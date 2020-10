Kiel

Herr Sager, Sie halten ein Beherbergungsverbot für überzogen. Warum?

Reinhard Sager: Ein Beherbergungsverbot ist ganz schwierig praktikabel. Auch ist die Frage, ob es verhältnismäßig ist – und letztlich, ob es der Bevölkerung vermittelbar ist. Viertens stellt sich nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts ( OVG) Münster die Frage, ob solche Verbote einer gerichtlichen Prüfung standhalten.

Anzeige

Sie haben also vor allem juristische Einwände?

Nein, nicht nur. Wenn ich etwas anordne, muss ich anschließend in der Lage sein, die Regeln zu kontrollieren und gegebenenfalls Verstöße zu sanktionieren. Wenn jetzt im laufenden Betrieb der Herbstferien die Kontrollpflicht bei den Rezeptionisten von Hotels oder Ferienhausanlagen landet, so muss man doch feststellen, dass viele noch nie in ihrem Leben eine solche Freitestung im Ergebnis gesehen haben. Und es stellt sich die Frage, ob man wirklich Menschen aus einem gesamten Landkreis, aus einer gesamten Stadt an einer Reise hindern kann, wenn dort die Inzidenzen über 50 liegen. In Gütersloh und Warendorf ist das vom OVG verworfen worden. Das kann hier auch passieren, und das wäre unschön, weil dann nicht nur Wirrwarr entstünde, sondern auch nochmals die Akzeptanz in der Bevölkerung gegen die ausgebrachten Maßnahmen dramatisch zu sinken drohte. Das können wir nicht wollen.

Lesen Sie auch: Berherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten

Wie bewerten Sie, dass zwischen Menschen, die aus einem ausländischen Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, und inländischen Reisenden ein Unterschied gemacht werden soll? Bei den einen greift weiterhin die 14-tägige Quarantäne-Verpflichtung, bei den anderen nicht.

Auch das ist mindestens in einer Europäischen Union rechtlich fraglich. Der Gesichtspunkt ist aber auch hier der praktikable: Zu uns an Nord- und Ostsee kommen eben nicht die Partygänger, die unerlaubterweise im Keller zu dicht ohne jegliche Belüftung feiern. Sodass sich die Frage stellt: Handeln wir richtig, handeln wir verhältnismäßig?

Ziel der Länderchefs war es, den Flickenteppich einigermaßen zu beseitigen.

Genau das hat am Mittwoch nicht geklappt. Elf Länder sind nicht 16. Und wenn in Deutschland unterschiedliche Regeln gelten, jeweils unterschiedliche Gebiete definiert werden und das dann täglich wechselt, dann ist das wirklich schwer vermittelbar.

Mecklenburg-Vorpommern behält seine bisherige Quarantäne-Regelung bei, Berlin sieht vom Beherbergungsverbot ab. Besondere Druckmittel hat Schleswig-Holstein da nicht. Was kann die Regierung tun?

Der Bund und die Länder müssen mit uns Landkreisen zusammenbleiben: Dort, wo das Infektionsgeschehen das Erträgliche überschreitet, müssen sie konsequent handeln. Das ist zur Eindämmung der Pandemie noch viel entscheidender als neue Regeln, die nur schwer durchtragen können.

Lesen Sie auch:

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Mittwoch gesagt, dass in den Metropolen entschieden werde, ob das Virus in Schach gehalten werden kann. Hat er recht?

Ja und nein. Wir betrachten Deutschland als Ganzes. Die Großstädte haben hier zweifelsohne ein Problem, aber nicht die Menschen in den Großstädten schlechthin sind es, sondern es sind sogenannte Hotspots, die alle Regeln brechen. Dagegen muss die jeweilige Politik konsequent ihre ausgebrachten Regeln durchsetzen.

Müssen Regionen nicht besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, wenn andernorts die Inzidenz über die 50er-Schwelle klettert?

Das ist ein berechtigtes Interesse. Selbstverständlich wollen auch wir keine Einträge von Menschen, die hier nichts zu suchen haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das schafft man nicht über ein Beherbergungsverbot, sondern indem man die Regeln, die für alle gelten, konsequent anwendet und kontrolliert.