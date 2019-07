Schwerin

In der zentralen Ostsee blühen die Blaualgen. Satelliten- und Luftbildaufnahmen zeigten sehr große Vorkommen vor der dänischen und schwedischen Küste und in etwas schwächerer Form auch vor Mecklenburg-Vorpommern, teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag mit.

Es handele sich nach Erkenntnissen des Landesumweltamtes höchstwahrscheinlich um Blaualgen. Wegen der Wassertemperaturen von über 18 Grad und ruhiger Wetterlage könnten sich die Algen an der Wasseroberfläche anreichern.

Weiter begünstigt werde dies, weil sich aus Ablagerungen am Meeresboden Phosphor löse. Dieses Phänomen werde durch den Sauerstoffmangel in großen Gebieten der zentralen Ostsee noch verstärkt. Bei Wind aus nördlicher und östlicher Richtung könnte der Algenteppich an die deutsche Küste getrieben werden. Blaualgen sind giftig und können Hautreizungen hervorrufen.

Blaualgen in Hamburger Gewässern gemessen

Außerdem ist in einigen Hamburger Gewässern ein erhöhter Blaualgenwert gemessen worden. An der Binnen- und Außenalster wurde am Dienstag ein Wert von 15 Mikrogramm pro Liter gemessen – am Ballindamm waren es sogar 40, wie ein Sprecher der Umweltbehörde am Dienstag mitteilte.

Ein Badeverbot gebe es erst ab 75 Mikrogramm – dieser Wert werde während der Hitzewelle voraussichtlich nicht erreicht. „Die Gefahr besteht noch nicht“, sagte der Sprecher. Trotzdem könne es bereits bei 15 Mikrogramm pro Liter zu Hautreizungen, Übelkeit oder Schwindel kommen.

Saugwürmer im Stadtparksee

Badefreunde sollten deshalb nicht dort planschen, sondern auf andere Gewässer ausweichen: „Wir haben in Hamburg 15 offizielle Badestellen, von denen zwölf in ausgezeichnetem Zustand sind“, betonte der Sprecher.

Die Ausnahmefälle seien der Stadtparksee und Boberger See, in dem man Zerkarien entdeckt habe – ein Larvenstadium von Saugwürmern –, die etwa zu juckender Haut führen können. Am Allermöher See sei ebenfalls ein Blaualgenwert von 15 Mikrogramm pro Liter gemessen worden.

Erkennbar sind Blaualgen an einer grünlichen Trübung oder Algenschlieren auf der Wasseroberfläche.

RND/dpa