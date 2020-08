Kiel

In diesem Jahr haben in Schleswig-Holstein 123 Seeadlerpaare ein Revier besetzt – fünf mehr als im Jahr zuvor. Neue Reviere wurden im „Seeadler-Dichtezentrum“ in den Kreisen Plön und Ostholstein besetzt, aber auch im Kreis Nordfriesland bei Winnert und auf der Insel Pellworm.

„Diese Zunahme der Revierpaare zeigt, dass Schleswig-Holstein dem Seeadler noch ausreichend viele Lebensräume bietet und eine Beendigung der natürlichen Ausbreitung noch nicht erkennbar ist“, erklärt Günter Kallin von der Projektgruppe Seeadlerschutz.

Anzeige

Mehr Paare, aber weniger Nachwuchs

Doch obwohl dieses Mal mehr Seeadlerpaare als 2019 im Land Revier bezogen haben, fiel der Bruterfolg geringer aus: Am Ende brüteten nur 81 Paare erfolgreich, berichtet Kallin. 128 Seeadler wurden flügge – der Höchststand von 135 Jungvögeln im Vorjahr wurde damit nicht mehr erreicht.

Weitere KN+ Artikel

Mit finanzieller Unterstützung durch den WWF Deutschland konnten in diesem Jahr 28 junge Seeadler in den Horsten in luftiger Höhe beringt werden. Über die Kennung können wichtige Erkenntnisse über die Wanderwege und auch über die Todesursachen gewonnen werden. Das ist notwendig, denn die Zunahme von Totfunden bereitet der Projektgruppe zunehmend Sorgen. Deshalb bildet die Ermittlung der Todesursachen neben der Sicherung der Horste einen Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit.

18 Seeadler zu Tode gekommen

In diesem Jahr wurde bis Ende Juli 18 Seeadler tot aufgefunden – im Vorjahr waren es zehn. Hinzu kommt eine unbekannte Dunkelziffer. Unter den 18 Totfunden in diesem Jahr waren fünf Vögel an Eisenbahnstrecken. Zwei Tiere waren mit den Rotorblättern von Windenkraftanlagen kollidiert und dabei tödlich verletzt worden, zwei weitere Seeadler werden noch auf Vergiftungen im Landeslabor in Neumünster untersucht. Bei den anderen Vögeln sind die Todesursachen noch unklar, sie werden im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht.

„Bei den Vergiftungsfällen im Bereich von Windenergieplanungsgebieten schauen wir besonders hin, denn zusätzlich zu den toten Seeadlern wurden in diesem Jahr auch bei Rotmilanen in Schleswig-Holstein mehrere illegale Vergiftungsfälle bekannt“, sagt Kallin. Aus den letzten drei Jahren sind allein im Raum um Neumünster neun vergiftete Rotmilane nachgewiesen.

Konflikte mit Windkraftanlagen

Deshalb sieht sich die Projektgruppe auch bei einem stabilen Seeadler-Bestand im Land auch nach 52 Jahren konsequenter Schutzarbeit weiter gefordert. Denn der Zielkonflikt insbesondere zwischen Windkraftanlagen und Artenschutz besteht weiter. Selbst wenn die Art in der Roten Liste Deutschland jetzt nicht mehr als „im Bestand gefährdet“ eingestuft ist, ist das Töten besonders geschützter Tierarten, Seeadler, Rotmilan und Schwarzstorch, nach Paragraf 44 Bundesnaturschutzgesetz verboten, erklärt Bernd Struwe-Juhl von der Projektgruppe Seaadlerschutz e.V..

„Dieses Tötungsverbot ist bei allen Bau- und Projekt-Vorhaben, die zu entsprechenden Gefährdungssituationen führen können, zu beachten.“ Für Windenergieanlagen dürften deshalb weiterhin im Zuge der Planung nur Standorte festgelegt werden, die eine Kollision der besonders geschützten Arten aller Wahrscheinlichkeit nach ausschließen. „Diesem rechtlich fixierten Grundsatz hat sich auch die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans und der Regionalplanung zu unterwerfen“, mahnt Struwe-Juhl.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.