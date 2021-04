Kiel

Lange durften nur zwei Personen, die sich vorher registrieren lassen mussten, einen Heimbewohner besuchen. Seit dem 29. März ist diese Regelung aufgehoben. Die Zahl der Besucher ist also nicht mehr begrenzt. Außerdem gilt: Wenn Angehörige nachweisen können, dass sie einen hinreichenden Impfschutz gegen Covid-19 haben, müssen sie sich vor einem Besuch nicht mehr testen lassen. Hinreichend ist der Impfschutz, wenn seit der zweiten Impfung mindestens zwei Wochen vergangen sind und man einen Impfpass vorlegen kann.

Fast so wie vor Corona

Und weil ältere Menschen in den Heimen und auch das Personal dort inzwischen so weit wie möglich geimpft sein sollen, sollen für Besuche so weit wie möglich wieder die Regelungen aus der Zeit vor der Pandemie gelten. Natürlich müssen aber weiter bestimmte Hygieneregeln beachtet werden.

Dazu heißt es in der Landesverordnung sehr klar: „In dem Umfang, wie sich die Infektionslage aufgrund der voranschreitenden Durchimpfung in den Einrichtungen entspannt, sollen auch soziale Kontakte und Teilhabe der versorgten Personen untereinander und mit Dritten unter Wahrung der gebotenen allgemeinen und speziellen Hygienevorgaben nach dieser Verordnung wieder ausgebaut und nach und nach normalisiert werden.“

Möglichst täglich Besuche

Dem Selbstbestimmungs- und Teilhaberecht der Bewohner muss wieder in angemessenem Umfang Rechnung getragen werden. Wörtlich heißt es in der Landesverordnung: „Besuche müssen allen Bewohnerinnen und Bewohnern effektiv, möglichst täglich und auch an Wochentagen und zu Uhrzeiten wieder ermöglicht werden, die auch arbeitstätigen Besucherinnen und Besuchern das Aufsuchen gestatten. Sie sollen, anders als bislang teils praktiziert, grundsätzlich auch wieder in den Bewohnerzimmern stattfinden können.“ Dazu müssten die Hygienekonzepte angepasst werden.

Fazit: „Private Besuche sind grundsätzlich wieder in dem Umfang wie vor der Pandemie zu ermöglichen. Soweit nicht sachliche Gründe entgegenstehen, ist Besuch täglich zu ermöglichen“, sagt Marius Livschütz vom Gesundheitsministerium.

Gegen ungerechtfertigte Beschränkungen vorgehen

Ausnahmen müssen begründet werden. Die Heime haben zwar Hausrecht. Das darf aber nicht dazu genutzt werden, um pauschale Beschränkungen aufrechtzuerhalten, wenn sich die Besucher an die Regeln halten. Wenn die Beschränkungen unverhältnismäßig und nicht gerechtfertigt sind, kann die Heimaufsicht nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz einschreiten und nötigenfalls eine Anordnung erlassen – samt Zwangsgeld, wenn die Anordnung nicht befolgt wird.

„Die Aufsichten im Land sind angehalten, Verstößen gegen Besuchsrechte entsprechend nachzugehen“, erklärt Marius Livschütz vom Gesundheitsministeriums in Kiel, „es ist zu empfehlen, Probleme in diesem Zusammenhang immer mit den zuständigen Stellen vor Ort zu besprechen und zu klären.“

