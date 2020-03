Mann aus Schierensee sucht seine Familie

Schierensee

Bernd Thiele lebt in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Sophienlust. Er hat Probleme, die Buchstaben richtig zusammenzukriegen – eine Folge des Alkoholkonsums seiner Mutter in der Schwangerschaft.

Aufgewachsen ist er in einer Pflegefamilie und im Heim. Doch seit der Pubertät ist da diese Sehnsucht, zu erfahren, wo er herkommt. Wie seine Mutter, wie sein Vater ist. Und ob er andere Verwandte hat.

Ein Brief von der Mutter

Er stellt Nachforschungen an, bekommt tatsächlich einen Brief von seiner Mutter. Doch bevor es zu einem Treffen kommt, stirbt sie. Die Sehnsucht nach einer Familie - die bleibt bei Bernd Thiele.

Irgendwann dreht der Filmemacher Tim Boehme aus Kirchbarkau auf dem Hof Sophienlust. Dabei hört er von Bernd Thiele einen Satz, der ihm nicht mehr aus dem Kopf geht: „Ich fühle mich wie ein Klon.“ Denn Bernd Thiele weiß nicht, wie seine Mutter aussah, wer sein Vater war. Ob es nur Einbildung ist, dass er eine Halbschwester hat, oder Realität. Er fühlt sich abgeschnitten von seiner eigenen Geschichte.

Die Spur führt nach Berlin

Es entsteht der Plan, gemeinsam nach Berlin zu fahren und nach den Wurzeln des jungen Mannes zu suchen. Sein bester Freund Joann Zeilemanns von Emmichhoven muss mit. Denn er hat einen tragbaren Computer und den werden sie benötigen.

Der Film zeigt die Spurensuche in Berlin und das Wechselbad der Gefühle, in das diese „Heimreise“ den 38-Jährigen katapultiert. Zehn bis 20 Prozent – so gering schätzen die beiden Männer ihre Erfolgschance ein, noch Angehörige zu finden. Denn dass die Eltern bereits tot ist, wissen sie bei ihrer Abreise bereits.

Suchdienst hilft

Auch Filmemacher Tim Boehme ist skeptisch. „Ich habe damit gerechnet, dass wir nach Berlin fahren und das Krankenhaus finden, in dem Bernd geboren ist, aber sonst nichts.“ Doch dann bekommen sie Hilfe von einer Frau, die ihr Geld damit verdient, Personen aufzuspüren.

Bald ist klar: Bernd hat weitere Angehörige – und sie leben und er darf sie kennenlernen. Plötzlich tut sich eine Familie auf. Bernd bekommt erstmals Fotos: Die verstorbene Mutter bekommt ein Gesicht.

Ein anonymes Grab

Auf dem Friedhof findet Bernd Thiele zwar nur ihr anonymes Grab auf einem Rasen, „aber Hauptsache, sie spürt, dass ich da bin“. Am Ende konstatiert sein Freund und Arbeitskollege Joann trocken: „Du hast mehr Verwandte als ich.“ Und Bernd Thiele fasst sein Glück in einem einzigen Satz zusammen: „Das Leben ist jetzt vollständig und nicht mehr so halb durchgeschnitten.“

Der Dokumentarfilm wird aber auch für Filmemacher Boehme zu einem besonderen Erlebnis. „Es ist ein großes Privileg, jemanden begleiten zu können, der die wichtigste Reise seines Lebens macht.“

Preview in Rendsburg

"Die Heimreise“ ist am Sonntag, 8. März, um 19.30 Uhr im Schauburg Filmtheater in Rendsburg, Schleifmühlenstraße 8, als Preview zu sehen. Um 19 Uhr gibt es einen Empfang mit den Protagonisten und dem Filmemacher.

Die Vorführung ist Teil des Norddeutschen Filmfests: Das veranstalten das Kinocenter Rendsburg und die Schauburg noch bis einschließlich 8. März. Die beiden Rendsburger Kinos zeigen Filme, die in Norddeutschland gedreht wurden, typisch norddeutsche Geschichten von echten Typen erzählen oder Bilder aus der Region auf die große Leinwand bringen. Filmemacher, Schauspieler und Protagonisten sind ebenfalls vor Ort, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier