CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat Bildungsministerin Karin Prien als Mitglied seines Zukunftsteams vorgestellt. Wir fragten die 56jährige Juristin, warum sie sich das antut.

Frau Prien, wann haben Sie das Angebot erhalten?

Prien: Armin Laschet hat mich das erste Mal schon im Mai angesprochen. Dann haben wir Kontakt gehalten. Ich habe dann mit dem Ministerpräsidenten darüber gesprochen. Die konkrete Anfrage von Herrn Laschet kam Anfang der Woche.

War von Anfang an klar, dass Sie es machen?

Zweimal ja. Ich habe erstens nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich Armin Laschet unterstütze. Und zweitens war ich gern bereit, in einem Team mitzuarbeiten und mich dort um die Bildungspolitik zu kümmern.

Warum entern Sie ein sinkendes Schiff?

Ach wissen Sie. Als Daniel Günther mich 2017 angesprochen hat, hat ihm niemand zugetraut, dass er Ministerpräsident wird. Heute ist er der beliebteste Länder-Chef. Kurzum: Ich glaube, dass man Trends drehen kann. Dafür werde ich jetzt kämpfen.

Sie haben als Ministerin in Schleswig-Holstein auch ohne Corona alle Hände voll zu tun. Müssten Sie ihren Job in Kiel nicht an den Nagel hängen?

Nein. Ich werde zwar etwas mehr Wahlkampf machen als bisher geplant. Aber meine Aufgabe als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein geht immer vor. Ich werde das unter einen Hut kriegen. Für mich sind Arbeitswochen mit 100 Stunden eher die Regel als die Ausnahme.

Wie groß ist die Chance, dass Sie Bundesbildungsministerin werden?

Erstmal muss Armin Laschet Kanzler werden. Wer dann welches Ressort zieht, also welches Ministerium im Bundeskabinett übernimmt, ist auch deshalb völlig offen, weil ja noch unklar ist, mit wem die CDU regieren wird.

Wollen Sie nach Berlin oder nicht?

Das ist heute kein Thema. Außerdem gibt es neben mir in der CDU einige andere gute Leute, die für das Amt der Bundesbildungsministerin in Frage kommen. Und überhaupt: Ich bin mit Leib und Seele Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und nicht auf der Suche nach einem neuen Job. Das gilt auch für die Zeit nach der Landtagswahl 2022. Wenn die Wählerinnen und Wähler es wünschen, stehe ich weiter zur Verfügung.

