Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass in Kreisen und kreisfreien Städten mit hohen Corona-Infektionszahlen der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort eingeschränkt werden soll. Was bedeutet das für Kiel, Neumünster, Bad Segeberg und Co.? Ein Überblick für Städte in Schleswig-Holstein.