In vielen Teilen Schleswig-Holsteins schneit es bereits. Doch das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was uns am Wochenende bevorsteht: Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee sind möglich, sagt Meteorologe Kent Heinemann von Wetterwelt in Kiel. Sebastian Wache rät Schleswig-Holsteinern im ländlichen Raum, Vorräte anzulegen.