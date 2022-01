Bildungsbericht für Schleswig-Holstein: Gute Ausgangslage verpufft im Alter

Kiel

Vieles läuft in Schleswig-Holsteins Schulsystem schon gut, es gibt aber auch noch genügend Verbesserungsbedarf: Das lässt sich aus dem rund 70 Seiten dicken Bildungsbericht herauslesen, den das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) neu für das Land erarbeitet hat. Er soll zusätzlich zum nationalen Bericht der Forscher, der alle zwei Jahre über den Stand des deutschen Bildungssystems informiert, das Brennglas auf Schleswig-Holstein legen.

„Gute Bildung gelingt nur, wenn sie stets weitergedacht und -entwickelt wird“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Dafür brauche es eine solide und verlässliche Datenbasis, die der Bericht liefern soll. „An den wesentlichen Stellen, wo man etwas steuern kann, ist Schleswig-Holstein gut aufgestellt“, lautete das Fazit von Wissenschaftler Stefan Kühne, der am Montag die Ergebnisse vorstellte.

Die Transparenz, die die Landesregierung mit diesem Bericht herstelle, sei in manch anderem Land unvorstellbar. Mit dem Strukturwandel – hin zu einem zweigliedrigen System aus Gymnasien und Gemeinschaftsschulen – und der großen Inklusivität sei die Grundlage für ein „zukunftsfähiges Bildungssystem“ gelegt worden, heißt es im Bericht.

Pandemie schlecht für Fortschritte bei Lesekompetenz

Im Ländervergleich sei es auffällig, dass Schleswig-Holstein gerade bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern eine gute Ausgangslage habe, so Kühne. 4,2 Prozent aller Einschulungen erfolgen im Norden vorzeitig, bundesweit sind es nur 2,5. Gleichzeitig werden mit 3,2 Prozent deutlich weniger Kinder erst verspätet in die erste Klasse geschickt als im Schnitt (7,6). Auch bei den Leistungen schnitten die Grundschüler im Ländervergleich besser ab.

Bei der Lesekompetenz seien die Grundschüler vor Corona gut vorangekommen – unabhängig von der sozialen Herkunft, sagte Prien. In der Pandemie habe dieser Punkt aufgrund des ausgefallenen Präsenzunterrichts jedoch gelitten. Ihr liege auch die kulturelle Bildung am Herzen. „Hier sind wir in Schleswig-Holstein sehr weit.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weniger rosig sieht es bei den Kompetenzständen der älteren Schülerinnen und Schüler aus, so Kühne. „Die Potenziale können sich nicht so entfalten, wie es die Ausgangslage vermuten lässt.“ Problematisch seien beispielsweise die in Gemeinschaftsschulen erzielten Leistungen in Mathematik.

Die Lehrkräfte stünden in der Mittelstufe vor der Herausforderung, auf vielen sehr unterschiedlichen Niveaus unterrichten zu müssen, so Priens Analyse. Hier soll unter anderem mit einer bundesweiten Fortbildungsoffensive angesetzt werden.

SPD fordert Anpacken bei schlechter Abschlussquote

Als besorgniserregend stuften die Autoren und Autorinnen des Berichts ein, dass der Anteil derer, die die Schule ohne Abschluss verlassen, bei zehn Prozent liegt. SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat sprach von einer „alarmierenden Zahl“. Hier müsse mit neuen Angeboten angepackt und eine Reform des Weiterbildungsgesetzes angedacht werden. Besonders viele Jugendliche gehen in Flensburg und Neumünster ohne Abschluss ab (siehe Grafik), zugleich beendet dort mehr als jeder Zweite die Schule mit Abitur.

Kühne lobte den Ausbau der Ganztagsangebote und die Fortschritte im Land bei der Digitalisierung. Rund 80 Prozent der Schulen hätten inzwischen schnelles Internet, so Prien. 2014 waren es noch lediglich 14 Prozent. „Wir haben in 85 Prozent der Schulen fest installiertes WLAN.“

Die Endgeräte-Relation sei in der Pandemie mehr als verdoppelt worden, laut Bericht lag sie 2021 bei einem Gerät auf vier Kinder. Zudem sei eine Vielzahl der Lehrkräfte für digitalen Unterricht fortgebildet worden. Zwischen Januar 2020 und Mai 2021 hätten 27 000 Pädagogen an Online-Seminaren teilgenommen.