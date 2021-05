Strande/Laboe

Gisela Beck und Rainer Marunde wollten mit ihrem Wohnmobil eigentlich bis nach Albanien fahren – und das bereits 2020. Corona macht dem Paar aus Pinneberg und seiner Reise auf den Balkan nun auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.

Doch unglücklich sehen beide nicht aus – sie strahlen mit der Sonne um die Wette, als sie ihren Wagen an der Bülker Huk in Strande abstellen. „Wir machen das Beste aus der Situation“, sagt Gisela Beck – und fügt hinzu, was ihr gleich anzumerken ist: „Wir sind tiefenentspannt.“

Wohnmobil-Fans lieben Strande und Laboe

Sie und ihr Partner behelfen sich mit Tagesausflügen. Nach der Westküste und einem Besuch in St. Peter-Ording ist nun eine Tour an die Ostsee an der Reihe. „Sobald das Wetter schön ist, fahren wir los“, so Beck. Ihr sei bewusst, dass das ein Privileg ist, das nicht jedem möglich sei.

„Deshalb sind wir demütig“, so die 68-Jährige. Das ist wohl auch der Grund, weshalb es für die beiden Pinneberger nicht in Frage kommt, trotz Beherbergungsverbots in ihrem Wagen zu übernachten. Auch nicht an einem abgeschiedenen Ort direkt an der Küste.

Das sieht nicht jeder Wohnmobil-Fahrer an der Bülker Huk so. Seitdem Camping- und andere Stellplätze geschlossen sind, weichen viele auf Orte wie den am Strander Leuchtturm aus. Manche scheinen es für ihr Recht zu halten, die Nächte dort zu verbringen – obwohl Kontrollen durch das Ordnungsamt und empfindliche Strafen (im schlimmsten Fall bis zu 10000 Euro) drohen.

Nerven liegen blank - Wohnmobil-Fahrer fühlen sich angefeindet

Für den Fall tauscht man sich über mögliche Ausreden aus. Etwa, sich spontan als Nachtangler auszugeben, der gerade auf Fang gehen will. Sie haben kein Verständnis dafür, dass das Beherbergungsverbot auch für die Camper gilt.

„Wer sonst kann sich selbst versorgen und so viel Abstand halten wie wir?“, fragt ein Ehepaar aus Kiel. Beide wollen ihre Namen nicht nennen, weil sie selbst im Wohnmobil an der Bülker Huk übernachtet haben.

Ein anderer Wohnmobil-Fahrer berichtet hingegen davon, dass er und seine Frau zunehmend angefeindet werden – wohl eine Folge davon, dass sich viele, die sein Hobby teilen, nicht an die Regeln halten. „Beschimpfungen waren noch das Geringste“, sagt er.

Es sei schon vorgekommen, dass Autofahrer ihn ausgehupt und ihm die Vorfahrt genommen hätten, drohende Gesten inklusive. Ein Fußgänger habe beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel geschlagen.

Zur Galerie Gekauft haben sie ihre Wohnmobile für weite Reisen, doch die Schleswig-Holsteiner können derzeit nur auf Kurztrips gehen.

Mit dem Bulli schnell an die Küste - davon machen Schleswig-Holsteiner rege Gebrauch

„Ich kann verstehen, dass viele Einwohner am Küstenstreifen, wie am Sehlendorfer Strand, von Mobilisten genervt sind“, sagt er. Aber nicht jeder lasse auf dem Parkplatz das Abwasser direkt unter sich ab oder schlage sich für die Notdurft in die Büsche. Alle müssten sich verantwortungsvoll verhalten.

Solche Missgunst hat Tatjana Noll noch nicht erlebt. Die 43-jährige Altenholzerin hat sich erst 2020 einen Lebenstraum erfüllt – und sich einen VW-Bus gekauft. Nun genießt sie mit ihrer Freundin Svetlana Schneider einen freien Nachmittag in Laboe.

Bei weit geöffneter Heckklappe haben sie es sich windgeschützt im Bulli gemütlich gemacht und schauen auf die Ostsee hinaus. „Wir sind froh, dass wir noch einen Platz am Wasser bekommen haben“, sagen sie angesichts des vollen Parkplatzes am nordöstlichen Zipfel der Gemeinde.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geringe Ansprüche der Wohnmobilisten ans Reise-Jahr 2021

Allerdings würden sie gerne auch einmal ein paar Tage länger unterwegs sein – dafür sei der Bus schließlich gedacht. Sobald Lockerungen im Tourismus möglich werden, will Tatjana Noll auf Wochenend-Touren Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erkunden.

„Zwei oder drei Tage am Wasser zu verbringen und zwischendurch mit dem Stand-Up-Board zu fahren, ist wie eine Woche Urlaub.“ Bis dahin reichen ihr Tagesausflüge.

Auch die Ansprüche an das Reise-Jahr 2021 von Gisela Beck und Rainer Marunde gegenüber in Strande sind gering. „Wir haben keine großen Pläne. Wir gehören nicht zu den Typen, die sofort losfahren müssen, sobald das möglich ist“, so der 65-Jährige.

Gisela Beck fügt hinzu: „Dieses Jahr noch, dann ist der Hype vorbei. Albanien gibt es 2023 auch noch.“