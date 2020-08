Schule in Zeiten von Corona: Wie das gehen soll, hat die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Kiel erläutert. Allen Schülern ab Klasse 7 aufwärts empfiehlt sie dringend, auch im Unterricht einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.