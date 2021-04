Kiel

Wo sonst kaum eine Unterkunft zu bekommen ist, herrscht zurzeit ein riesiges Angebot an Ferienwohnungen und Ferienhäusern. Ob in Eckernförde, auf Sylt oder an der Lübecker Bucht - überall zeigen die einschlägigen Buchungsportale freie Kapazitäten an.

Viele davon sind erst ab Mai belegt, denn sowohl Vermieter als auch Gäste hoffen darauf, dass das Beherbergungsverbot bis dahin aufgehoben wird. Doch sicher ist das keineswegs. Erst in dieser Woche hatte das Wirtschafts- und Tourismusministerium die Erwartungen gedämpft.

Lockerung des Beherbergungsverbots in Schleswig-Holstein nicht in Sicht

"Eine Lockerung des Beherbergungsverbots ist für Schleswig-Holstein angesichts der gegenwärtigen Situation noch nicht in Sicht", sagte Ministeriumssprecher Harald Haase. In der Tourismusbranche wird frühestens zu Pfingsten mit ersten Öffnungen gerechnet - also zum vorletzten Mai-Wochenende.

Bis dahin gilt, dass Ferienunterkünfte nur genutzt werden dürfen, wenn jemand aus beruflichen oder medizinischen Gründen reisen und übernachten muss - ob im Hotel oder einer privat vermieteten Wohnung. Auch sozial-ethische Anlässe gehören dazu, etwa Beerdigungen. Ausnahmen werden aber auch für Zweitwohnungsbesitzer gemacht. Sie können beispielsweise ihre Wohnung an der Wasserkante ohne weiteres nutzen und sie Familienangehörigen und Freunden überlassen.

Verstöße in Ferienwohnungen kaum zu kontrollieren

Dort liegt der Hase im Pfeffer. „Dass die kostenfreie Überlassung an Bekannte erlaubt ist, macht es für uns schwierig“, sagt Klaus Kaschke, Eckernfördes Ordnungsamtsleiter. Es lasse sich schlicht nicht nachweisen, dass jemand nicht mit dem Eigentümer bekannt sei. Deshalb hält Kaschke Kontrollen auch für sinnlos, obwohl es in Eckernförde etliche Ferienwohnungen gibt. Vermieter, die sich nicht ans Beherbergungsverbot halten, bleiben auf diese Weise unerkannt.

Das gilt offenbar für den gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde, denn zuletzt hat es nach Angaben der Behörde lediglich sechs Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegeben. Zweimal hat jemand vorgegeben, beruflich unterwegs zu sein, obwohl das nicht stimmte. Viermal wurden medizinische oder sozial-ethische Gründe genannt, die sich als falsch herausstellten.

Verfahren gegen Vermieter und Urlauber auf Sylt, Föhr und Amrum

Ganz anders sieht es im Kreis Nordfriesland mit den Urlaubsinseln Sylt, Föhr und Amrum aus. Dort sind bislang allein 24 Verfahren aufgelaufen – etwa durch Stichproben und nach Hinweisen. Auch Buchungen von Vermietagenturen seien geprüft worden, hieß es vom Sylter Ordnungsamt. Zehn Verfahren richten sich gegen Vermieter, die wissend Urlaubsgäste aufgenommen haben. In 14 Fällen stehen Urlauber im Visier.

Lesen Sie auch: Kommentar: Tilmann Post über Bußgelder gegen illegale Urlauber in Schleswig-Holstein

Dabei hat die Ordnungsbehörde des Kreises eine beliebte Masche enttarnt: Allein zehnmal legten Feriengäste den Kontrolleuren ein ärztliches Attest darüber vor, „dass sie Nordseeluft benötigen würden“, berichtet Dagmar Schulze vom Kreis Nordfriesland.

Verstöße gegen das Beherbergungsverbot mit bis zu 3000 Euro geahndet

Das genüge allerdings nicht als Ausnahme vom Beherbergungsverbot. „Zwingende medizinische Gründe wären hingegen: Vor-Ort-Behandlungen in einer medizinischen Einrichtung oder bei einem Arzt oder Begleitung eines Angehörigen zu einer solchen zwingend notwendigen Behandlung“, so Schulze. Die Verfahren seien eingestellt worden. Die Gäste mussten jedoch abreisen.

Im Kreis Ostholstein mit beliebten Orten wie Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Grömitz an der Lübecker Bucht sowie der Insel Fehmarn wurden seit November gut 30 Verstöße festgestellt. Sie seien nach dem Bußgeldkatalog des Landes geahndet worden.

Demnach müssen Vermieter mit Strafen zwischen 1000 und 3000 Euro rechnen, wenn sie Gäste regelwidrig beherbergen. Wer vorsätzlich einen falschen Reisezweck angibt, kann mit 1000 Euro belangt werden.