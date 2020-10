Beherbergungsverbot: Diese Bundesländer spielen nicht mit

Kiel

Von der Opposition erntete Daniel Günther ( CDU) am Donnerstag seltenes Lob. „Dass der Alleingang nun beendet ist, ist gut, und das Einlenken der Landesregierung ist folgerichtig“, stellten SPD-Fraktionschef Ralf Stegner und seine Stellvertreterin Birte Pauls in einer gemeinsamen Erklärung fest. Gerade wenn es darum gehe, die Mobilität von Menschen einzuschränken, seien bundeseinheitliche Regelungen erforderlich. „Alleingänge von einzelnen Bundesländern helfen nicht weiter.“

Zwar hatte sich Schleswig-Holsteins Kabinett am Donnerstag mit vielen anderen Landesregierungen geeinigt: Ähnlich wie das SPD-regierte Rheinland-Pfalz verabschiedete man sich von der Ende Juni eingeführten Quarantäne-Regelung. Stattdessen soll ab Freitag ein Berherbergungsverbot für innerdeutsche Reisende aus Corona-Risikogebieten gelten, das dann entfällt, wenn ein maximal 48 Stunden altes Negativ-Testergebnis vorgelegt werden kann. Auf diese Weise wolle man einen Teil des Flickenteppichs bereinigen, sagte Günther. Fünf Länder wollen da aber nicht mitspielen.

Niedersachsen behält sich eine Prüfung vor. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kündigte bereits an, ein Beherbergungsverbot nicht mitzutragen. Hoteliers zu zwingen, Menschen aus inländischen Corona-Risikogebieten des Hauses zu verweisen, sei „ein Eingriff in das Gewerberecht“. Auch Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern legten eigene Protokollerklärungen vor.

Bremen , Offenbach und Frankfurt/Main melden hohe Corona-Zahlen

NRW-Staatskanzleichef Nathanael Liminski ( CDU) betonte Donnerstag, dass man ein solches Verbot erst nutze, wenn das eigene Gesundheitsministerium bestimmte Regionen entsprechend ausweise. Dafür aber müsse es ein „anhaltend diffuses Infektionsgeschehen geben“. Damit befindet sich Düsseldorf aber auf einer Linie mit Kiel. Auch Schleswig-Holstein behält es sich weiterhin vor, die vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Corona-Risikogebiete genauer zu betrachten.

Bremen hatte am Donnerstag erstmals die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. „Wir werden Bremen genauso überprüfen, wie wir es bisher für jeden einzelnen Landkreis getan haben“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP): „Woran liegt es? Ist dort ein singuläres Ereignis aufgetreten, das die Inzidenz so hochgetrieben hat? Sollte das nicht der Fall sein, sondern wir von einer erhöhten Virus-Zirkulation auf Bevölkerungsebene im Bundesland Bremen ausgehen müssen“, dann dürften Besucher nur dann im Norden Urlaub machen, wenn sie einen negativen Corona-Test mitbringen. Automatismen seien fehl am Platz. Neben Bremen standen am Donnerstag auch Frankfurt/Main und das benachbarte Offenbach kurz vor der 50er-Schwelle. Der baden-württembergische Kreis Esslingen hatte sie mit einem Wert von 52,3 überschritten.

„Die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger ist auch in der Pandemie ein sehr hohes Gut, und das gilt natürlich insbesondere im Inland“, sagte Christopher Vogt, FDP-Fraktionschef im Landtag. „Es liegt aber auch in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich an die sinnvollen Corona-Regeln zu halten und bei Symptomen eben auch nicht zu reisen.“

Ähnlich formulierte es seine Grünen-Kollegin Eka von Kalben. Die neue Regelung schränke Familienbesuche und Pendler nicht ein. „Aber uns allen muss bewusst sein, dass aus dieser Freiheit die Verantwortung folgt, das Virus nicht unnötig zu streuen.“

