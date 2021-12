Kiel

Karin Prien hat ein wichtiges Jahr vor sich. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin übernimmt nicht nur die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz, sondern bewirbt sich auch für das CDU-Bundespräsidium. Eine Landtagswahl will sie auch gewinnen.

Frau Ministerin, Corona hat uns wieder fest im Griff. Wie blicken Sie auf die nächsten Monate?

Karin Prien: Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Aber wir sind uns in der Landesregierung einig: Sollten wir doch über schärfere Maßnahmen sprechen, werden wir nicht zuerst an die Schulen herangehen, sondern an andere gesellschaftliche Bereiche. Die Schließung ist nicht unsere Planung und darf erst dann in Betracht kommen, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht.

Nach einer Umfrage des Philologenverbandes beklagen 71 Prozent der Gymnasiallehrer, dass sie noch immer kein Dienstgerät erhalten haben. Und nur 42 Prozent halten das WLAN an ihrer Schule für nutzbar. Warum ist Schleswig-Holstein offenbar noch immer ein digitales Entwicklungsland?

An dieser Studie haben sich offenbar vor allem diejenigen beteiligt, die unzufrieden sind. Ich lasse dahingestellt, ob es sich um eine repräsentative Umfrage handelt. Unsere Daten über das IQSH (das ist das Lehrerfortbildungsinstitut, Anm. d. Red.) zeigen wirklich ein deutlich anderes Bild. Wir haben es in dieser Legislaturperiode von Null geschafft, über 80 Prozent unserer Schulen ans Glasfasernetz anzuschließen. Über 75 Prozent der Schulen haben im Frühjahr bekundet, dass sie über ein gutes WLAN verfügen. Und was die Laptops angeht, haben wir als einziges Bundesland ein Programm aufgelegt, mit dem wir nicht nur die Lehrkräfte mit Endgeräten verschiedenster Art ausstatten, sondern wir organisieren darüber hinaus auch die Wartung, den technischen Support und die Wiederbeschaffung. Das ist ein Riesenprogramm, wir geben mehr als 50 Millionen Euro dafür aus. Der Bund hat uns 17 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um mal die Dimensionen zu zeigen. Lehrer verfügen auch bisher über Endgeräte, die sie zu dienstlichen Zwecken nutzen.

Die Kritik geht also ins Leere?

Die halte ich für tatsächlich falsch. Wir haben sowohl die Schulen als auch die bedürftigen Kinder und Jugendlichen als auch die Lehrkräfte nicht nur mit Endgeräten versehen, sondern auch mit einem Lernmanagementsystem ausgestattet. Eigentlich wäre das eine Aufgabe der Schulträger, auch das haben wir in vollem Umfang übernommen. Und wir führen eine umfassende Fortbildungsinitiative für die Lehrkräfte durch. Es geht ja vor allem darum, dass sie mit den Programmen gut arbeiten können. Das alles wäre nie so schnell gegangen, wenn wir durch Corona nicht zusätzliche Mittel einsetzen könnten. Es sind weit über 100 Millionen Euro.

Sie sind ab Januar neue Chefin der Kultusministerkonferenz. Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Die thematische Klammer für mein Präsidentschaftsjahr ist „Lernen aus der Pandemie“: Was nehmen wir mit im Ausgang und für die Zeit danach? Da geht es natürlich um Digitalisierung, aber nicht nur um Technik, sondern auch darum, was wir für die Lehrerbildung tun müssen, damit Lehrkräfte in der Schule eine Kultur der Digitalität mit Mehrwert leben können. Wir befinden uns in einer Transformation des Bildungssystems, die von jeder Schule einen Schulentwicklungsprozess erfordert. Und es geht darum, die Bereiche Schule, Kultur und Wissenschaft enger zusammenzuführen. Wir werden einen großen Kongress zur kulturellen Bildung machen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass neben aller Technik und neben aller Digitalisierung für die Resilienz und Zukunftsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen kulturelle Bildung entscheidend ist.

Was ist damit gemeint?

Darunter fallen Musik, bildende Kunst, Theater, aber auch Gedenkstätten und die Beschäftigung mit der Vergangenheit, mit andern Kulturen, Demokratiebildung.

Also die klassischen Orchideenfächer?

Das ist eben ein Trugschluss. Es sind keine Orchideenfächer, sondern am Ende die Fächer und Themen, die Kreativität und Resilienz ermöglichen. Sie sind so wichtig, um Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, ihre ungewisse Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.

Inwiefern profitieren Sie von Ihrer KMK-Präsidentschaft im bevorstehenden Wahlkampf?

Die KMK-Präsidentschaft bedeutet erst einmal sehr viel zusätzliche Arbeit und Termine. Ich konnte mir den Zeitpunkt nicht aussuchen, es gibt einen festen Turnus. Ehrlich gesagt, ist es für mich gar nicht optimal, weil ich beides gleichzeitig bewältigen muss. Aber es ist eine große Ehre, der KMK als Präsidentin zu dienen, ich bin nach wie vor von meiner bildungspolitischen Arbeit sehr beseelt.

Informatik wird in Schleswig-Holstein neues Unterrichtsfach. Warum ist das nötig?

Es gibt heute im Grunde keinen Beruf in der dualen Ausbildung und kaum ein Hochschulstudium, in denen Informatik-Kenntnisse nicht erforderlich wären. Wir haben eine riesige Nachfrage an jungen Menschen, die Lust daran haben, sich in diesen Bereich einzufuchsen. Wenn man dieses Interesse nicht früh genug weckt, dann werden junge Menschen auch keine Lust haben, sich damit beruflich oder akademisch zu beschäftigen.

Sie starten zum nächsten Schuljahr Informatik an einem Drittel der allgemeinbildenden Schulen. Warum noch nicht an allen?

Es gab bei der Informatik immer das Henne-Ei-Problem: zu wenige Lehrkräfte, die dafür ausgebildet sind, und dann konnte man es nicht unterrichten. Diesen gordischen Knoten haben wir mit einer intensiven und hochkarätigen Weiterbildung durchschlagen. Sie ermöglicht es Lehrkräften zum Beispiel aus naturwissenschaftlichen Fächern, die Lehrbefähigung für Informatik zu erhalten. Das haben wir in diesem Schuljahr begonnen, so dass wir zum nächsten Schuljahr schon mal rund 100 zusätzliche Lehrkräfte zur Verfügung haben, die das unterrichten können. Es geht im ersten Schritt um zwei Unterrichtsstunden pro Woche. Wissenschaftlich ist noch unbeantwortet, wann man mit Informatik eigentlich anfängt. In der fünften und sechsten Klasse sind insbesondere Mädchen noch offener. Oder ist es fachlich sinnvoller, erst später zu beginnen? Wir lassen deshalb unsere Einführung vom IPN (dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Anm. d. Red.) und der Christian-Albrechts-Universität begleiten.

Gibt es schon eine Liste der Schulen, an denen Sie mit Informatik starten?

Nein. Wir starten zum Jahresbeginn ein Auswahlverfahren. Da können sich die Schulen bewerben. Die Auswahl nehmen wir mit der Kieler Uni vor.

Wann kommen die übrigen Schulen dran?

Das wird ein Thema für die nächsten Koalitionsverhandlungen sein. Ginge es nach mir, würde es kontinuierlich weiter aufwachsen, um möglichst spätestens in drei Jahren an allen Schulen Informatik zu unterrichten.