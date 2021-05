Kiel

Nachmittagszeit auf der Intensivstation 110/111 im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Gerade haben sich die Intensivstationen in der Umgebung von der Rettungsleitstelle abgemeldet. Wenn es jetzt in der Kieler Region zu Notfällen kommt, bleibt nur das UKSH. Das Team auf der 110/111 bleibt gelassen. Unvorhersehbares zu bewältigen, das ist Alltag auf Intensivstationen.

Hierhin kommt kein Patient, weil er es gerne möchte. Wer auf einer interdisziplinären operativen Intensivstation liegt, dem geht es sehr schlecht. Wie der Patientin, um die sich gerade Bianca Zill kümmert: Die Frau ist nach einer schweren Operation hier hergebracht worden.

Behutsam breitet die Gesundheits- und Krankenpflegerin über der Patientin eine dünne Decke aus, die dann mit warmer Luft gefüllt wird. „Nach der OP sind die Patienten oft kühl, da ist die Wärme angenehm, und die Decke ist so leicht, dass sie den Körper nicht belastet“, erklärt Bianca Zill und ist schon auf dem Weg zum nächsten Patienten.

Ärzte und Pflegekräfte arbeiten Hand in Hand

Schräg gegenüber sitzt hinter einem langen Tresen Dr. Christine Eimer vor einem der Bildschirme. Hier, im Stationsstützpunkt, arbeiten Ärzte und Pflegekräfte nebeneinander, kontrollieren Laborwerte und Vitalparameter, telefonieren mit Angehörigen, organisieren Untersuchungen. Auch an der Kleidung sind sie nicht zu unterscheiden: Alle tragen Blau.

In drei Schichten durch Tag und Nacht Auf Krankenhausstationen wird rund um die Uhr gearbeitet, Intensivpatienten müssen auch in der Nacht genaustens überwacht werden. Die Assistenzärzte im UKSH Kiel haben dafür ein spezielles Schichtsystem durchgesetzt. Auf der Intensivstation wechseln sich die Ärztinnen und Ärzte in Acht-Stunden-Schichten ab. De facto sind die Mediziner aber länger dort, weil es dazwischen die Übergaben gibt. „Die Nachtdienste sind anstrengender. Deshalb sollen diese Schichten gleichmäßig auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Meist sind die Ärzte zwei Wochen auf der Intensivstation, dann arbeiten sie eine Woche in ihrer regulären Klinik im Tagdienst, bevor sie wieder auf die Intensivstation kommen“, erläutert Dr. Christine Eimer. Ihr Chef Prof. Norbert Weiler war zunächst dagegen, aber inzwischen ist auch er von diesem wahrscheinlich einmaligen Rotationssystem überzeugt. Denn es hat sich gezeigt, dass die Belastung durch die Schichtdienste dadurch für den Einzelnen reduziert werden kann. Das Pflegepersonal kann dagegen den ständigen Wechselschichten nicht entkommen: Von 6 bis kurz vor 14 Uhr dauert die Frühschicht, die Spätschicht dann bis kurz nach 20 Uhr, mit jeweils einer halben Stunde Pause und die Nachtschicht von 20.15 bis 6.15 Uhr inklusive einer Dreiviertel-stunde Pause.

„Intensivmedizin ist Teamwork über alle Fächer und Berufe hinweg“, sagt die Ärztin, die aus Überzeugung die Intensivmedizin gewählt hat. „Mir macht das sehr viel Freude, Patienten in wirklich schwierigen Lebenssituationen zu versorgen, ein Therapieziel und die notwendigen Maßnahmen zu erarbeiten und dann mitzuerleben, dass der Patient wieder ein Gesundheitsniveau erreicht, mit dem er zumindest ein annähernd normales Leben führen kann“, sagt die 33-Jährige.

Doch nicht immer ist das möglich. Manchmal ist das Sterben nicht abzuwenden. Und manchmal will der Patient auch keine Therapie mehr.

Der Tod ist auf der Intensivstation allgegenwärtig

Das war für Marius Leye, der zurzeit als Medizinstudent den letzten Teil seines Praktischen Jahres absolviert, eine harte Erkenntnis. „Ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, wie häufig ich hier mit dem Tod konfrontiert werde, weil es kein Therapieziel mehr gibt oder die Therapie abgelehnt wird“, sagt der 25-Jährige.

Der Leiter der Operativen Intensivmedizin, Prof. Norbert Weiler, bestätigt, dass 20 bis 30 Prozent der Menschen, die nicht zu Hause sterben, ihre letzte Stunde auf einer Intensivstation verbringen: „Das müsste nicht so sein, aber es hat sich eine Kultur entwickelt, nicht mehr zu Hause zu sterben.“ Und nicht für all diese Menschen gibt es Platz auf Palliativstationen und in Hospizen.

Corona-Pandemie verschärft die Situation

Wie geht man mit Sterben und Tod als Begleiter um? Julian Lütt von den Servicekräften macht es auf seine Weise – indem er den Palliativpatienten ihre Essenswünsche erfüllt. „Einer unserer Patienten isst so gerne Wackelpudding. Also sorge ich dafür, dass er den dreimal täglich bekommt“, berichtet der 28-jährige Versorgungsassistent.

Pflegeteamleiterin Kristina Scharping hat gelernt, die Schicksale der Patienten nicht mit nach Hause zu nehmen. „Das muss man, sonst geht man mit der Zeit daran kaputt.“ Denn der Alltag auf der Intensivstation erfordert stets vollen Einsatz. Und das hat sich durch die Pandemie noch einmal verschärft – selbst wenn das Team auf dieser Station nur hin und wieder Covid-19-Patienten versorgen muss.

Fehlende Besuche können nur schwer kompensiert werden

Spürbar ist die Pandemie dennoch überall. Das beginnt bei den Angehörigen, die nur noch in Ausnahmesituationen die Patienten besuchen dürfen. Normalerweise ist die Intensivstation jederzeit für Besucher offen. „Besuche der Angehörigen sind eine wichtige therapeutische Komponente, die wir jetzt vermissen“, sagt Weiler. Schwere Krankheiten können dazu führen, dass Patienten ein Delir entwickeln.

Auch dass es keinen Tag-Nacht-Rhythmus auf der Intensivstation gibt, fördert den Zustand von Verwirrtheit. „Die Therapie eines Delirs ist Liebe und Zuwendung. Gespräche mit dem Partner oder Kindern, vorlesen, gemeinsam fernsehen – all das hilft, um sich wieder zu orientieren“, erklärt der Leiter der Operativen Intensivmedizin. „Man muss sich mit dem Patienten beschäftigen, das ist wichtig, kostet aber Zeit.“

Die Pandemie löst aber auch Dominoeffekte aus, die über die Covid-Station hinausgehen. Zwar steht für Covid-19-Patienten im UKSH eine Containerstation der Inneren Klinik bereit. „Wenn die aber mit zehn Patienten ausgelastet war, mussten wir ein paar Mal drei, vier, fünf weitere Covid-Patienten aufnehmen“, berichtet Prof. Weiler. Deren Pflege sei erstens deutlich aufwendiger, zweitens fehlten damit bis zu 15 Betten für andere Patienten.

Pflegepersonal kam an seine Belastungsgrenze

Diese Patienten mussten also anderweitig versorgt werden und benötigten andere Intensivbetten. Dort standen nun nicht mehr genug Spezialbetten für all jene Patienten bereit, die operiert werden sollten und anschließend intensivmedizinisch überwacht werden mussten. Folge: Operationen, die für diese Zeit geplant waren, mussten zum Teil verschoben werden.

Das alles habe nur funktioniert, berichten die Ärzte, weil Studierende und Personal aus dem OP und der Dialyse zusätzlich auf der Station waren. „Sonst hätten wir den operativen Betrieb ganz einstellen müssen“, stellt Weiler klar. „Wir sind durch all diese Maßnahmen in der Pandemie nie an den Rand der Kapazität gekommen. Das Pflegepersonal ist aber sehr wohl an die Belastungsgrenze gekommen, weil das sehr aufwendig zu pflegende Patienten sind, weil plötzlich andere Patienten als sonst auf der Intensivstation lagen und weil das Pflegepersonal auch noch die Kollegen schulen musste, die von anderen Bereichen hinzugezogen wurden.“

Tägliches Jonglieren mit den Betten Betten organisieren, schnell Entscheidungen treffen, ständig telefonieren, um genügend Intensivkapazitäten sicherzustellen – das ist Alltag für Mediziner wie Dr. Christian Schaper und Prof. Norbert Weiler. Die operativen interdisziplinären Intensivstationen liegen in dem neuen Klinikzentrum des UKSH Kiel. Hier gibt es drei Intensiv-Module mit je 14 Betten. Doch nicht alle können belegt werden, weil dazu das Pflegepersonal nicht ausreicht. Außerdem müssen 15 bis 20 Prozent der Betten immer freigehalten werden für Notfälle – etwa infolge von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Unfällen, Vergiftungen. Im operativen Bereich gebe es jeden Tag drei bis fünf solcher Notfälle, berichten die Ärzte. „Wenn sich andere Krankenhäuser bei der Rettungsleitstelle abmelden, liegen bei uns plötzlich fünf Notfälle in der Notaufnahme“, so Schaper. Die Intensivplätze für die ersten zwei, drei Patienten seien noch stressfrei zu organisieren, weil man immer einen Puffer freihalte. „Wenn wir mehr Intensivbetten benötigen, können wir tagsüber noch in den OP-Plan eingreifen und Eingriffe absagen. Das ist für den Patienten natürlich eine Katastrophe, wenn er wieder aus dem OP herausgefahren wird. Aber wir müssen sicherstellen, dass er nach der OP auch einen Intensivplatz bekommen kann“, erläutert Weiler. Nachts sei das noch schwieriger zu bewerkstelligen. Da bleibe oft nichts anderes übrig, als die Notfälle auf den Intensivstationen unterzubringen, obwohl dann vorübergehend die Personal-Untergrenzen nicht eingehalten werden können. „Dann muss eine Pflegekraft drei statt zwei Patienten versorgen. Solche Fälle lassen sich leider nie ganz vermeiden.“

Intensivstation muss um Personal kämpfen

Kristina Scharping bestätigt das. „Ein Covid-Patient braucht sehr viel Versorgung und Extrabetreuung. Dabei ist die Arbeit in der Vollmontur sehr anstrengend. Und wir können bei einem Notfall nicht sofort zu ihm laufen, sondern müssen erst die Schutzkleidung anziehen und uns desinfizieren.“ Auch das regelmäßige Wenden von beatmeten Covid-Patienten ist nicht nur körperlich sehr anstrengend, sondern erfordert ein hohes Maß an Kenntnis und Vorsicht, damit der Tubus nicht verrutscht und es dadurch zu einer lebensbedrohlichen Situation für den Patienten kommt.

Und selbst jetzt, wo keine Covid-Patienten versorgt werden müssen, ist sich das Team der Intensivstation 110/111 einig: Das bedeute nicht, dass hier Personal nichts zu tun hätte. „Ob mit Covid oder ohne – wir brauchen hier immer jede Pflegekraft“, betont Weiler. Und ja, auch hier gäben Pflegekräfte den Beruf auf oder wechselten in andere Bereiche. „Es gibt schon eine hohe Fluktuation und Pflegekräfte, die wir verlieren.“ Deshalb müsse die Attraktivität des Berufs gesteigert werden.

Zwei Dinge werden für Pflegefachkräfte wie Bianca Zill dennoch immer bleiben: der Schichtdienst und die große Befriedigung, etwas wirklich Wichtiges zu leisten.