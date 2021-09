Kiel

Die Berufung von Bildungsministerin Karin Prien in das Laschet-Zukunftsteam hat im Landeshaus Hohn und Spott sowie echten und falschen Beifall ausgelöst. Aus allen Wolken fiel niemand. Die kluge wie ehrgeizige Ministerin schielt seit langem auf die Bundesliga.

In der CDU kannte die Begeisterung kaum Grenzen. „Das ist ein großes Lob für die geleistete Arbeit von Karin Prien und eine Auszeichnung für unsere erfolgreiche Bildungspolitik in Schleswig-Holstein“, sagte Regierungschef Daniel Günther als CDU-Landesvorsitzender. CDU-Fraktionschef Tobias Koch attestierte Prien eine Bildungs-Bilanz, „die sich sehen lassen kann und die für weitergehende Aufgaben auf Bundesebene qualifiziert“.

Daumendrücken, damit Prien geht

Hinter vorgehaltener Hand wurden in der CDU zwei weitere Gründe für den Freudentaumel genannt. So ist Priens Karrieresprung erstens Balsam für die Unions-Seele, weil es seit Jahrzehnten kein CDU-Nordlicht aus Kiel in die erste Reihe in Berlin schaffte. Und nicht wenige Christdemokraten drücken Prien auch deshalb die Daumen, weil die umstrittene Ministerin im Fall eines Laschet-Siegs noch rechtzeitig vor der Landtagswahl im Mai 2022 nach Berlin wechseln könnte und damit aus dem Schussfeld wäre.

SSW: Prien hat Unruhe in Schulen gebracht

SPD und SSW nutzten die Gelegenheit und rechneten ein weiteres Mal mit Prien ab. „Ich staune, dass sich die Bildungsministerin mit ihrem Zick-Zack-Kurs in den Pandemie-Monaten in der Union für höhere Aufgaben empfohlen hat“, spottete SPD-Landes- und Fraktionschefin Serpil Midyatli. Und: „Mit Frau Prien ist zumindest eine Person im Zukunftsteam, deren Kompetenz- und Beliebtheitswerte in Schleswig-Holstein auf dem Niveau von Herrn Laschet liegen dürften.“ Für den SSW legte Lars Harms nach. „Karin Priens Bilanz als Bildungsministerin fällt eher durchwachsen aus. Elternvertreter und Lehrkräfte fühlten sich oft nicht mitgenommen, und insbesondere in der Coronakrise hat sie mit ihren Spontanentscheidungen und Kehrtwenden viel Unruhe in die Schulen gebracht.“ Harms wünschte Prien gleichwohl mit Blick auf Berlin „eine gute Reise“.

Ministerin sitzt auf gepackten Koffern

Dass Prien seit langem auf gepackten Polit-Koffern sitzt, ist im Landeshaus ein offenes Geheimnis. Die sympathische Powerfrau machte als Mitinitiatorin der „Union der Mitte“ und Vertreterin einer moderneren CDU Schlagzeilen. „Die bundespolitischen Ambitionen von Karin Prien waren nie ein Geheimnis, so dass ich nicht überrascht bin, dass sie nach Berlin strebt“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Dass Laschet kurz vor der Wahl gleich mehrere bundesweit kaum bekannte Persönlichkeiten ausgewählt habe, werde sicherlich seinen tieferen Sinn haben. „Ich bin gespannt, ob es der Union bis zur Wahl noch gelingen wird, ihre Inhalte zu transportieren.“

Lesen Sie auch Großes Interesse an der Briefwahl

Härter gingen SPD und Grüne mit dem Laschet-Team ins Gericht. „Das ist Politik im Panik-Modus“, meinte Midyatli. Grünen-Landeschef Steffen Regis rechnete vor, dass nur zwei Zukunfts-Kandidaten Regierungserfahrung hätten. „ Offenbar ist selbst Laschet unzufrieden mit der Leistung des aktuellen Bundeskabinetts der Union, denn abgesehen von Dorothee Bär ist daraus niemand mehr vertreten.“

Spekulation über Prien-Nachfolge

In der Jamaika-Koalition gab es erste Überlegungen, wer im Fall eines CDU-Wahlsiegs und eines Wechsels von Prien nach Berlin in Kiel ins Kabinett aufrückt. Zugetraut wird das etwa dem Kieler CDU-Chef, Landtagsabgeordneten und Bildungspolitiker Tobias von der Heide. Er hielt sich bedeckt, stimmte aber in die christdemokratische Prien-Lobeshymne ein. „Ihre Nominierung ist eine Auszeichnung für Ihre Arbeit und die Bildungspolitik bei uns in Schleswig-Holstein.“ Ganz überraschend sei die Berufung nicht, weil Prien schon längere Zeit auf der Berliner Bühne als Bildungspolitikerin präsent sei. „Ich freue mich sehr für sie persönlich, aber auch darüber, dass Schleswig-Holstein für eine solche Aufgabe berücksichtigt wird.“ Das sei auch gut für den echten Norden.

Damit nicht genug. Von der Heide schlug als einziger Politiker den Bogen zu Priens Glauben. „Ich finde es auch ein starkes Signal, dass eine Persönlichkeit mit jüdischen Wurzeln Teil des Zukunftsteams von Armin Laschet ist. Angesichts der Debatten um jüdisches Leben und Antisemitismus in Deutschland ist das sehr positiv bemerkenswert.“

Von Ulf Christen