Die Kieler Mieterin und ihre Vermieterin, die namentlich nicht genannt werden wollen, schildern das Vorgefallene so: Als sich der Wasserfluss im WC der Wohnung plötzlich nicht mehr stoppen ließ, wusste sich die Mieterin nicht anders zu helfen, als im Netz nach einer schnellen Hilfe zu suchen. Der gerufene Klempner kam, half und verlangte für den Austausch des sogenannten Schwimmers 400 Euro. Die Mieterin müsse den Betrag zudem sofort überweisen, so seine Aussage. Das machte diese auch, wandte sich aber gleichzeitig an ihre Vermieterin.

Klempner nahm viermal so viel wie üblich

Die wurde aufgrund der enormen Kosten stutzig. Sofort kontaktierte sie eine ihr bekannte Firma in Preetz und erfuhr, dass bei einem solchen Problem üblicherweise mit einem Honorar in Höhe von 100 Euro (ohne Anfahrt) zu rechnen sei. Sofort versuchte sie, die Überweisung bei der Bank zu stoppen, was offenbar an der Online-Transaktion scheiterte.

Auch der Kontakt zur Sanitärfirma, die über ein komplexes Geflecht aus Call-Center und Vermittlungsfirma schließlich in Essen lokalisiert wurde, brachte kein Ergebnis. Schlussendlich blieben Vermieterin und Mieterin nur noch die Wege zur Polizei, zur Verbraucherzentrale und in unsere Redaktion.

Verbraucherzentrale kennt die Masche gut

Bei der Kieler Kripo ist ein solcher Fall noch nicht bekannt, sagt Sprecher Matthias Arends. In der Verbraucherzentrale kennt man die Maschen aber nur zu gut. Sprecherin Vivien Arwers erläutert, dass solche Fälle bereits in der Entstehungsphase verhindert werden sollten - und zwar, indem auf der Suche nach einem Notdienst nicht das erstbeste Google-Ergebnis angerufen wird. Stattdessen bewahre man besser Ruhe und kontaktiere einen bekannten Handwerker aus dem Ort.

Besser den Handwerker aus dem Ort bestellen

Denn: Die vermeintlichen Helfer seien nicht nur häufig unqualifiziert, sondern überrumpelten die Leute gerade auch, weil sie unter Stress stehen. „Dann verlangen sie mit Drückermethoden absurde Summen“, schildert Arwers weiter, manche würden sogar auf die gemeinsame Fahrt zum Geldautomaten drängen.

Rechnung muss nicht sofort beglichen werden

Dabei werde bewusst vorgetäuscht, dass die Rechnung sofort beglichen werden müsse. Das sei nicht der Fall. Ebenso wenig sei beispielsweise eine Kieler Vorwahl eine sichere Gewähr dafür, dass die Sanitärfirma auch in Kiel sitze. Dafür würden elektronische Umleitungen genutzt, so Arwers.

Fälle nehmen in Corona-Zeit zu

Nach Wahrnehmung der Verbraucherzentrale haben solche Fälle in der Corona-Zeit zugenommen. Das könne sicherlich auch daran liegen, dass mehr Menschen zu Hause sind. So treffe das Prozedere nicht nur auf Sanitärfirmen, sondern auch auf Schlüsseldienste oder Schädlingsbekämpfer zu.

Vivien Arwers rät daher, unbedingt auf den bekannten Betrieb aus der Stadt zu setzen – und sollte der Fehler erst zu spät bemerkt werden: „Nicht einschüchtern lassen, immer auf eine Rechnung bestehen.“ Und zur Not: Ja, zur Not helfe dann auch die Polizei über die 110.

