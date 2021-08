Bei Kreuzfahrt über Bord gegangen: Leiche von vermisstem Unternehmer gefunden

Am Strand der niederländischen Insel Texel ist die Leiche eines Deutschen angespült worden. Es handelt sich um einen Kreuzfahrt-Passagier, der über Bord eines Schiffes gegangen war. Der prominente Hamburger Unternehmer war zehn Tage lang vermisst worden.

Das Kreuzfahrtschiff MS Europa liegt am Pier an der Überseebrücke in Hamburg. (Archivfoto) Quelle: Georg Wendt/dpa