es kann losgehen mit der neuen Tätigkeit.

Anette Langner rechnet damit, dass weitere Heime Bedarf an Testern anmelden werden. Wer Interesse an der Tätigkeit hat, kann unter https://www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe prüfen, ob in der Nähe noch Bedarf besteht. Infos gibt es auch bei der gebührenfreien Hotline : 0800-455 55 32.