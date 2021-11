Eckernförde/Neumünster/Segeberg/Plön

2G-Regel im Innenbereich, nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Schleswig-Holstein verschärft die Regeln im Kampf gegen das Coronavirus. Für Gastronomen und Gastwirte von Rendsburg bis Bad Segeberg bedeutet das vor allem eines: mehr Arbeit. Täglich klingeln die Telefone, erkundigen sich Gäste nach den Regeln oder fragen, ob ihr Weihnachtsessen in Gefahr ist. Noch herrscht in vielen Gasthöfen und Restaurants auf dem Land Optimismus. Die Frage ist nur, wie lange noch?

Rendsburg: Reinhard Langer, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Kreis Rendsburg-Eckernförde, spürt die sich verschärfende Lage bereits ganz deutlich. „Die Verunsicherung ist groß, wir bekommen jetzt die ersten Absagen.“ Das gelte sowohl für Familienessen als auch zwischenzeitig wieder geplante Weihnachtsfeiern. „Die Firmen haben sich dieses Jahr ohnehin zurückgehalten und werden jetzt vermutlich darauf verzichten“, so Langer.

Dass Restaurants oder Gasthöfe im Kreis Rendsburg-Eckernförde ihren Gästen absagen müssten, komme selten vor. „Die meisten Kollegen haben ob des Personalmangels ohnehin kleiner geplant.“

Langer betreibt das Landhaus Garni in Fockbek. Seinen Kolleginnen und Kollegen rät er: „Wir müssen jetzt proaktiv auf die Gäste zugehen.“ Er rechnete bereits vor Tagen damit, dass bis Weihnachten die 2G-Regel auch in Schleswig-Holstein gilt und dementsprechend nur Geimpfte oder Genesene bewirtet werden dürfen. Darauf müsse man die Gäste nach dem jüngsten Beschluss der Landesregierung nun vorbereiten. Dann sei ein annehmbares Weihnachtsgeschäft noch denkbar.

Neumünster: In den Gaststätten in und um Neumünster ist die Buchungslage noch sehr gut. „Bei mir sind alle Freitage seit Monaten für Weihnachtsfeiern ausgebucht, alle Sonnabende sind gut belegt. Das gilt auch für die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen. Auch in der Woche stehen viele Termine in den Kalendern der Gastronomen“, berichtet Oliver Auch, Dehoga-Vorsitzender in Neumünster und Inhaber des Restaurants Loks im Stadtteil Einfeld.

Noch gut gebucht: Oliver Auch ist Vorsitzender des Dehoga Neumünster und Inhaber des Restaurants Loks. Quelle: Thorsten Geil

Allerdings trudeln angesichts der extrem steigenden Infektionszahlen in Neumünster auch schon die ersten Absagen ein. Viele Kunden stellen Detailfragen, ob und unter welchen Bedingungen sie in Neumünster feiern dürfen. Oliver Auch sagt: „Man merkt deutlich, dass viele Arbeitgeber und andere Gäste sich Sorgen machen und sich fragen, ob sie das Risiko eingehen sollen.“ Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Neumünster sei dramatisch. Es müssten sich noch viel mehr Menschen impfen lassen, meint Auch.

Segeberg: Lutz Frank ist Betreiber des Restaurants am Ihlsee in Bad Segeberg und Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Frank ist noch guter Dinge. „Im Kreis Segeberg ist die Gastronomie sehr gefragt und die Auslastung perfekt“, sagt er. „Im Moment kommen täglich viele Reservierungen herein. Wir sind bereits an vielen Wochenenden in der Adventszeit und über die Weihnachtstage ausgebucht.“ Allerdings werde gemeinsam eher in kleineren Runden gefeiert. „Natürlich hat man auch mal eine Corona-Stornierung, diese halten sich aber sehr in Grenzen.“ Das sei bei vielen Kollegen im Kreis Segeberg der Fall. „Von mir aus kann auch 2G kommen. Unsere Gäste sind zu 98 Prozent geimpft.“

Eckernförde: Oliver Träger, Inhaber des Hotels und Restaurants Siegfried-Werft, berichtet, dass sich rund 30 Prozent der Firmen wieder von Weihnachtsfeierbuchungen zurückgezogen haben. Die Vorsicht vor Zusammenkünften in geschlossenen Räumen sei doch merklich gestiegen. Träger zeigt sich optimistisch: „Noch halten die Familien uns die Treue, und 2G können wir gut umsetzen.“ Er freue sich, dass es endlich eine klare Ansage vom Land gebe. Auch seine Küchenchefin Christine Heikendorf bekräftigt: „Wir wollen nicht so pessimistisch sein, wir hoffen noch, dass alles gut klappt.“

Küchenchefin Christine Heikendorf im Restaurant Siegfried-Werft in Eckernförde will „nicht so pessimistisch sein". Sie sagt: „Noch hoffen wir, dass alles klappt." Quelle: Greta Weber

Strande: Ähnlich sieht es bei Heiner Beckemeyer, Inhaber des Acqua Yachthotel und Restaurant in Strande, aus. Fast alle Firmen hätten ihre Weihnachtsfeiern bereits storniert, so der Gastronom. Um gegenzusteuern, habe man am Wochenende in Kooperation mit der Kieler Lornsen-Apotheke für eine Veranstaltung alle Teilnehmer testen lassen. Dieses Angebot wolle das Strandhotel nun auch anderen Kunden machen. „Aber bei manchen überwiegt einfach die Angst“, so Beckemeyer. Die Privatreservierungen stagnierten zwar – storniert habe aber noch niemand. „Normalerweise wären wir um diese Zeit bereits viel gebuchter“, sagt Heiner Beckemeyer. Auch für das Weihnachtsgeschäft würde er gern aufs Testen setzen – und engagiert sich dafür, dass die Teststation neben dem Hotel wieder eröffnet wird. „Wir sagen nichts ab“, versichert er. Egal, welche Auflagen kämen.

Dänischer Wohld: Direkt am Strand in Dänisch Nienhof liegt das Strandhaus von Luisa Baumgardt. Auch dort gab es schon drei Stornierungen, auch dort sind es die Firmenfeiern – noch nicht die privaten Reservierungen. „Wir werden schauen, wie die Leute reagieren, und dann entscheiden, ob wir ein neues Konzept brauchen“, sagt Baumgardt. „Schon der November war gegenüber dem Vorjahr rückläufig.“ Notfalls wolle sie wieder mehr auf Catering-Angebote setzen.

Kreis Plön: Im Giekauer Kroog halten sich die Stornierungen in Grenzen. „Wir haben im Moment eine Absage“, sagt Inhaberin Gabriele Clemens-Wunder. Allerdings: Eine Jugendeinrichtung kündigte eine Absage an für den Fall, dass die 2G-Regel greifen sollte. Das wird ab kommenden Montag der Fall sein. Sie befürchtet, dass es zu weiteren Stornierungen wegen der neuen Regelung kommt. Dabei ist die Gastronomin bisher mit der Zahl der Reservierungen zufrieden.

„Bis jetzt gibt es bei uns noch keine Stornierungen“, sagt Katja Ribic, die seit April zusammen mit Dieter Baumgardt den Grebiner Krug führt. Viele Menschen seien durchgeimpft. „Bis jetzt sind die Reservierungen in dem Landgasthof sehr gut.“ Welche Auswirkungen die neue 2G-Regel haben wird? „Das müssen wir abwarten.“

Von Thorsten Geil und Hans-Jürgen Schekahn Greta Weber