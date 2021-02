Lübeck

Wer in den letzten Tagen enttäuscht war, weil der angekündigte Schnee in Schleswig-Holstein doch nicht gefallen ist, der könnte sich freuen. Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gehen davon aus, dass es ab morgen noch einmal schneien wird – und zwar richtig: „Wir erwarten ab Dienstag früh massive Schneeschauer, die von der Ostsee kommen“, sagt DWD-Meteorologe Manno Peters.

Schneeschauer: Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in Ostholstein

Besonders im Norden Ostholsteins wird es nach Angaben des DWD-Wetterexperten in der Nacht von Montag auf Dienstag schneien. „Es kann durchaus sein, dass es punktuell bis zu 40 Zentimeter Neuschnee geben wird“, sagt Peters. „Heute Nacht fängt es an. Die Schneeschauer werden bis in die Nacht zu Mittwoch bleiben.“

Anzeige

Die Hansestadt Lübeck wird voraussichtlich nicht so stark von den Schneeschauern betroffen sein. „Aber auch in Lübeck kann es zu ein paar Zentimetern Schnee kommen“, sagt Peters. „Der Schwerpunkt ist allerdings weiter nördlich.“

Lake-Effect: Deswegen schneit es in Schleswig-Holstein

Laut Manno Peters entwickeln sich die Schneeschauer über der Ostsee, und es bildet sich eine schmale Schneeschauer-Straße landeinwärts von Fehmarn über Oldenburg bis Neumünster und in den Norden von Hamburg. Meteorologisch spricht man hier vom sogenannten „Lake-Effect“. „Die Ostsee hat etwa zwei Grad plus, die Luft darüber ist viel kälter. Das befeuert die Schneeschauer, sich weiter zu entwickeln“, sagt der Wetterexperte.

Beim Phänomen des „Lake-Effect“ steigt die vom Wasser erwärmte Luft auf und es kann zu flächenmäßig eng begrenzten Niederschlagsbändern mit teils heftigen Schneefällen kommen. „Aufgrund der geringen Breite der Niederschlagsbänder von meist nur wenigen Kilometern kann ein bestimmtes Gebiet zum Beispiel im Schnee versinken, während in der Nachbarschaft deutlich weniger oder gar kein Schnee fällt“, heißt es auf der Internetseite des DWD. Die Hansestadt Lübeck etwa liegt direkt am Rand des erwarteten Niederschlagbandes und wird deswegen voraussichtlich nur wenig Schnee abbekommen.

Weitere Aussichten: Bitterkalt und sonnig am Wochenende

Die weiteren Aussichten für die nächsten Tage sehen gar nicht schlecht aus. Der bitterkalte Wind wird sich ab Dienstag abmildern, aber es bleibt kalt. „Wir werden Dauerfrost haben, überall in Schleswig-Holstein so um die zwei Grad unter Null. Nachts kann es in der Nacht von Montag auf Dienstag bis zu minus sechs Grad werden“, sagt Peters. „Und die kalten Temperaturen verschärfen sich noch: Im Kreis Herzogtum Lauenburg erwarten wir zur Wochenmitte bis zu zehn Grad unter Null.“

Ab Donnerstag soll sich dann auch die Sonne hin und wieder blicken lassen. Wetterexperte Manno Peters: „Am Freitag und Sonnabend erwarten wir freundliche Tage mit viel Sonnenschein, aber nachts bleibt es richtig kalt.“

Von Hannes Lintschnig