In Schleswig-Holstein gibt es bisher niemanden mit nachgewiesener Infektion mit dem neuen Coronavirus 2019-nCoV. Und was ist, wenn man es trotzdem hat? Sollte man sich vielleicht vorsorglich testen lassen? Drei Experten gaben am Freitag Lesern Auskunft am Telefon - hier Auszüge aus den Gesprächen.