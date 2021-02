Kiel

„Präsenzunterricht ist für die Entwicklung der Kinder unbedingt erforderlich“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Montag. Der Unterricht in Präsenz sei die Normalität, jeder Tag, an dem er nicht stattfinde, bedürfe einer gesonderten Rechtfertigung.

„Wechselunterricht ist allenfalls mal nur eine zweit- bis drittbeste Lösung“, so Prien. Für Eltern sei er nur schwer mit der Berufstätigkeit oder Homeoffice vereinbar, insbesondere wenn sie mehrere Kinder hätten. „Und für die Kinder bedeutet es einen Tag in der Schule und einen zu Hause, oder eine Woche zu Hause und eine Woche in der Schule.“ Präsenzunterricht sei dort, wo es vertretbar ist, richtig. Es gehe um Kreise mit einer Inzidenz unter 50.

Entscheidung für Schulen in Kreisen mit hoher Inzidenz

Für die Kreise, die noch darüber liegen, gab Prien nun auch eine Entscheidung für die kommende Woche bekannt: Im Kreis Pinneberg, im Herzogtum Lauenburg sowie in Lübeck soll es in den Grundschulen ab 1. März Wechselunterricht geben. In Flensburg gebe es aufgrund der angespannten Lage dagegen weiter nur Distanzunterricht. Der Kreis Schleswig-Flensburg hingegen soll in den Wechselunterricht starten – mit Ausnahme einiger Schulen im Flensburger Einzugsgebiet.

Nach rund zwei Monaten Pause findet an Grundschulen in weiten Teilen Schleswig-Holsteins seit gestern wieder Präsenzunterricht statt, inklusive Corona-Regeln. So gilt nun für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Diese veränderte Regelung in den Schulen war erst am Freitag bekannt gegeben worden.

Bildungsministerium: Masken müssen keine medizinische Zulassung haben

„Dabei ist wichtig, dass medizinische Masken keine Masken mit medizinischer Zulassung sein müssen“, erläuterte David Ermes, Sprecher des Bildungsministeriums. Unter anderem über soziale Netzwerke klärte das Ministerium darüber auf. Demnach sind zwar keine selbstgenähten Stoffmasken zulässig, aber industriell hergestellte Modelle, die wie medizinische Masken aus mehrlagigem Vlies gefertigt sind und eine vergleichbare Schutzwirkung bieten. Eine 50er-Packung solcher Masken sei online für sieben Euro erhältlich, so Ermes

Eltern äußerten Bedenken, weil die medizinischen Masken gerade jüngeren Kindern nicht immer passten, kleinere Modelle aber nicht überall erhältlich seien. Manche wurden bereits kreativ, so postete eine Mutter bei Facebook eine Anleitung, wie man die Masken umnähen könnte.

Ermes erklärte, mit Falten und Eindrehen, etwa, indem die Bänder gekreuzt würden, ließe sich der Mund-Nasen-Schutz schnell passend machen. Sollte ein Kind seine medizinische Maske mal vergessen haben, könnte es zudem aus dem Bestand der Schulen eine erhalten, so Ermes. „Keine Lehrkraft in Schleswig-Holstein wird ein Kind vor die Tür schicken, weil es nicht die passende Maske hat.“