Auflugstipps für den 25.01.2020

Kiel

Ostsee Darts Gala

Am Sonnabend, 25. Januar, fliegen in der Sparkassen-Arena in Kiel die Pfeile. Die Ostsee Darts Gala geht in die zweite Runde. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und die neue Darts-Queen Fallon Sherrock sind mit dabei. Alle Infos zu dem Event haben wir hier zusammengestellt.

Jüdischer Kulturabend in Altenholz

Am 27. Januar 1945 – vor 75 Jahren – wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Anlässlich des Shoah-Gedenktages laden die Förde-Volkshochschule (Förde-VHS), die Gemeinde Altenholz und die Kirchengemeinde Altenholz zu einem Jüdischen Kulturabend am Sonnabend, 25. Januar, ein. Beginn ist um 19 Uhr im Eivind-Berggrav-Zentrum in Altenholz-Stift, Ostpreußenplatz 1. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt die Gruppe „Gofenberg & Chor“ aus Berlin unter der Leitung von Jossif Gofenberg. Der Chor vereint jüdische und nicht-jüdische Musikerinnen und Musiker. Die Lieder und Texte an diesem Abend erzählen Geschichten voller Melancholie und Lebenslust. In der Pause gibt es bei Getränken und Gebäck Gelegenheit zum Austausch. Zum Jüdischen Kulturabend unter dem Motto „Erinnerung darf nicht enden – Lieder und Texte zum Shoah-Gedenktag“ sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Stadtspaziergang mit Diskussion

Der Architekturladen „Kiel sehen“ bietet unter der Leitung von Harald Krüger am Sonnabend, 25. Januar, für Kieler Bürger einen Spaziergang durch die Kieler Innenstadt an. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Willestraße 14. Bei dem Spaziergang sollen die Blicke auf Häuser, Plätze, Stadtgrün und Wasser gelenkt werden. Die Teilnehmer können sich dabei über ihre Heimatstadt auszutauschen, mögliche Ideen und Vorschläge entwickeln und diskutieren. Weitere Spaziergänge werden folgen.

Für Familien mit Kindern

Puppentheater in Schwentinental

Das Puppentheater Walter Kreft Jun. spielt zweimal das interaktive Stück ,,Das Leberwurst fressende Krokodil Otto“. Los geht es jeweils um 15.30 Uhr am Mittwoch, 22. Januar, Grundschule am Schwentinepark, und am Sonnabend, 25. Januar, Stadtbücherei, Seebrooksberg 1. Eintritt 7 Euro.

Infos und Spaß rund um den Schulranzen

Eben waren sie doch noch so klein – und jetzt sollen sie bald zur Schule gehen. Noch ist es ein paar Monate hin bis zur Einschulung, doch die Fragen warten schon. Ein Termin, an dem es Antworten gibt, ist die Schulranzenfete von Hugo Hamann am kommenden Sonnabend, 25. Januar, von 9 bis 15 Uhr im BMW Autohaus Hansa Nord, Holzkoppelweg 1-3 in Kiel. Hier gibt es einen bunten Tag lang Fachberatung und Informationen für die Eltern und viel Spiel und Spaß für die Kinder. Ob Schulranzenberatung, Verkehrssicherheit oder Ernährungsberatung – kompetente Ansprechpartner für alle Fragen stehen an diesem Tag zur Verfügung. Zum Beispiel der neue Schulranzen: Für die Kinder ist er der ganze Stolz, den sie ab dem ersten Schultag täglich zur Schule hin- und zurücktragen. Doch die Eltern wollen sicher gehen, dass die Erstklässler ergonomisch richtig tragen und im Straßenverkehr optimale Sicherheit gewährleistet ist. Längst ist der gute alte Schulranzen leicht und bunt geworden – doch welcher ist der richtige und worauf ist zu achten? Wie schwer darf er sein und wie ist er auf dem Rücken des Kindes optimal einzustellen? Neben vielen Informationen wartet auf die Kleinen eine Menge Spaß – von Malen über Kaspertheater und Cheerleading bis hin zum Kindertanz.

Musik und Tanz

Folk zwischen Bücherregalen

Brendan Lewes, Singer/Songwriter aus Kiel, kommt in die Gemeindebücherei Gettorf in der Mühle Rosa. Am Sonnabend, 25. Januar, tritt der vielseitige Liedermacher mit der Gitarre um 11 Uhr zwischen den Bücherregalen auf. Das Bücherei-Team serviert dazu Knabbereien, Kekse, Getränke warm und kalt. Lewes ist nicht nur für seine Eigenkompositionen bekannt, die dem Akustik Folk zugerechnet werden. Sein Repertoire umfasst auch eine große Bandbreite an Cover-Songs. Er interpretiert Bruce Springsteen genauso wie die Bands The Monkeys, R.E.M., Culture Club, The Dubliners oder Oasis. Bei seinen über 350 Auftritten in Deutschland in den vergangenen drei Jahren verkaufte er mehr als 3000 CDs. Das Album „A Little Less High“ nahm er in Kiel mit The Gambling Ambers auf. Dahinter verbergen sich Tobias und Myriam Lemberger, David Suchy und Freddi Kleinschmidt. Lewes sagt von sich, Einflüsse von Bob Dylan, Credance Clearwater Revival und Eric Clapton seien in seiner Musik hörbar. Beim Bücherei-Konzert ist der Eintritt frei. Für den Künstler geht der Hut herum

Klaus Irmscher in Friedrichsort

Kennen Sie das? Sie schieben den Einkaufswagen über den Parkplatz und suchen Ihr Auto. Aber: Sind Sie überhaupt mit dem Auto hier oder haben Sie das Fahrrad genommen? „Davon kann ich ein Lied singen“ heißt das aktuelle Programm von Klaus Irmscher. Der Sänger-Songschreiber mit Gitarre und Mandola, ehemaliges Liederjan-Mitglied, Lauenburgischer Kulturpreisträger 2016 und Möllner Eulenspiegel-Preisträger 2018, kommt am Sonnabend, 25. Januar, um 19 Uhr in die Bethlehem-Kirche in Kiel-Friedrichsort, Möhrkestraße 9. Der Sänger erweist sich als Geschichtenerzähler, der immer für ein Augenzwinkern und eine überraschende Wendung gut ist. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Gospelboat in Wasbek

Seit 30 Jahren geht der Kieler Gospelchor Gospelboat auf musikalische Reise durch Deutschland. Am Sonnabend, 25. Januar, lädt der Chor mit Sängern, Solisten und Instrumentalisten aus ganz Schleswig-Holstein in die Friedenskirche in Wasbek ein. Das Konzert mit Gospels und Spirituals in der Originalsprache beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Jazz-Abend mit Bento

Das Ensemble Bento breitet am Sonnabend, 25. Januar, einen jazzigen Klangteppich im evangelischen Gemeindesaal am Markt in Plön aus. Acht junge Musiker stehen auf der Bühne mit den Instrumenten Harfe, Trompete, Saxofon, Flöte, Posaune, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Vibrafon. Beginn ist um 19.30 Uhr. Kern der Gruppe Bento sind die Harfenistin und Sängerin Nora-Elisa Kahl und der Perkussionist Patrick Huss. Sie begannen 2016 in Lübeck zunächst als Duo. Ende 2018 stießen immer weitere Musiker dazu. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Weitere Konzerte

Pfund und DeGreaver (Stoner/Psychedelic/Kraut ), Schaubude, Legienstraße 40, Kiel, 20 Uhr.

Stechow und Band, Bahnhof, Flintbek, 20 Uhr.

Port Joanna (Rock/Funk/Soul/Gitarre), Prinz Willy, Lutherstraße 9, Kiel, 20 Uhr.

Messen und Märkte

Der direkte Draht zu den Ausbildern

Eine direkten Draht zu den Ausbildern in der Region bekommen Besucher der Azubi-Messe am Sonnabend, 25. Januar, im Bürgerhaus in der Beckersbergstraße 34. Der Verein Henstedt-Ulzburg Marketing hat auch in diesem Jahr über 40 Aussteller eingeladen, sich mit ihren Ausbildungsangeboten zu präsentieren. Schüler und deren Eltern erwarten Informationen über verschiedene Berufsbilder, Praktikumsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten sowie die Chance, Kontakte zu knüpfen. In Vorträgen rund um das Thema Ausbildung und Beruf geben Referenten aus der Praxis alltagsnahe Tipps und wertvolle Hinweise zum Ausbildungsmarkt im Norden. Vor Ort gibt es auch einen Bewerbungsmappencheck, bei dem den Jugendlichen aufgezeigt wird, worauf es bei den Unterlagen ankommt. Geöffnet hat die Azubi-Messe von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bücherflohmarkt in der Alten Schule

Viele Bücher für wenig Geld werden am Sonnabend, 25. Januar, in der Alten Schule in Kleinkummerfeld von 10 bis 16 Uhr verkauft. Kunst-, Koch-, Kinder-, Garten-, Reise- und Sachbücher sowie Ratgeber, Bildbände und zahlreiche Romane suchen ihre Leser. Das Angebot stammt aus den zusätzlichen Beständen der Leihbücherei des Seniorenbeirates Groß Kummerfeld. Auch ein Kaffeetreff ist eingerichtet. Vom Erlös werden neue Regale für die Leihbücherei gekauft und das Seniorenfrühstück im Frühling finanziert.

Party in Kiel

Ü30-Ambiente/Rock Party, Traum Gmbh, Grasweg 19, 22 Uhr, 7 Euro.

Barsession mit Toky, Mum&Dad, Ziegelteich 14, 21 Uhr.

10 Partygebote, Atrium, Dieselstraße 3, Schwentinental, 22 Uhr, 6 Euro.

Birthday Party XXL, Anna, Kaistraße 54-56, 22 Uhr, 3 bis 6 Euro.

Weekend Challenge, Tucholsky, Bergstraße 17, 23 Uhr.

Projekt Eskalation, Max Nachttheater, Eichhofstraße 1, 23 Uhr, 6 Euro.

Gothic-Area Ravens Return, Medusa, Medusatraße 16, 23 Uhr, 5 Euro.

Ladies Night, Loom, Bergstraße 17, 23 Uhr, Eintritt für Frauen frei.

Basement, Luna Club, Bergstraße 17, 23.59 Uhr.

Funkadelic Sabbath, Schaubude, Legienstraße 40, 23.59 Uhr.

Wired mit Leon Licht (Sisyphos), Rathausbunker, Waisenhofstr. 6, 23.59 Uhr.

DJ Diamond, Die Villa, Legienstraße 40, 23,59 Uhr.

Leik Tribe presents M1ndf#ck's Birthdaybash, Hochbunker, Iltisstraße 68, 23.59 Uhr.