Kiel

Bischof Magaard, am späten Abend des Karsonnabends beginnt für Christen der wichtigste Gottesdienst des Jahres, dann feiern sie die Auferstehung Jesu. Wie werden Sie die Osternacht verbringen?

Gothart Magaard: Das steht noch nicht ganz fest. Wahrscheinlich wird dieser analoge Gottesdienst hier in Schleswig nicht stattfinden, dann werde ich einen digitalen Ostergottesdienst besuchen. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihn zu Hause zusammen mit meiner Frau und unserem Sohn ansehen werde.

Schon im vergangenen Jahr konnte Ostern in den Kirchen nicht gefeiert werden. Auch die Weihnachtsgottesdienste liefen überwiegend digital. Was bedeutet das Fehlen der Präsenzgottesdienste an so wichtigen Feiertagen für Gläubige?

Natürlich gehört das gemeinsame Singen und Erleben dazu. In der Osternacht gibt es Gottesdienste, die im Stockdunklen beginnen, erst wird eine Osterkerze hineingetragen, dann werden immer mehr Kerzen angezündet bis der Raum hell erleuchtet ist. Licht ist eine starke Symbolik von Ostern. Das kann man zwar auch digital vermitteln – in den vergangenen zwölf Monaten gab es in der Kirche einen großen digitalen Schub, wir haben viel gelernt – aber die Hoffnungsbotschaft wird am stärksten erlebt, wenn man zusammen in einem Raum ist. Und das vermissen viele Menschen schmerzlich.

Zumal auch kein Osterfeuer brennt. Auch wird es kein Osterfest mit der Großfamilie geben, selbst der Osterspaziergang findet kontaktarm vor der eigenen Haustür statt. Gibt es noch österliche Traditionen, die mit Pandemie und Lockdown kompatibel sind?

Man kann die Ostertage auch allein oder zu zweit gestalten. Es gibt dazu Anleitungen in den Gemeinden für Andachten zu Hause im kleinen Kreis. So kann man auch die Freude teilen.

Schließlich ist Ostern vor Weihnachten und Pfingsten das höchste christliche Fest. Warum ist es so wichtig?

Das Osterfest ist das älteste Fest der Christenheit. Es ist ein trotziges Fest: Der Tod hat nicht das letzte Wort, wir setzen unsere Hoffnung darauf, dass Christus auferstanden ist. Das hat in der Pandemie eine besondere Bedeutung. Die Frauen am leeren Grab, die die Botschaft weiterverbreitet haben – das war der erste und wichtigste Impuls der Christenheit. Weihnachten wird nur gefeiert, weil es Ostern gibt, nur deshalb hat Christi Geburt eine besondere Bedeutung.

Vor Ostern liegt traditionell eine 40-tägige Fasten- und Bußzeit. Haben Sie in diesem Jahr auch gefastet?

Ich versuche, Süßes zu reduzieren, was für mich sonst eine gewisse Verführung ist. Wir alle verzichten in dieser Krise ja ohnehin auf vieles.

Und darunter leiden Menschen existenziell. Wie versucht die Kirche die Gläubigen in der Pandemie zu stützen oder überhaupt zu erreichen?

Das geschieht auf vielfältige Weise. Eine große Rolle spielen die digitalen Botschaften, Andachten und Gespräche. Auch gibt es weiterhin analoge Gottesdienste. Wir nutzen aber auch bewusst andere Wege, um Menschen zu erreichen, wie Briefe und Telefon, ebenso die Medien, nicht zuletzt die Zeitungen. Vor allem die Seelsorge ist in diesen Zeiten sehr gefragt, und die Beratungsstellen sind stark frequentiert. Dort finden die Menschen jemanden, der ihnen zuhört und ihre Sorgen ernst nimmt.

Wir wissen ja, wie hoch der Druck in den Familien ist, welche Existenzsorgen es gibt nach diesem Jahr, was geprägt war von Angst vor Ansteckung, von Trauer und Überforderung, von Erschöpfung und Einsamkeit. Viele Menschen sind am Ende der Kräfte und wissen nicht weiter. Sie müssen sich aber auch zu erkennen geben. Die Pastoren und Pastorinnen geben sich große Mühe, trotzdem kann es sein, dass Menschen allein sind und verzweifelt. Mit ihnen in Kontakt zu kommen, ist besonders wichtig.

Eine Osterandacht in Schleswig gibt es auch als Youtube-Video Am Ostersonntag will die Nordkirche ein Video mit Bischof Gothart Magaard veröffentlichen. Darin werden neben einer Osterandacht aus dem derzeit wegen Bauarbeiten geschlossenen Schleswiger Dom Gespräche und Interviews des Bischofs mit verschiedenen Personen gezeigt, die von ihrer Arbeit oder ihrem Engagement erzählen. Das Video soll ab 10 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Nordkirche zu sehen sein. Bischof Gothart Magaard sagt: „Ob direkt oder digital, für mich ist in diesen Zeiten jeder Weg zu den Menschen ein Hoffnungsweg.“ Für seine Gespräche hatte sich der Bischof zum Impfzentrum des Kreises Schleswig-Flensburg in Kropp, zur St. Andreaskirche in Haddeby und zum Hospiz in Schleswig, dem Petri-Haus, begeben. Die Liturgie im Dom wird von Organistin Mahela T. Reichstatt sowie dem Gesangsquartett aus Emma Berglund, Mahela T. Reichstatt, Fridolin Wissemann und Oliver Zinn gestaltet. Als Lektorin wirkt Regina Wagner, Mitglied im Kirchengemeinderat Schleswig, mit. Bischof Magaard wird am Ostersonntag um 10 Uhr zudem die Predigt im Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in Schleswig halten.

Viele Menschen fühlen sich mit ihren Sorgen auch von der Politik nicht gehört oder empfinden die Regeln als ungerecht. Müsste die Kirche in der Krise öffentlich noch mehr die Rolle als Sprachrohr der Schwachen übernehmen und Widerstand leisten?

Wir führen sehr viele Gespräche im Hintergrund, zum Beispiel über die Situation in den Pflegeheimen. Da bin ich sehr froh, dass in der jüngsten Verordnung die Besuchsmöglichkeiten erweitert wurden. Ich habe mich auch im Februar für die Mitarbeitenden in den Kitas stark gemacht, damit sie in der Impfung priorisiert werden. Inzwischen ist das geschehen. So greifen wir immer wieder Themen auf und suchen regelmäßig das direkte Gespräch mit den Verantwortlichen. Das ist vielleicht nicht immer sichtbar, aber ich bin eher dafür, gute Argumente vorzutragen, anstelle öffentlichkeitswirksam die Schlagzeile zu suchen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor einem Jahr haben Sie gesagt, Sie hoffen und gehen davon aus, dass wir Ostern 2021 wieder wie gewohnt feiern können. Wie ist ihre Prognose für Ostern 2022?

Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder mit viel mehr Menschen zusammenkommen können, dass wir singen werden und unsere Gesellschaft aufatmen wird. Ich hoffe sogar, dass wir das bereits im zweiten Halbjahr 2021 erleben werden, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Ich selbst freue mich, wenn ich dran bin mit der Impfung, und dadurch auch verhindere, dass ich andere anstecke.

Diese lange Durststrecke führt ja auch dazu, dass wir den Wert des kulturellen Lebens mehr spüren als sonst. Und wir merken, wie wichtig es uns ist, jemandem die Hand zu reichen oder ihn in den Arm zu nehmen. Was wir jetzt brauchen, ist eine gegenseitige Ermutigung, dass wir die Krise bewältigen werden: Es wird zwar etwas länger dauern, aber ein Sommer wird kommen, wir werden die Freiheiten zurückgewinnen und das Leben wieder feiern.

Interview: Karen Schwenke