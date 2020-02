Auflugstipps für den 15. Februar 2020

Kiel

„Taka-Tuka-Land“ am Seminarweg

André Rojan kommt zum zweiten Mal mit seinem „Taka-Tuka-Land“ nach Bad Segeberg. Hinter dem fantasievollen Begriff aus den Pippi-Langstrumpf-Geschichten von Astrid Lindgren verbirgt sich ein Hüpfburgen-Event in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule am Seminarweg. Der Saarländer bringt 15 Hüpfburgen und aufblasbare Riesenrutschen mit, ebenso einen elektrischen Bullen. Neun der Attraktionen sind gegenüber dem Vorjahr neu. Geöffnet ist am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Besucher im Alter von 2 bis 16 Jahren

Flohmarkt in der Hansa 48

Zum gemütlichen Stöbern bei Kaffee und Kuchen lädt die Hansa 48 in Kiel am Sonnabend ab 14 Uhr ein. Ab 17.30 Uhr in der Reihe "Zersteigern und verstören" von DJ Rainer Heartbeat Schallplatten an den Höchstbietenden verkauft oder bei Nichtinteresse vor dem Augen des Publikums zerstört.

Konzerte in der Region

Musikfestival mit Prinz für ein buntes Sülfeld

Die Wellen, die die Übergriffe von Mitgliedern des „Aryan Circle“ im Herbst vergangenen Jahres ausgelöst haben, sind abgeebbt. Um Gemeinschaft und Zusammenhalt noch mehr Ausdruck zu verleihen, veranstaltet die Kirchengemeinde am Sonnabend ein kleines Musikfestival. Beginn ist um 15.30 Uhr. Es wird kleinere Konzerte abwechselnd in der Kirche und der Remise geben. Den Start macht die Dorfkapelle Sülfeld um 15.30 Uhr auf dem Platz vor dem Pastorat. Danach werden ab 16 Uhr stündlich Musiker aus der Region auftreten, zum Beispiel #Arrested aus Lübeck, Kleinstadtpioniere aus Bad Oldesloe, Commander Nilpfred und De Drangdüwels, ebenfalls aus Bad Oldesloe. Den Abschluss bildet dann nach einer kleinen Pause ab 20 Uhr das Konzert von Sebastian Krumbiegel von den Prinzen in der Kirche.

„Gospel & more“: Yasmin Reese tritt in Aukrug auf

Die Sängerin Yasmin Reese macht mit ihrem Liveprogramm „Gospel & more“ Station in Aukrug. Am Sonnabend wird sie als Gast des Kulturfördervereins Aukrug mit ihrem Liveprogramm in der Kulturwerkstatt an der Bargfelder Straße 2 auftreten. Yasmin Reese hat 2019 ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Sie sang mit dem legendären Golden-Gate-Quartet und arbeitete mit Roger Cicero. Ihr Repertoire über Gospel, Blues, Soul, Rock, Rock ’n’ Roll und Balladen ist breit gefächert. Das Konzert in Aukrug beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro. Im Vorverkauf (Blumenladen Ambiente Florale und Kulturwerkstatt) sind sie für 13 Euro erhältlich.

Parties in der Region

Tanzen für Tiere

Am Sonnabend können Tanzfreudige beim 2. Kieler Tierfreunde-Charity-Ball wieder das Tierheim Uhlenkrog unterstützen. Dirk Grenke von der Tanzschule Grenke, Uhlenkrog 38 in Kiel möchte damit das Tierheim wieder auf seine Weise fördern. Die Einnahmen des Balls kommen dem Tierheim zugute. Gefeiert und getanzt wird in den Räumen der Tanzschule, Beginn ist um 19 Uhr. Es wird neben Tanzmusik auch ein kleines Buffet geben. Der Eintritt kostet inklusive Buffet 30 Euro, davon gehen 20 Euro direkt als Spende ans Tierheim. Infos und Karten gibt es unter www.tanz-kiel.de oder im Tierheim-Büro, Uhlenkrog 190.

Lumpenball in der Stadthalle

Wilde Kostüme, Konfettikanone und Fotobox werden beim Lumpenball in der Stadthalle, Kleinflecken 1, in Neumünster geboten. Ab 21 Uhr kann hier gefeiert werden. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 14.

Bassige Geburtstagsause

16 Jahre Catchy Records sollen am Sonnabend in der Kieler Schaubude, Legienstraße 40, mit selbstgebackene Kuchen und Best-Of-Catchy-Tunes gefeiert werden. Beginn ist um Mitternacht

Clubs in Kiel

80er-Party/Lost Souls, Traum Gmbh, Grasweg 19, 22 Uhr, 7 Euro.

Muddi-Markt Warm-up, Mum&Dad, Ziegelteich 14, 21 Uhr.

Mega Sponsor Nacht, Atrium, Dieselstraße 3, Schwentinental, 22 Uhr, 6 Euro.

jedergehthin, Anna, Kaistraße 54-56, 22 Uhr, 3 bis 6 Euro.

Weekend Challenge, Tucholsky, Bergstraße 17, 23 Uhr.

Unnormal - alles außer gewöhnlich, Max Nachttheater, Eichhofstraße 1, 23 Uhr, 6 Euro.

Latino meets Black, Loom, Bergstraße 17, 23 Uhr, Eintritt für Frauen frei.

Sho sum luv, Luna Club, Bergstraße 17, 23.59 Uhr.

Meer Bass, Rathausbunker, Waisenhofstr. 6, 23.59 Uhr.

Lenzomaniac's Saturday, Die Villa, Legienstraße 40, 23,59 Uhr.

Find in and come out, Ben Briggs, Lange Reihe 21-23, 23 Uhr.

Ausstellungen, Vorträge und Filme

Neumünster auf Postkarten

Die Naturfreunde laden in ihrer Veranstaltungsreihe „Kultur am Nachmittag“ für Sonnabend, 15. Februar, zu einem Diavortrag von Jürgen Schwanke ein. Beginn ist um 15.30 Uhr in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt am Haart 15a. Alte Postkarten sind seine Leidenschaft. Daher zeigt er unter dem Motto „ Neumünster, früher und heute“ alte, aber auch neue Aufnahmen. Der Eintritt ist frei.

Filmabend zum Winter 1978

Zu einem Filmabend „Schnee von gestern“ lädt der Ausschuss für Umwelt, Kultur, Jugend und Sport der Gemeinde Schwartbuck für Sonnabend ab 19 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Es geht um den Winter 1978/79: meterhohe Schneewehen, eingeschneite Ortschaften. Für die Älteren ein „Wisst-ihr-noch-Moment“, für die Jüngeren eine Gelegenheit, sich anzusehen, wie Winter auch aussehen kann. Für Knabbereien und Getränke ist gesorgt.

Ausstellung: 50 Jahre Kunstkurs

Eine besondere Ausstellung ist ab Sonnabend in den Räumen der Volkshochschule in der Krabbe 17 zu sehen. Unter dem Titel „Verschiedene Wirklichkeiten – 50 Jahre Kunstkurs Klaus Käselau“ zeigen 14 Aussteller ihre Bilder. Der Maler und Grafiker Käselau lehrt seit einem halben Jahrhundert an der Plöner VHS, jeweils zwei Kunstkurse im Jahr. Es gibt im Schnitt drei, manchmal auch mehrere Themen. Die Kurse sind immer gut ausgebucht. Teilnehmer sind meistens Frauen. Die Ausstellung wird am Sonnabend um 11 Uhr eröffnet und ist dann montags, dienstags, donnerstags und freitags von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Sammler widmen sich Dauerserien

Am Sonnabend treffen sich von 15 bis 17 Uhr die Jungen Briefmarkenfreunde Neumünster im Haus des Jugendverbands an der Boostedter Straße 3. Das Thema wird „(M)eine Dauerserie“ sein. Die Sammler wollen sich an verschiedenen Beispielen ansehen, ob Dauerserien wirklich so langweilig sind, wie es zunächst den Anschein hat. Außerdem gibt es Zeit zum Fachsimpeln und etwas für die eigene Sammlung abzustauben.

