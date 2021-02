Kiel

Das Ermittlungsverfahren gegen die Männer deutscher und türkischer Herkunft hatte die Polizei Oberpfalz geführt. Sie war aktiv geworden, nachdem eine 78-Jährige im August in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) falschen Polizeibeamten zum Opfer gefallen war – und ihnen insgesamt 70.000 Euro ausgehändigt hatte. Später hatte sich eine 79-jährige Seniorin in Eching (Landkreis Freising) von Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter und Bankmitarbeiter dazu verleiten lassen, einen fünfstelligen Betrag zur Abholung vor die Haustür zu stellen.

Zumindest die Aktivitäten von vier beteiligten Männern sollten nun aber ein Ende haben: 100 Polizistinnen und Polizisten aus Niederbayern und von der Landespolizei Schleswig-Holstein, die ihre Unterstützung bestätigte, durchsuchten am Donnerstag zunächst mehrere Wohnungen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Regensburg.

Nach Angaben des Regensburger Oberstaatsanwalts Thomas Rauscher waren die Kräfte in Kiel sowie Wahlstedt und Trappenkamp (jeweils Kreis Segeberg) im Einsatz. „Drei der Personen wurden an ihren Wohnsitzen festgenommen“, sagte Rauscher. In einem weiteren Fall half die Technik der Ermittler beim Zugriff: „Eine Person ist ohne festen Wohnsitz und wurde nach Handyortung in Kiel festgenommen.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Betrug durch falsche Polizisten: Hintermänner in der Türkei vermutet

Betrugsopfer in Kiel seien derzeit nicht bekannt, erläuterte Rauscher. Die örtlich nächste Tat sei bisher aus Bremen gemeldet worden. Während die Staatsanwaltschaft den Festgenommenen jeweils Beteiligung an drei bis fünf Fällen vorwirft, werden deutschlandweit auch gegen mutmaßliche Hintermänner noch weitere Taten ermittelt. Laut Polizei seien diese insbesondere in Hannover, im niederbayrischen Pocking (Landkreis Passau) sowie in den sächsischen Kreisen Altenstein und Wurzen erfolgt. Rauscher zufolge machen die Festgenommenen derzeit keine Angaben.

Lesen Sie auch: Immer mehr Schockanrufe im Raum Kiel

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Hintermänner aus der Türkei operieren. Genauere Hintergründe könnten aus taktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen die vier Männer Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts gewerbsmäßigen Bandenbetrugs erwirkt. Bei den Durchsuchungen wurde laut Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, das nun weiter ausgewertet werden soll. Bei einem 56-jährigen Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte außerdem eine größere Menge Marihuana und stellten sie sicher.