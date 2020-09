Kiel

Es sei die beste Lösung sei, um die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Regierungskoalition zu vereinen. „Wir brauchen eine rechtssichere und gerechte Reform der Grundsteuer – und eine zeitnahe und verlässliche Entscheidung“, sagte Petersdotter. CDU und FDP hatten in der Vergangenheit vorgeschlagen, dieses Modell auf Nachahmung zu prüfen.

Das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg nutzt bei der bis 2025 höchstrichterlich vorgeschriebenen Grundsteuerreform die Öffnungsklausel, die der Bund den Ländern eingeräumt hat. Sein sogenanntes Bodenwertmodell basiert im Wesentlichen auf der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Der Bodenrichtwert gibt den Wert pro Quadratmeter unbebauten Boden an und ist ein Durchschnittswert, der aus Grundstücksverkäufen abgeleitet wird. Zur Bewertung der Grundsteuer werden beide Werte miteinander multipliziert.

Modell sei beste Lösung für Mieter und bereits ausgearbeitet

Zur Ermittlung der jeweiligen Bodenrichtwerte gibt es für Schleswig-Holstein bereits einen Digitalatlas. „Die erforderlichen Bodenrichtwerte liegen vor und werden regelmäßig in unabhängigen Gutachten aktualisiert“, sagte Petersdotter. Er spreche sich deshalb für das Stuttgarter Modell aus, weil es zum einen bereits fertig ausgearbeitet und zum anderen für die Mieter die beste Lösung sei: Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird ein Abschlag eingeräumt. „Ich hoffe sehr, dass wir uns zügig auf diesen Weg verständigen können, damit sich die Verwaltung an die Umsetzung machen kann und auch die Kommunen Planungssicherheit haben.“

CDU und FDP hatten kürzlich Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) damit überrascht, dass sie das wertbasierte Modell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) nicht unterstützen würden. Der Norden solle sich lieber an flächenbasierten Berechnungsmodellen orientieren, wie es Bayern in Reinform, abgewandelt aber auch Hamburg anwenden wollen. Petersdotter stellte am Freitag klar: „Ein solches reines Flächenmodell käme für mich nicht in Frage.“

