Auch zwischen Weihnachten und Silvester 2019 ist in Schleswig-Holstein einiges los. Ben Becker liest in Eckernförde, "Sonic Honey" rocken am Falckensteiner Strand und in Schinkel wird Bingo in der Turbo-Variante gespielt. Alle Infos lesen sie im Blick in den 28.12.2019.