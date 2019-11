Ausflugs-Tipps für den 01.12.2019

Kiel

Weihnachtszeit im Marionettentheater

Die Weihnachtszeit im Marionettentheater Krieglstein beginnt. Vor allem Kinder kommen auf ihre Kosten. Am Sonntag, 1. Dezember, steht „Post für das Christkind“ auf dem Programm. Das Märchen eines Sternenkindes „Lisas Weihnachtswunsch“ folgt am Sonnabend, 7. Dezember. Eine Traumreise zu den Gewürzinseln mit dem Pfefferkuchenmann ist am Sonntag, 8. Dezember, zu sehen. Die Vorstellungen in der August-Thienemann-Straße beginnen jeweils um 15 Uhr. Reservierungen unter Tel. 04522/765669.

Piratenland im Plön-Bad wieder da

Das Warten hat ein Ende: Nach dem Eintritt des Bauschadens im Kleinkinderbereich „ Piratenland“ 2016 hat die Stadt Plön eine außergerichtliche Einigung erzielen können und die Schäden schnellstmöglich behoben. Jetzt sind auch fast alle Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Piratenlandes abgeschlossen. Deshalb lädt die Stadt Plön unter dem Motto „Die Piraten sind zurück im Plön-Bad“ für Sonntag, 1. Dezember, zu einer Wiedereröffnungsfeier ein. Ab 10.30 Uhr werden Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee und Bürgermeister Lars Winter das Piratenland freigeben. Zur Wiedereröffnung gibt es ein buntes Rahmenprogramm, und das gesamte Plön-Bad steht unter dem Motto eines Familientags. Das Plön-Bad macht um 9 Uhr auf und wird ab 10.30 Uhr nach der Öffnung des Piratenlands den Gästen in allen Bereichen zur Verfügung stehen.

Aktionen zum Welt-Aids-Tag

Am 1. Dezember rufen Organisationen zum Welt-Aids-Tag dazu auf, das Thema HIV in den Blick zu nehmen. Am Sonntag, 1. Dezember, wird um 10 Uhr der Welt-Aids-Tag im Gottesdienst der Vicelinkirche eine zentrale Rolle spielen. Am Sonntag öffnet das kleine Adventscafé der Aids-Hilfe. Ab 15 Uhr stehen an der Kieler Straße 51 Kaffee, Tee, Kekse und Kuchen bereit.

24 Bürofenster voller Gewinne beim Adventskalender

Das gab’s noch nie: Zur Weihnachtszeit verwandelt sich das Verlagsgebäude der Kieler Nachrichten in einen riesengroßen Adventskalender. Jeden Tag vom 1. bis zum 23. Dezember wird der Weihnachtsmann pünktlich um 18.30 Uhr aus einem der Fenster des Pressehauses in der Kieler Fleethörn steigen und Geschenke verteilen. 20 Minuten vorher startet der Countdown mit Musik, und der Weihnachtsmann stellt den Kalender vor. Eine riesige Videoprojektion macht es möglich. Mit der Aktion wollen drei Kieler Edeka-Geschäfte in Zusammenarbeit mit den Kieler Nachrichten die Weihnachtszeit beleben, die Weihnachtsmärkte verknüpfen und zudem noch etwas Gutes tun. Die Hälfte des Erlöses aus dem zugehörigen Losverkauf fließt in die diesjährige Spendenaktion „ Gutes tun im Advent“ des Vereins „KN hilft“. Alle weiteren Infos dazu lesen Sie hier.

Adventsmarkt mit viel Programm

Zum traditionellen Adventsmarkt lädt die St. Johanniskirchengemeinde Brügge am Sonntag, 1. Dezember, ein. Von 12 bis 18.30 Uhr Uhr zeigen zahlreiche Aussteller rund um die mittelalterliche Feldsteinkirche ihre Angebote, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Schmiedekünstler aus Lutterbek arbeiten am Feuer, der Posaunenchor intoniert Choräle, der Nikolaus beschenkt die Kinder und für die Kleinen gibt es Ponyreiten. Um 16 Uhr tritt die Brügger Kantorei unter Leitung von Tanja Jankovic auf.

Lesen Sie auch: Diese Weihnachtsmärkte laden 2019 in Schleswig-Holstein ein

Jazzkonzert mit Salt Peanuts

Die Salt-Peanuts-Bigband freut sich, auch 2019 ihre Weihnachtskonzerte in Neumünster eröffnen zu dürfen. Die Band spielt am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr im Theater in der Stadthalle. Veranstalter ist der Jazz-Club Neumünster in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt. Für die Salt Peanuts ist es das erste Konzert nach den Studioaufnahmen ihrer neuen CD im Herbst, sodass das eine oder andere Stück noch vor der offiziellen CD-Vorstellung im nächsten Jahr zu hören sein wird. Karten gibt es im Kulturbüro am Kleinflecken 26 zu Preisen von 12 bis 16 Euro.

Märchentage im Stadtmuseum

Der 1. Advent wird märchenhaft: Am Sonntag finden im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, die 3. Kieler Märchentage statt. Von 10.30 bis etwa 11.30 Uhr präsentieren Märchenerzähler – darunter die bekannte Geschichtenerzählerin Brigitte Harkou – Märchen aus aller Welt. Einlass ist um 10 Uhr. Im dunklen Gewölbekeller des alten Adelshauses können kleine und große Zuhörer den ungewöhnlichen, tiefsinnigen und berührenden Erzählungen lauschen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von einem Akkordeonspieler, der gemeinsam mit den Kindern singt. Der Eintritt für das Familienprogramm kostet sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Das Museum bittet um Anmeldungen unter Tel. 0431/901-3425.

Weihnachtsmarkt im Wildpark

Zu seinem ersten Weihnachtsmarkt lädt der Wildpark Eekholt, Eekholt 1 in Großenaspe am kommenden Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein. Für Kinder gibt es dort ein Karussell, weihnachtliches Basteln mit Naturmaterialien und für die ganze Familie ab 16.30 Uhr eine Feuershow. Mit Plätzchen, Glühwein, Kinderpunsch, geräucherten Forellen, Maronen, selbst gebackenem Stockbrot und mehr können die Besucher sich stärken. Mit einer romantischen Fackelwanderung durch den Wildpark, die um 18.30 Uhr beginnt, endet der Weihnachtsmarkt. Alle Sonderveranstaltungen sind im Eintrittspreis enthalten und auch mit den Jahreskarten nutzbar.

Abtauchen mit dem OIC

Auf Tauchstation geht es am Sonntag mit dem Eckernförder Ostsee-Info-Center. Nach dreiwöchiger Umbau- und Renovierungspause startet das OIC mit einem „Tag der offenen Tür“ wieder durch. Neuer Höhepunkt der Ausstellung ist ein Nachbau des Forschungstauchbootes „Jago“.

Antikmarkt in der Nordmarkhalle

Zu einem Antikmarkt öffnet die Nordmarkhalle am Willy-Brandt-Platz in Rendsburg am Sonnabend und Sonntag, 30. November/1. Dezember, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Mehr als 50 Händler aus Norddeutschland und Dänemark bieten Schmuck, Porzellan, historische Bücher, Handwerkszeug, Uhren und Möbel an. Der Eintritt für Besucher über 16 Jahren kostet 2,50 Euro. Auf dem Willy-Brandt-Platz stehen Parkplätze zur Verfügung.

Kindern Lust auf Handball machen

Lange Schulzeiten, Nachmittagsbetreuung oder viele Hausaufgaben hindern immer mehr Jungen und Mädchen, sich sportlich zu betätigen. Das merken vor allem die Sportvereine. Der Kreishandballverband hat eine Initiative gestartet für mehr Kinderhandball. Der TuS Hartenholm führt am Sonntag von 12 bis 14 Uhr den Aktionstag „Mehr Kids am Ball“ durch. Eingeladen sind in die Gerhard-Lawerentz-Mehrzweckhalle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Hier können sie in den schnellen Ballsport hineinschnuppern und feststellen, wieviel Spaß die Jagd auf den Torerfolg macht. Anmeldungen nimmt Birgit Timm unter Telefon 0175/7001312 entgegen.