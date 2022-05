Kiel

Damit Kitas aus der Ukraine geflüchtete Kinder aufnehmen können, dürfen sie ihre Gruppen auf Antrag vergrößern. So hat es der Landtag vor zwei Wochen beschlossen. Doch offenbar werden Träger davon kaum Gebrauch machen.

„Ich gehe aufgrund der Bedingungen derzeit nicht davon aus, dass auf diese Weise für viele Kinder Plätze geschaffen werden können“, sagt Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel. Denn eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die Zahl der Plätze in einer Gruppe für Über-Dreijährige von 22 auf 25 aufgestockt werden darf, ist der vorherrschende Personalschlüssel in einer Kita.

Viele Kieler Kita-Gruppen erfüllen nötigen Personalschlüssel nicht

Weil viele Einrichtungen aufgrund des Fachkräftemangels ihre freie Stellen nicht besetzt bekommen, erfüllen sie die seit der Kita-Reform gültige Mindestvorgabe von zwei Fachkräften noch nicht. Diese Kitas haben Ausnahmegenehmigungen, sodass sie mit einem abgesenkten Personalschlüssel von 1,5 oder 1,75 Fachkräften arbeiten können.

Laut der Landeshauptstadt ist das in vielen Kieler Kita-Gruppen der Fall. Dort sei keinesfalls die Aufstockung der Plätze für ukrainische Kinder möglich. Bis Ende April wurden in den Kieler Kitas zehn der jungen Flüchtlinge aufgenommen, zwei hatten schon eine Zusage für einen Platz. Weitere 21 Kinder standen auf der Warteliste.

„Die Umsetzbarkeit der Gruppenvergrößerungen wird in Schleswig-Holstein sehr unterschiedlich sein“, meint auch Julia Bousboa, Sprecherin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Schleswig-Holstein. „Gerade in den Städten werden aufgrund bestehender Wartelisten und des Mangels an Betreuungsplätzen schon alle erdenklichen Ressourcen für die Schaffung von Plätzen genutzt.“ Es werde nicht zu einem plötzlichen Anstieg von vielen Plätzen kommen, so ihre Einschätzung. Die meisten Einrichtungen seien am Limit.

„Helfende Hände“ müssen erst gefunden werden

Der Landeselternvertretung Kitas ist es zwar ein Anliegen, dass die schutzbedürftigen Kinder unterstützt werden. Weil das Kita-System aber ohnehin durch Platzmangel und fehlende Fachkräfte belastet sei, könnten größere Gruppen nicht die Lösung sein, so die Vorsitzende, Sandra Moschell. Sonst könnten die Kitas am Ende nur noch eine „Aufbewahrung“ von Kindern gewährleisten, nicht aber Erziehung und frühkindliche Bildung. Kita-Fachkräfte müssten aus ihrer Sicht zudem geschult werden, um auf die Begleitung von Kindern mit Traumata vorbereitet zu sein.

Wenn sich Kitas für eine Aufstockung der Gruppen entscheiden, dürfen sie für die Hälfte der Betreuungszeit eine zusätzliche Kraft einstellen, um Mehrarbeit und erhöhte Belastung für das Personal abzupuffern. Solche „helfenden Hände“ müssen keine pädagogischen Fachkräfte sein, dennoch stellt sich Bousboa zufolge die Frage, ob die Einrichtungen überhaupt geeignete Menschen für den Job finden können.

Träger setzen auf niedrigschwellige Angebote

Wie viele Kitas von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen wollen, kann der Paritätische noch nicht beziffern. „Wahrscheinlich werden vor allem Einrichtungen, die derzeit mit 20 Plätzen arbeiten und ländlich gelegen sind, zusätzliche Kinder aufnehmen“, so Bousboa. An den Orten, wo Unterkünfte stehen, würden eher niedrigschwellige Angebote geschaffen. So hält es auch die Stadt Kiel.

Das sieht auch Carsten Höhn vom Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen (VEK) als den richtigen Weg. „Viele Kirchengemeinden sind bereits seit dem März dabei, Angebote zur Unterstützung von ukrainischen Familien zu schaffen.“ Das sei schnell umsetzbar und bedeute wenig bürokratischen Aufwand. „Außerdem müssen diese Angebote nicht zwingend von pädagogischen Fachkräften angeboten werden.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Land will den Aufbau von solchen Spielkreisen, Eltern-Kind-Gruppen und anderen frühpädagogischen Angeboten mit 15 Millionen Euro unterstützen. Diese Angebote könnten in Familienbildungsstätten, Gemeinderäumlichkeiten, freien Kita-Räumlichkeiten oder anderen offenen Gruppenräumen stattfinden, so Höhn. „Sie geben den Familien soziale und emotionale Unterstützung.“