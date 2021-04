Rödbyhafen

Das Fundstück liegt jetzt wohlbehütet in einer Glasvitrine im Stiftmuseum von Maribo auf Lolland. Es ist 5700 Jahre alt und wurde auf der dänischen Insel entdeckt. Bevor dort vor einigen Jahren die Bagger für die Vorbereitungsarbeiten für den Fehmarnbelt-Tunnel anrückten, fanden Archäologen bei Grabungen nahe Rödbyhafen neben vielen anderen Artefakten diesen Klumpen Birkenpech. Mit dabei: der Archäologe Theis Trolle Jensen von der Universität Kopenhagen.

Birkenpech ist die eingekochte Rinde von Birken und wurde in der Steinzeit als Allzweck-Klebstoff eingesetzt – zum Beispiel, um zerbrochene Keramik zu flicken oder undichte Gefäße abzudichten. Es gilt als der erste systematisch hergestellte Kunststoff der Menschheit.

Doch dieser Fund war weitaus mehr. Denn Birkenpech wurde auch gekaut – ob unsere Vorfahren damit ihre Zähne reinigen wollten, es für sie eine Art Kaugummi war oder sie es nur zur weiteren Verwendung weich kauten, ist unklar.

Forscher identifizierten DNA auf Birkenpech

Theis Trolle Jensen wollte auf jeden Fall überprüfen, ob auch jemand auf dem Birkenpech von Lolland herumgekaut hatte. 2016 begann er zusammen mit seinem Dozenten Hannes Schroeder, den Klumpen zu untersuchen, und machte eine sensationelle Entdeckung. Jemand hatte dieses Birkenpech vor rund 5700 Jahren im Mund gehabt und heftig darauf herumgekaut.

Denn es ließ sich die gesamte DNA einer weiblichen Person isolieren, wie Jensen später in einem Interview mit der Zeitung „Ugeavisen“ beschreibt: „Es enthält ihre gesamten Erbinformationen. Das ist völlig verrückt und etwa so, als wenn man in der Zeit zurückgeht und bei der Person einen Wangenabstrich macht.“

Auch der damalige Ausgrabungsleiter des Museums Lolland-Falster, Sören Anker Sörensen, betonte: „Dieses kleine schwarze Stück Birkenpech ist nur ein Klumpen, aber es ist mehr wert als die Ausgrabungen vieler Jahre.“ Durch die komplette DNA sei es, als wenn man einem Menschen begegne, der vor mehreren Tausend Jahren gelebt hat. Eine eingekapselte Zeit.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lola gehörte zu den Jägern und Sammlern

So fanden die Wissenschaftler heraus, dass es sich bei der Person um ein Mädchen gehandelt hat – mit blauen Augen, dunkler Haut und dunklen Haaren. Weil sie im Gebiet der heutigen Insel Lolland gelebt hat, wurde sie Lola getauft. Die Analyse ergab aber noch mehr: Lola vertrug keine Laktose. An dem Tag, als sie das Kaugummi kaute, hatte sie vorher Stockente und Haselnüsse gegessen. Außerdem trug sie ein Virus in sich, der Drüsenfieber verursacht, und Bakterien, die eine Lungenentzündung hervorrufen können.

Doch die größte Überraschung für die Archäologen war etwas anderes. Bisher ging man davon aus, dass die Menschen in der Region vor 5700 Jahren bereits sesshaft geworden waren und Landwirtschaft betrieben. Doch Lolas Erbinformationen zeigten, dass sie zu einer Gruppe von Jägern und Sammlern gehörte und genetisch nicht mit den Bauern verwandt war. Das deuten die Wissenschaftler so, dass es weiterhin Jäger und Sammler gab, die umherzogen und sich von der Jagd, Früchten, Nüssen und Kräutern ernährten.

Aufgrund weiterer Funde gehen die Archäologen davon aus, dass die Bauern von der südlichen Seite des Fehmarnbelts kamen. So wurden Ochsen gefunden, die sonst nur in Deutschland aus Grabungen bekannt sind. Insgesamt zeigen die Funde, dass es schon damals einen regen Austausch über den Belt gegeben haben muss. Das alles macht jetzt die erweiterte Ausstellung im Museum von Maribo in Dänemark anschaulich klar. Doch die Geschichte und Rekonstruktion von Lola ist wohl für die meisten Besucher der Höhepunkt.