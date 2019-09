Großhansdorf

Ein BMW aus Düsseldorf fiel Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster am Dienstagmittag, 17. September, auf der A1 in Höhe Großhansdorf auf. Der schwarze Wagen war in Fahrtrichtung Puttgarden mit einer Geschwindigkeit von 155 Kilometern pro Stunde in einer 120er-Zone unterwegs.

Der Fahrer beschleunigt den BMW auf der A1 weiter

Dann beschleunigte der Fahrer (40) sein Fahrzeug und machte es den Beamten schwer, ihm zu folgen. Als die Polizisten eine Geschwindigkeit von 210 Kilometern in einer 80er-Zone erreichten, entschlossen sie sich Sonder- und Wegerechte in Anspruch zu nehmen, um die Fahrt des Mannes, welcher sich weiterhin deutlich von den Beamten entfernte, schnellstmöglich zu unterbinden.

Dem Mann droht ein dreimonatiges Fahrverbot

Der Fahrer konnte schließlich eingeholt und gestoppt werden, ihm droht jetzt ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.

