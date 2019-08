Ralf Stegner, seit 2014 stellvertretender Bundesvorsitzender der Sozialdemokraten, will in die erste Reihe. Was den 59-Jährigen umtreibt, mit welchem Programm er Partei und Wähler überzeugen will, darüber sprach Christian Hiersemenzel mit dem Chef der SPD-Landtagsfraktion in Kiel.