Kiel

Das Bildungsministerium in Kiel sieht sich bisher keiner Flut von Beschwerden gegen die Mathematik-Aufgaben zur Abiturprüfung ausgesetzt. Es gebe keine signifikanten Rückmeldungen und Proteste, sagte ein Sprecher am Montag.

Das Ressort werde die Aufgaben und deren Schwierigkeitsgrad aber in Ruhe sehr genau prüfen. In mehreren Bundesländern haben sich Schüler über die Aufgaben beschwert, weil diese zu schwer seien. Mit Online-Petitionen wandten sie sich an ihre Kultusministerien.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es Beschwerden von Schülern aus anderen Bundesländern.

