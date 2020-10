Neumünster

Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden in einen Handyshop am Kuhberg in Neumünster. „Der Täter warf mit einem Stein die Schaufensterscheibe ein und stahl ein gebrauchtes Notebook und vier Handys“, erklärt Amtsgerichtsdirektor Andreas Martins. Im Laufe des Tages sei der Tatverdächtige an der deutsch-dänischen Grenze nach einem Fluchtversuch durch ein Zugfenster von Polizisten festgenommen worden. Das allein war schon ein Erfolg. Doch hinzu kommt: Noch am gleichen Tag wurde der 22-Jährige aus dem Iran im Amtsgericht Neumünster zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Das schnelle Urteil ist in Neumünster kein Einzelfall. Allein im vergangenen Jahr wurde Tätern in 109 Fällen im Rahmen eines „beschleunigten Strafverfahrens“ innerhalb einer Woche der Prozess gemacht. In Einzelfällen wird ein überführter Täter noch am Tag der Tat verurteilt.

Anzeige

Dieses Verfahren könnte auch in jedem anderen Amtsgericht angewendet werden. Und doch ist es selten. Im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Kiel, zu dem auch Rendsburg und Norderstedt zählen, gehört das Amtsgericht Neumünster zu den am besten aufgestellten, heißt von der Staatsanwaltschaft Kiel. 2019 sind nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ingo Plewka 123 Anträge auf ein „beschleunigtes Verfahren“ gestellt worden, davon 109 für Neumünster. In diesem Jahr gab es bisher 38 Verfahren, die meisten auch in der Schwalestadt.

Eigener Zuständigkeitsbereich

Im Gegensatz zu anderen Amtsgerichten hat Neumünster einen eigenen „Zuständigkeitsbereich“ für schnelle Verfahren, der vom Präsidium beschlossen wurde. Und die liegt beim Amtsgerichtsdirektor Andreas Martins. „Ich habe 2016 selbst dafür gesorgt. Ich halte es für ein Gebot, bei Straftaten schnell zu handeln“, so Martins.

In der Stadt Neumünster ist einfacher und schwerer Diebstahl mit einem Anteil von 40 Prozent an allen polizeilich registrierten Straftaten ein zentrales Problem. 2019 weist die Statistik 4200 Fälle aus, nur knapp über 30 Prozent davon werden aufgeklärt. Und oft müssen Tatverdächtige dann Wochen oder Monate warten, bis ihnen der Prozess gemacht wird.

„Das ist ein öffentliches Signal“

Daher sollte man aus Sicht von Martins das in der Prozessordnung verankerte Mittel der „schnellen Verfahren“ ernst nehmen. „Das ist ein öffentliches Signal“. Das sei gerade wichtig, wenn eine Welle von Straftaten zu registrieren sei. In Neumünster seien in jüngerer Vergangenheit verstärkt organisierte Georgier und Nordafrikaner auffällig gewesen. Für das „beschleunigte Verfahren“ ist ein enger gesetzlicher Spielraum gesetzt. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht müssten schnell und eng zusammenarbeiten.

„Ein Täter muss auf frischer Tat ertappt werden, die Staatsanwaltschaft muss mündlich Anklage erheben und ein Richter muss Kapazitäten haben. Zudem muss in der Regel ein Dolmetscher und Pflichtverteidiger organisiert werden“, so Martins. 90 Prozent der „schnellen Verfahren“ werde gegen Asylbewerber oder andere Täter ohne festen Wohnsitz geführt.

Vorblidlich

„ Neumünster arbeitet da vorbildlich“, betonte Oberstaatsanwalt Ingo Plewka. In Kiel gebe es eine solche Zuständigkeit nicht. Das Problem bei „reisenden Straftätern“: „So freiwillig werden die nicht zum Prozess kommen. Oft wechseln die Täter nach einer Festnahme einfach die Region.“ Ein Prozess muss auch nicht immer am selben Tag erfolgen.

„Es gibt die Hauptverhandlungshaft, in der Tatverdächtige bis zu sieben Tagen einsitzen und auf den Prozess warten“, so der Oberstaatsanwalt weiter. Andreas Martins, der von den 20 Amtsrichtern in Neumünster als einziger die schnellen Verfahren leitet, betonte: „Da ich mich ja eh in den Fall einarbeiten muss, kann ich es auch am selben Tag noch machen.“