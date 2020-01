Rendsburgs Luftretter mit Einsatzrekord

Rendsburg

Im Durchschnitt wurden die Luftretter 111-mal am Tag alarmiert. Dies entspricht dem Niveau des Vorjahres. Die Rettungsflieger aus Rendsburg zählten am Ende des Jahres 1694 Einsätze und landeten damit auf Platz drei. Häufiger rückten nur die Besatzungen aus Halle in Sachsen-Anhalt (2134) und Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg (1945) aus, um notfallmedizinische Hilfe zu leisten.

Laut DRF wurden die Crews besonders häufig zu Herzerkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt oder neurologischen Vorfällen gerufen. Doch auch nach Unfällen benötigten Patienten die schnelle Hilfe der Luftretter, die innerhalb von 15 Flugminuten Einsatzorte in einem Radius von 60 Kilometern erreichen. Die meisten versorgten Unfallopfer verletzten sich bei Verkehrsunfällen und Stürzen.

„Es gehört zu unserem Selbstverständnis, unsere Arbeit zum Wohle unserer Patienten immer weiter zu verbessern. Auch im vergangenen Jahr forcierten wir daher beispielsweise unseren Flottenausbau: Neben drei hochmodernen Hubschraubern der Typen H 135 und H 145 haben wir außerdem einen neuen Lear 35A-Ambulanzjet in Betrieb genommen“, erklärte Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung.

Von Anne Voigt