Kiel

206 Quadratmeter Wohnfläche, fast 1500 Quadratmeter Grundstück – und das in bester Lage, mit Blick auf den Westensee. Das Haus, in dem der verurteilte Dreifachmörder Hartmut F. seine Zahnarztpraxis aufbaute und nach der Trennung von seiner Frau teilweise lebte, steht seit zwei Wochen im Internet zum Verkauf – für 1,1 Millionen Euro. Schon einmal wurde die Immobilie inseriert: Drei Tage vor den Taten fand sogar noch eine Besichtigung statt. Einen Tag nach dem Blutbad in Dänischenhagen und Kiel nahm die damalige Maklerfirma das Angebot aus dem Internet.

Nun also läuft der zweite Versuch, das Haus zu verkaufen. Und es gibt wohl viele Menschen, die dies mit großem Interesse verfolgen werden: seine Gläubiger, aber auch die Hinterbliebenen, die laut Urteil für ihre Trauer und das ihnen zugefügte seelische Leid entschädigt werden müssen. Zudem muss Hartmut F. die Prozesskosten tragen und seine Verteidigung bezahlen, für die er sich gleich zwei Anwälte leistete. Alles führt zu der Frage: Wie steht es wirklich um die finanzielle Situation des selbstständigen Zahnarztes?

Hat Hartmut F. tatsächlich kein Geld mehr? Nebenkläger-Anwalt hat Zweifel

Für das Gericht war die Sache klar: Dieses verurteilte Hartmut F. nicht nur wegen dreifachen Mordes zu einer lebenslangen Haft, sondern wegen vorsätzlicher Körperverletzung zum Nachteil seiner Frau auch zu einer Geldstrafe, weil er ihr schon im November 2020 bei einem Streit das Nasenbein gebrochen hatte. Die Anklage hatte 60 Tagessätze à 20 Euro gefordert – mit Verweis auf die hohe Verschuldung des Zahnarztes hatte der Richter aber die Tagessatzhöhe halbiert. „Sie berechnet sich nach der wirtschaftlichen Potenz des Angeklagten“, erklärt Landgerichtssprecherin Lea Otten.

Während sich Strafverteidiger Abdou Gabbar auf KN-Nachfrage nicht zu der finanziellen Situation seines Mandanten äußern will, hat Nebenklage-Anwalt Jan Kürschner Zweifel an der Darstellung. Die Frage, ob Hartmut F. tatsächlich kein Geld hat, ist für Kürschner schon allein deshalb nicht nebensächlich, weil der Verurteilte den Angehörigen seiner Opfer ein Hinterbliebenengeld zahlen muss – die Höhe variiert laut Urteil je nach Person zwischen 4000 und rund 13.200 Euro nebst Zinsen. Auch Kürschners Mandantin, die Witwe des erschossenen Elektrikers, gehört zu den Empfängern.

Der Kieler Anwalt vermutet, dass Hartmut F. noch Geld auf Konten in sogenannten Steuerparadiesen habe. Sein Verdacht: Der Zahnarzt habe sich als Helfer vor einigen Jahren an einem Betrug mit Schiffskrediten beteiligt und sei dafür entlohnt worden. Tatsächlich ermittelte die Kieler Staatsanwaltschaft im Jahr 2018 in dem Millionen-Betrug gegen den Westenseer, durchsuchte damals auch seine Wohnräume. Angeklagt wurde er aber nicht, stattdessen wurden später ein Schweizer Finanzdienstleister sowie ein Kieler Anwalt für die Tat verurteilt. „Dies bleibt ein offenes Ende“, sagt Kürschner. „Er lebte über seine Verhältnisse: mit sechs Pferden, den Waffen, einem Sturmboot, einem Hof und Praxishaus – sowie als Alleinverdiener einer Familie mit vier Kindern.“

Zum Zeitpunkt der Taten hatte F. nach Einsicht der Kontodaten Schulden von etwa 846.000 Euro, hieß es im Prozess. Ein Heizungsbauer hatte von offenen Rechnungen im zweistelligen Tausenderbereich berichtet. Freunde von Hartmut F. sagten, dass er sich angesichts einer drohenden Scheidung und Unterhaltsforderungen seiner Frau finanziell unter Druck fühlte.

Dänischenhagen-Prozess: Hartmut F. muss Hinterbliebenen mehr als 70.000 Euro zahlen

Der Verkauf des Praxishauses käme nun zur rechten Zeit: Das Geld, das Hartmut F. den Hinterbliebenen zahlen muss, summiert sich auf mehr als 70.000 Euro. Wie viel Hinterbliebenen nach einem Mord zusteht, ist nicht gesetzlich festgelegt. In Paragraf 844 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur von einer „angemessenen Entschädigung“ die Rede. In der Gesetzesbegründung wird aber von durchschnittlichen Beträgen von 10.000 Euro pro Person ausgegangen. Otten zufolge käme es im Zweifel zur Zwangsvollstreckung, wenn der Verurteilte die Forderungen nicht erfüllen könnte.

Erhielt Hartmut F. einen anonymen Tipp eines Polizisten? Eine offene Frage bleibt, ob Hartmut F. tatsächlich von einem Polizisten einen Tipp über eine anonyme Anzeige zu seinem illegalen Waffenbesitz bekommen hat, eine Razzia befürchtete und die Waffen verschwinden lassen wollte. Dies hatte er vor Gericht ausgesagt. Laut Oberstaatsanwalt Michael Bimler gab es damals keine Polizeikontakte zur Staatsanwaltschaft wegen einer Durchsuchung bei Hartmut F. zu illegalen Waffen. „Die Staatsanwaltschaft sieht allein aufgrund der Ausführungen des Angeklagten nicht einmal einen Anfangsverdacht, um gegen den Polizisten zu ermitteln“, so Bimler. „Wir halten das für eine Ente.“ Die Ausführung von F. stehe im Widerspruch zu den Aussagen mehrerer Polizeibeamter. Es hatte im Zuge der familienrechtlichen Auseinandersetzung einen anonymen Hinweis bei der Polizei gegeben, demzufolge der Zahnarzt über einen Keller voller Waffen verfüge. Sein Arsenal an legalen Waffen – der Richter las im Prozess eine beachtliche Liste von Büchsen, Pistolen und Revolvern verschiedener Marken vor – sowie die Besitzkarte dafür, den Jagdschein und seine Waffenhandelslizenz hatte Hartmut F. allerdings im Januar 2021 auf Verlangen des Kreises Rendsburg-Eckernförde abgegeben. In einer eidesstattlichen Erklärung zur Gewaltschutzverfügung schrieb Frau F. wenige Tage vor ihrem Tod, sie könne nicht sicher sagen, ob ihr Mann noch weitere nicht registrierte Waffen besitze.

Ob es soweit kommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen: Einmal hatte Hartmut F. sogar schon einen Interessenten für das Praxishaus gefunden – einen Landwirt, der mit ihm aus dem Ort bekannt war. Der Mann hatte im Prozess auch als Zeuge ausgesagt.

Zwei Tage vor den Taten hatte er noch mit Hartmut F. spontan ein Bier getrunken und ihm am nächsten Morgen geschrieben: „Könntest du dir vorstellen, das Haus an mich zu verkaufen?“ Auch um einen Besichtigungstermin hatte er ihn für den darauffolgenden Sonnabend gebeten. Dazu kam es dann nicht mehr.

Von Anne Holbach und Dennis Betzholz