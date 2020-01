Besuch in der Massentierhaltung: So leben 3000 Schweine in Husby

Husby

„Wertvoller Tierbestand“ steht draußen an der Tür. Wer in den Stall will, muss einen Overall überziehen, Gummistiefel und Handschuhe. Durch ein Desinfektionsbad für die Stiefel geht es aus dem Vorraum in die eigentlichen Stallanlagen.

Links und rechts der langen Gänge sind Abteile mit Mastschweinen. Die Tiere stehen auf Spaltböden, durch Fenster fällt Tageslicht in die Abteile, Lüftungsanlagen sorgen für frische Luft, die Temperatur ist genauestens geregelt.

Rund 3000 Mastschweine haben Ingo und Nele Bielfeldt in ihren Ställen in Husby in der Nähe von Flensburg stehen. Etwa drei Monate bleiben die Tiere bei ihnen, bevor sie geschlachtet werden. Dann kommen die nächsten Schweine. Zudem bewirtschaften sie 260 Hektar Land.

Das junge Paar betreibt den Hof konventionell, wie es auch schon die Eltern von Nele Bielfeldt getan haben. Und auch wenn die Diskussionen um Tierwohl und Biofleisch an Fahrt aufnehmen, „heute ist eben genau dieses Schwein, das wir produzieren, nachgefragt“, sagt die junge Landwirtin. „Ganz speziell aus China aber auch innerhalb von Deutschland.“

App „DigiPig“ soll die Schweinehaltung verbessern

Jährlich isst statistisch gesehen jeder Deutsche rund 50 Kilogramm Schweinefleisch. Auch wenn die Pro-Kopf-Menge sich seit 2001 von 54,0 auf 49,7 Kilogramm reduziert hat, ist Schweinefleisch immer noch mit Abstand das am meisten konsumierte Fleisch in Deutschland. Zum Stichtag 3. November 2019 wurden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts 25,9 Millionen Schweine gehalten. 2018 wurden den Statistikern zufolge rund 56,6 Millionen Schweine geschlachtet.

5,3 Millionen Tonnen Schweinefleisch wurden demnach 2018 in Deutschland produziert. 2016 betrug die jährliche Produktion nach Angaben des Bundesagrarministeriums etwa 5,6 Millionen Tonnen Schweinefleisch, davon waren unter 0,4 Prozent aus ökologischer Erzeugung.

Seit 2011 arbeitet das Paar, das im vergangenen Jahr Eltern einer Tochter geworden ist, auf dem Hof mit. Beide haben Landwirtschaft studiert. 2018 ist Nele Bielfeldt aus dem tagtäglichen Geschäft ausgestiegen, sie entwickelt gemeinsam mit Partnern aus Praxis und Wissenschaft im Projekt „DigiPig“ eine App zum Tierwohlmanagement. Wiederkehrende und aktuell kritische Phasen, insbesondere in der Mast, sollen mit Hilfe der App erkannt und abgestellt werden können, sagt Bielfeldt.

„Den Tieren, die wir hier halten, denen geht es gut“

So soll das Tierwohl gefördert und die ökonomische Nachhaltigkeit der Landwirtschaft unterstützt werden. Ingo Bielfeldt hat die Betriebsleitung auf dem Hof übernommen. Seit gut einem Jahr haben die beiden zudem zwei Vollzeitmitarbeiter. Dadurch sei die Verantwortung, den Hof gut und wirtschaftlich zu führen, noch einmal gestiegen.

Bielfeldts führen immer wieder Leute über ihren Hof, zeigen die Ställe und scheuen die Diskussion nicht – auch nicht die kontroverse. Sie freue sich, wenn Menschen Interesse zeigten und sich vor Ort über die Tierhaltung informierten. Und auch, wenn die Besucher dann immer noch gegen diese Art der Tierhaltung sind, ist das in Ordnung, wie das junge Paar findet.

Aber pauschale Verurteilungen nach dem Motto „Schweinen in konventioneller Haltung kann es nicht gut gehen“, ohne je einen Blick in einen Stall geworfen zu haben, regen sie auf. „Den Tieren, die wir hier halten, denen geht es gut“, sagt Nele Bielfeldt, die auch zu einem Thema im Bereich Schweinemast promoviert.

Während 1950 in Deutschland ein Kilogramm Schweinefleisch 1,6 Prozent des monatlichen Nettoverdienstes kostete, waren es 2002 nur noch 0,28 Prozent. Der Preis pro Kilogramm stieg in diesem Zeitraum von umgerechnet 2,19 auf 7,09 Euro, der Durchschnittslohn von umgerechnet 136 auf 2480 Euro. Quelle: CC BY-SA 3.0/Wikipedia/Rainer Zenz

Ist Schweinefleisch einfach zu billig?

Es ist diese Diskrepanz zwischen dem, was Verbraucher oft tatsächlich kaufen – das billige Fleisch aus dem Discounter, und dem was sie in Umfragen oft angeben – für Biofleisch oder solches mit Tierwohl Label mehr Geld ausgeben zu wollen, die es für Landwirte wie Bielfeldts oft schwierig macht. Einen neuen Stall zu bauen, mit mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und mehr Platz – rechnet sich das wirklich? Wird das honoriert?

Bis sich ein neuer Stall amortisiert hat, dauert es rund 20 Jahre. Und die bestehenden Ställe könne man nicht einfach so von heute auf morgen verändern, sagt Ingo Bielfeldt. „Da muss man auf jeden Fall ein gutes Konzept haben.“ Und zwar nicht nur der einzelne Landwirt, sondern auch Politik und Gesellschaft.

„Sonst existieren die Betriebe einfach in Zukunft nicht“

Grundsätzlich ist das junge Paar offen für Veränderungen. „Mein Ziel ist schon, den Betrieb so zu verändern, dass wir sagen können, wir produzieren wirklich nachhaltig“, sagt Ingo Bielfeldt. Aber es gebe drei Säulen von Nachhaltigkeit, die ökologische, die soziale und die ökonomische. „Und ich denke, die müssen wir alle drei auch berücksichtigen. Sonst existieren die Betriebe einfach in Zukunft nicht.“

Mit der Folge, dass mehr Lebensmittel aus anderen Ländern importiert werden müssten. „Und da haben wir keinen Finger drauf, wie produziert wird. Da haben wir keinen Finger drauf, wie die Umweltstandards sind. Wir haben nicht einmal in der EU einheitliche Umweltstandards.“ Das müsse in der Gesellschaft mit diskutiert werden.

Viele Bauern sehen sich aller Kritik zum Trotz selbstbewusst als Klimapraktiker. „Wir wollen Naturschutz gemeinsam nach vorne bringen, nicht einfach Verbote als Basis“, argumentierte auch schon Bauernpräsident Joachim Rukwied. „Es geht uns nicht um das Ob, sondern ausschließlich um das Wie.“

Schweine stehen im Stall eines Mastbetriebes. In dem Mastbetrieb werden rund 3.000 Tiere aufgezogen. Etwa drei Monate bleiben die Tiere, bevor sie geschlachtet werden. Quelle: dpa

„Wünschen uns von politischer Seite eine Vision: Wie wollen wir Landwirtschaft in 20 Jahren haben?“

Auch Ingo und Nele Bielfeldt hoffen auf eine wirkliche Diskussion – ohne Schuldzuweisungen. „Es bringt ja nichts, uns jetzt gegenseitig zu beschimpfen“, sagt er. „Wir würden uns wünschen, dass man von politischer Seite eine Vision hat, wie wollen wir Landwirtschaft in 20 Jahren haben. Wir können uns dann anpassen“, sagt er. „Aber wenn wir von heute auf morgen sagen, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht und das wollen wir auch nicht, oder auch gar keine Entscheidung getroffen wird, macht es das schwierig.“ Es brauche zudem mehr Innovationsförderung, Forschung und Entwicklung in neue Anbausysteme beispielsweise.

„Ist es denn schlimm, wenn eine Familie 3000 oder auch 7000 Mastschweine hält, wenn sie das gut macht?“

Und wenn es Konsens sei, künftig weniger Tiere halten zu wollen, sei das in Ordnung. „Damit kommen wir klar“, sagt der junge Landwirt. Aber, die Konsequenzen müssten eben gleichzeitig formuliert werden. So weist Nele Bielfeldt daraufhin, dass weniger Tiere nicht zu kleineren Betrieben führten. „Es heißt vielmehr, dass einige Betriebe aussteigen.“ Allerdings seien große Höfe ihrer Meinung nach nicht zwangsläufig schlechter.

„Ist es denn schlimm, wenn eine Familie 3000 oder auch 7000 Mastschweine hält, wenn sie das gut macht? Kann alleine die Tierzahl determinieren, ob etwas gut ist oder schlecht?“ Auch sie diskutierten immer wieder über Ethik, diese sei ein ganz wichtiger Aspekt, wenn über Tierwohl gesprochen wird. „Das ist essenziell mit Tieren. Du gehst mit dem Herz durch den Stall. Und Ethik hört nicht auf, sobald du mehr als 1000 Tiere hast.“

Von Birgitta von Gyldenfeldt