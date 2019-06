Schleswig-Holstein Seemanöver Baltops - Die Tarnkappenschiffe kommen Für die Kieler Lotsen und Schlepper gibt es keine Pause. Über 30 Marineeinheiten werden am Donnerstag in Kiel erwartet. Sogar ins Marinearsenal sollen Schiffe. Darunter auch Tarnkappenkorvetten aus Schweden.

Von Frank Behling

Zwei schwedische Tarnkappenkorvetten werden am Donnerstag in Kiel erwartet. Sie schließen sich dem Nato-Manöver an. Quelle: Frank Behling