Kiel

Wann kann ich endlich wieder im Ausland Urlaub machen? Für viele Deutsche lautet die Antwort: Schon bald. Denn zahlreiche Länder vereinfachen jetzt die Einreise für alle, die bereits gegen Covid-19 geimpft sind oder die Infektion überstanden haben. Dazu gehören beispielsweise Griechenland und Zypern. Der ADAC bietet im Internet eine fortlaufend aktualisierte Übersicht und betont, dass der internationale WHO-Impfpass mit den eingetragenen Corona-Impfungen zwingend ins Reisegepäck gehört.

Kreuzimpfung: Bisher keine Empfehlung der WHO

Doch dieser Tipp bringt eine unserer Leserinnen ins Grübeln. Sie fragt sich, ob die Reiseerleichterungen auch für Unter-60-Jährige gelten, die einmal mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft wurden und bei der Zweitimpfung nun das Vakzin von Biontech oder Moderna erhalten? Diese sogenannte Kreuzimpfung wird von der Ständigen Impfkommission (Stiko) des RKI empfohlen und ist derzeit deshalb unter anderem in Schleswig-Holstein oder Brandenburg gängige Praxis.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO dagegen empfiehlt Kreuzimpfungen bisher nicht, weil noch keine ausreichenden Daten über mögliche Risiken vorlägen, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris Anfang April. Daher hat die Leserin die Sorge, dass Menschen, die eine Kreuzimpfung erhalten haben, bei der Einreise womöglich als nicht geimpft gelten könnten.

Auswärtiges Amt verweist aufs jeweilige Reiseland

Eine Anfrage beim Auswärtigen Amt kann diese Befürchtung weder entkräften noch untermauern. „Verbindliche Auskünfte zu den von Land zu Land unterschiedlichen Regelungen – gerade mit Blick auf die Zukunft – können wir leider nicht erteilen und bitten insofern um Verständnis, dass wir hierzu an die Behörden des jeweiligen Reiselandes verweisen müssen“, teilte Ruben Schwarz von der Pressestelle des Auswärtigen Amtes mit.

Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes heißt es zum Beispiel zum Reiseland Griechenland: „Reisende, die anhand eines schriftlichen Zertifikates eine vollständige Impfung (in englischer Sprache unter Nennung des vollständigen Namens des Reisenden, des Impfstoffs, der Anzahl der Impfdosen) nachweisen können und diese 14 Tage vor Einreise abgeschlossen haben, benötigen keine Bescheinigung über einen negativen PCR-Test.“

Auch Wissenschaftler sind beim Thema Kreuzimpfung uneins

Ob es ein Problem darstellt, wenn zwei verschiedene Impfstoffe verimpft wurden, wird daraus nicht explizit ersichtlich. Das Auswärtige Amt verwies bei dieser Frage an die griechische Botschaft in Berlin und die wiederum an die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr in Frankfurt am Main, die jedoch am Dienstag nicht zu erreichen war.

Fakt ist, dass auch Wissenschaftler beim Thema Kreuzimpfung uneins sind. Der Lungenfacharzt und Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) Tobias Welte zeigt sich im Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ verwundert über den Kreuzimpfungs-Beschluss der Stiko – und plädiert dafür, erste Studienergebnisse aus England abzuwarten, bevor eine Zweitimpfung mit einem anderen Wirkstoff verabreicht wird. Diese würden allerdings erst Mitte Mai vorliegen.

Charité: Kreuzimpfung könnte sogar wirksamer sein

Leif Erik Sander, Infektiologe an der Charité Berlin, begrüßt dagegen die Stiko-Empfehlung: „Aus immunologischer Sicht kann eine solche Kombination sogar vorteilhaft sein und die Impfantwort des Immunsystems sogar verstärken. Ich erwarte mir von dieser Kombination daher eine gute Sicherheit und eine sehr gute Wirksamkeit mit einem exzellenten Schutz vor der Covid-19-Erkrankung“, sagt er in einem Video auf Twitter.

Sollten die Ergebnisse der englischen Studie darauf hinweisen, dass bei der Kreuzimpfung der Impfschutz doch geringer ist als bei zwei Dosen von Astrazeneca, will die Stiko prüfen, ob sie weiterreichende Empfehlungen gibt.

Hausärzteverband: Klare Regelung fehlt

„Auf die Frage, ob eine Kreuzimpfung im Ausland als vollständige Impfung anerkannt werden, gibt es im Moment keine Antwort“, sagt Thomas Maurer vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein. Das sei ein ständiger Diskussionspunkt mit Patienten.

Vor allem diejenigen, die im medizinischen Bereich arbeiten und die Erstimpfung mit Astrazeneca gut vertragen haben, würden sich auch bei der Zweitimpfung häufig bewusst für Astrazenaca entscheiden, „um diesbezüglich auf der sicheren Seite zu sein“, sagt Maurer. Der Reisemediziner glaubt persönlich zwar nicht, dass Kreuzimpfungen bei der Einreise in ein anderes Land ein Problem darstellen werden, aber eine klare Regelung fehle bisher.

Von Grit Petersen/RND