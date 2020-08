Hemmingstedt

Wenn hoher Besuch kommt, zeigt man sich von seiner Schokoladenseite. In diesem Fall präsentierte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Montag seinem Düsseldorfer Amtskollegen Armin Laschet ( CDU) Schleswig-Holstein als Land, in dem die Energiewende längst Einzug gehalten hat.

Vormittags Hemmingstedt , nachmittags Enge-Sande

Am Vormittag besichtigten die beiden die Erdölraffinerie Heide, wo es um den Forschungsstand bei der Gewinnung und Nutzung von grünem Wasserstoff aus überschüssiger Windenergie für Wärme, Verkehr und Industrie ging. Am Nachmittag standen in Enge-Sande Innovationen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, Solarenergie und Windkraft im Mittelpunkt.

Laschet hatte seine Visite als Arbeitsbesuch geplant

Er wisse, dass Laschet für diese Themen sensibilisiert sei, sagte Günther. Laschet sei eben „nicht nur an den touristischen Schönheiten Schleswig-Holsteins“ interessiert, „sondern auch daran, was unser Land noch so stark macht“. Man konnte das getrost als ironische Spitze gegen Markus Söder verstehen.

Söder wollte lieber Seehundbänke sehen

Der bayerische CSU-Ministerpräsident hatte sich mit Günther am 13. August erst zur Schifffahrt zu den Seehundbänken und dann zur Wattwanderung vor Westerhever verabredet, was mit mehr als 60 angemeldeten Journalisten ein doppelt so großes Medienecho ausgelöst hätte wie am Montag - sogar Teams der „heute-Show“ und von „Extra 3“ hatten sich akquiriert. Aber dann hatte Söder seinen Nordseetrip wegen coronatestbedingter Turbulenzen in der Heimat kurzfristig abgesagt. Und die ihm nachgesagten Ambitionen auf eine Kanzlerschaft dürften einen Dämpfer erhalten haben.

NRW braucht jede Menge Energie

Laschet betonte am Montag, wie wichtig das Energiethema für Nordrhein-Westfalen als Deutschlands Industriestandort Nummer 1 sei. In dieser Woche wolle er sich an der Seite von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier ( CDU) mit dem Umbau von ThyssenKrupp zum grünen Stahlwerk befassen. Dafür werde jede Menge Energie benötigt.

„All die Themen, die uns in den nächsten zehn Jahren in Deutschland beschäftigen werden - wie gelingt die Digitalisierung, wie gelingt es, nachhaltig und ökologisch zu sein - dafür haben wir heute sehr viele Beispiele erlebt.“ Was hier entstehe, sei nicht nur die richtige Konsequenz aus den Anforderungen der Zeit, sondern schaffe „sogar neue Arbeitsplätze in dieser Region, aber auch anderswo in Deutschland“.

Günther hofft auf einen Verbündeten beim Thema Erneuerbare

Laschet sprach sich dafür aus, überschüssigen Ökostrom kostengünstig zur Gewinnung von Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. „Aber die Regulatorik des Bundes führt im Moment noch dazu, dass Strom, der da ist, nicht genutzt werden kann, weil es sich nicht rechnet.“ Günther räumte in diesem Kontext ein, dass er „solche Termine nicht ganz uneigennützig“ absolviere. Ganz bewusst habe er den Chef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes „mit sechs Stimmen im Bundesrat“ eingeladen, um in puncto EEG-Umlage und wirtschaftlicher Nutzung regenerativer Energien einen Verbündeten zu finden.

Am Abend war die CDU das Thema

Am Abend gab der Landeschef für seinen Gast in der Kieler Hermann-Ehlers-Akademie ein Abendessen, das eher privaten Charakter haben sollte. Dort wollte er mit Laschet auch über den Parteivorsitz sprechen – und möglicherweise über die Kanzlerkandidatur. „Die Menschen erwarten von der Union im Moment etwas anderes als Streit über Personalfragen“, hatte Günther kürzlich im Interview mit KN-online gesagt und an alle appelliert, die sich zum Parteivorsitzenden „berufen“ fühlten, noch einmal tief in sich zu gehen: Es müsse doch eine andere Lösung geben als im Dezember 2018, als sich die CDU denkbar knapp gegen Friedrich Merz und für Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin ausgesprochen hatte.

Günther unterstützt das Tandem Laschet-Spahn

Günther bekräftigte gestern sein Ringen um einen Kompromiss. Das Team Laschet im Tandem mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (den Günther erst vor wenigen Tagen am Kieler Uniklinikum zum Arbeitsbesuch begrüßt hatte) genieße noch immer seine Unterstützung. Wer dabei welche Funktion übernimmt - Parteichef, Stellvertreter, Kanzlerkandidat - ist noch völlig offen. Alle sollten miteinander ins Gespräch kommen und eine einvernehmliche Lösung finden.

Laschet hält an seiner Kandidatur fest

Ob Laschet im Sinne eines Kompromisses etwa bereit wäre, auf seine Kandidatur zu verzichten? „Die Frage stellt sich nicht“, entgegnete dieser. Sein Landesverband habe mit ihm und Spahn doch genau ein solches Team vorgeschlagen. Es komme darauf an, wie sich die Union für die nächsten zehn Jahre aufstellt. Der „Charakter einer Volkspartei“ sei es, unterschiedliche Positionen zusammenzuführen. „Nur dann wird es gelingen, und das ist die Hauptaufgabe, alle die Menschen, die Angela Merkel und ihre Politik der Mitte schätzen, weiter an die Union zu binden.“

