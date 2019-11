Ausflugs-Tipps für den 30.11.2019

Kiel

Kostenlose Fahrt mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt

Zum Nulltarif mit dem Stadtbus zum Weihnachtsmarkt oder zu jedem anderen Ziel: Rendsburg bietet an den vier Adventssonnabenden ab 30. November kostenlose Fahrten mit den Bussen des Stadtverkehrs an. Ziel ist die Stärkung der Innenstadt und des Weihnachtsmarkts auf dem Schiffbrückenplatz und dem Altstädter Markt unter Berücksichtigung des Klimaschutzes. Dafür fällt das in den vergangenen Jahren kostenlose Parken in den städtischen Decks weg. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 9000 Euro.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!

In der Kinderkirche steht am Sonnabend, 30. November, die Geschichte von der Erfindung des Adventskranzes im Mittelpunkt. Beginn ist um 10 Uhr in der Johanneskapelle der Marienkirche. Anschließend wird ab 11.30 Uhr gemeinsam gegessen, getrunken, gespielt und Adventliches gebastelt. Eingeladen sind Kinder zwischen vier und neun Jahren. Eltern und Großeltern dürfen gerne mitkommen. Nähere Fragen beantwortet Pastorin Rebecca Lenz unter der Rufnummer 0160/8441329.

Holstein Kiel in Dresden

Am Sonnabend geht es für die Störche zu Dynamo Dresden. Anpfiff ist um 13 Uhr. KN-online bietet Ihnen wie gewohnt einen Liveticker.

Dietrichsdorfer Weihnacht auf der Sportanlage

Am Sonnabend, 30. November, wird die traditionelle Dietrichsdorfer Weihnacht von 14 bis 18 Uhr auf der Sportanlage der NDTSV Holsatia (Strohredder 17) gefeiert. Auch die Holsaten-Halle wird mit einbezogen. Es gibt einen Basar, einen Bücherflohmarkt des Büchereivereins Dietrichsdorf, Bastelaktionen für Kinder und eine Tombola. Zur Stärkung werden unter anderem Waffeln, Schmalzbrote und Gegrilltes angeboten. Kinder können kostenlos Stockbrot über dem Feuer backen. Auch der „Weihnachtsmann“ wird sich sehen lassen. Um 17 Uhr singt die Neumühlener Dietrichsdorfer Liedertafel. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt vieler Dietrichsdorfer Vereine und Verbände.

Der kleine Prinz ganz musikalisch

Mit über 80 Millionen Exemplaren zählt "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry zu den meistverkauften Büchern der Welt. Er wurde in über 140 Sprachen übersetzt – doch kaum eine berührt die Menschen so sehr wie die musikalische, dachte sich Gospelsängerin Yasmin Reese. Ihre Idee: eine musikalische Lesung. Reese begleitet die märchenartige Erzählung mit ihrer Gospelstimme, während die Studentin Lisa Neihaus die Geschichte des Prinzen liest. Zusammen mit Neihaus entschloss sie sich, ein eigenes Event für die Tafel auf die Beine zu stellen. Das steigt am Sonnabend, 30. November, um 18 Uhr im TafelCafé, Kieler Straße 47, in Neumünster. Die Karten kosten 20 Euro und können telefonisch unter 0160/96640177 oder direkt bei der Neumünsteraner Tafel bestellt werden. 5 Euro von jedem Ticket werden an die Tafel gespendet.

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Molfsee

Es weihnachtet sehr in der Begegnungsstätte Osterberg: Dort lädt der DRK-Ortsverein am Sonnabend, 30. November und am Sonntag, 1. Dezember, zum traditionellen Weihnachtsmarkt in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Das Team um Vorsitzende Heike Topp hat die Räume weihnachtlich geschmückt, dort präsentieren über 25 Hobbykünstler und Handwerker ihre angefertigten Arbeiten und laden zum Kauf der ersten Weihnachtsgeschenke ein. Adventsgestecke und -kränze, Holzarbeiten, Tischdecken und Kissen können erworben werden ebenso wie Aquarelle, Floristik, Dekoratives aus Serviettentechnik, beleuchtete Weihnachtssterne sowie Weihnachtskarten und Geschenktüten. Zudem dürfen warme Socken, Mützen und Vogelhäuser auf solch einem gut sortierten Markt nicht fehlen. Köstliche Marmeladen, raffinierte Öle, süffige Liköre und leckeres Weihnachtsgebäck runden das kulinarische Angebot ab. Der DRK-Töpferkreis ist wieder mit kunstvollen Tonarbeiten dabei.

"Nackt" in der Schaubude in Kiel

Der Herbst hat Einzug gehalten, und mit ihm betritt auch die "Kapelle Petra" wieder die Bühnen der hiesigen Clubs. Nach randvoll besuchten Konzertsälen im Frühjahr und zahlreichen Open-Airs im Sommer wird nun wieder der Tourbus gesattelt und die Republik bereist. Am Sonnabend macht er ab 20 Uhr einen Halt in der Schaubude, Legienstraße 40 in Kiel. Im Gepäck haben die drei Jungs sie nicht nur ihr Album "Nackt", denn natürlich gesellen sich neben Songs des aktuellen Longplayers auch ältere Hits und Raritäten.

Basar im Kulturladen

Der Kulturladen Leuchtturm in Pries-Friedrichsort lädt am Sonnabend, 30. November, von 11 bis 18 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 17 Uhr zu einem Weihnachtsbasar ein. Angeboten werden An der Schanze 44 von Hobbyhandwerkern selbst gefertigte Dinge wie wärmende Strümpfe und Tücher, Kalender mit Motiven aus Friedrichsort, Patchwork-Arbeiten, Schmuck, Karten und Schachteln, Marmelade, Likör, Kekse und vieles mehr. Außerdem kann man auf einem Büchermarkt stöbern.

Christian Berkel in Rendsburg

Der prominente Schauspieler Christian Berkel ist in Rendsburg zu Gast. Der Berliner liest um 19.30 Uhr im Landestheater am Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz aus seinem Roman "Der Apfelbaum". Das Werk ist eine literarische Auseinandersetzung mit der Geschichte seiner Familie. Die Lesung gehört zum Programm der Novembertage des Jüdischen Museums. Berkel spielt in der ZDF-Freitagabendserie "Der Kriminalist" die Titelrolle. Dem Kinopublikum wurde er als Häftling Nr. 38 in dem Film "Das Experiment" und als SS-Arzt in dem osckarnominierten Streifen "Der Untergang" bekannt.

Weihnachtliches Osdorf

In eine romantische Welt mit reichlich Adventszauber eintauchen: Gelegenheit dazu erhalten Besucher auf dem Weihnachtsmarkt auf Gut Augustenhof in Osdorf. Rund 40 Aussteller sorgen auf dem Hofgelände an gleich drei Wochenenden für ein buntes Treiben. Beginn ist am Sonnabend, 30. November. Wer sich für den Bummel über die Adventsmeile stärken möchte, bekommt Erbsensuppe, Wurst und Waffeln ebenso wie Glühwein, Kinderpunsch, Bier oder auch Softgetränke.

Der Weihnachtsmarkt auf Gut Augustenhof in Osdorf ist am Sonnabend und Sonntag, 30. November/1. Dezember, 7./8. sowie 14./15. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt und Parken sind frei.

Punsch trinken für den guten Zweck

An den Sonnabenden 30. November sowie 7. und 14. Dezember verkaufen fünf Kieler Lions Clubs sowie die Leos jeweils von 11 bis 19.30 Uhr am Kieler Holstenplatz ihren traditionell nach altem Rezept frisch gekochten Punsch mit und ohne Schuss sowie den alkoholfreien "Kleinen Löwen". Dazu werden Waffeln und Schmalzbrote angeboten. Wie auch in den vergangenen Jahren wird vom Erlös die Kieler Seemannsmission mit ihren vielfältigen Aufgaben unterstützt.

Zockendes Schaf trifft rappenden Jung-Gorilla

Ein zockendes Schaf, ein rappender Jung-Gorilla und eine mobbende Maus: Diese drei sind Protagonisten des Musicalfilms „Sing“, den nun die Rollsportsparte der TuS Gaarden einstudiert hat. Am 30. November und 1. Dezember zeigen 50 Kinder und Jugendliche das Ergebnis beim großen Schaulaufen in der Coventryhalle. Los geht es am Sonnabend ab 17 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 16 Uhr. Einlass in die Coventryhalle in der Preetzer Straße 117 ist jeweils eine Stunde vorher. Karten kosten 6 Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Karten für die beiden Veranstaltungen gibt es auch unter Tel. 0152/53504605 oder per E-Mail an tusgaarden1@web.de.

Die Wichtel sind los auf Schloss Gottorf

Auf Schloss Gottorf, Schloßinsel 1 in Schleswig startet die Vorweihnachtszeit für Kinder. An vier Adventsonnabenden sind die Wichtel los. Erstmals am 30. November und dann am 7., 14. und 21. Dezember entdecken Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren jeweils ab 11 Uhr spielerisch das Schloss. An ihren roten Zipfelmützen und weiten Umhängen sind sie zu erkennen, wenn sie auf leisen Wichtelsohlen durch die Gänge schleichen. Auf ihrem Weg durch die prächtigen Säle kommen sie Geheimnissen auf die Spur, probieren spannende Spiele aus und lassen es sogar im Hirschsaal schneien. Abgerundet wird der Nachmittag mit Kakao, Keksen und weihnachtlichen Geschichten im historischen Gewölbekeller. Eine Anmeldung wird empfohlen unter Tel. 04621/813222 oder per E-Mail an service@landesmuseen.sh, Kosten: 6 Euro zzgl. Eintritt.

Meditation zur Entspannung

Um in der vorweihnachtlichen Hektik ein wenig Entspannung zu finden, bietet sich ein Meditations-Workshop an, den Elvira Berndt am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Honigsee anbietet. Leichte Bewegung bei musikalischer Untermalung und Anleitung zu körperlicher Anspannung sollen dabei helfen, loslassen zu lernen, um ein wenig mehr zur Ruhe zu kommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Teilnehmer sollten eine Gymnastik-Matte, eine Decke, bequeme Kleidung, rutschfeste Socken und etwas Obst für die Pause mitbringen. Der Kostenbeitrag liegt im eigenen Ermessen.

THW Kiel in der Champions-League

Heimspiel gegen Montpellier: Die Zebras stehen ab 17.30 in der Sparkassen-Arena in Kiel auf der Platte. Hier geht es zum Liveticker.

Werkstätten im Eiderheim öffnen

Am Sonnabend, 30. November, lädt das Eiderheim in Flintbek in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum "Advent im Eidertal" in der Straße An der Bahn ein. Unter dem Motto "Die Besucher sollen Lust haben, sich bei uns aufzuhalten", bieten die "Eiderheimer" in adventlicher Atmosphäre an vielen Ständen schöne Dinge für die Weihnachtszeit.

Imkerbasar am Sonnabend und Sonntag

Eine vorweihnachtliche Veranstaltung voller Charme und Tradition darf auch auch in diesem Jahr nicht in Bad Segeberg fehlen: der Imker- und Kunsthandwerkerbasar in der Gemeinschaftsschule am Seminarweg. Er findet am kommenden Wochenende statt und dürfte wieder viele Besucher aus Nah und Fern anlocken. Geöffnet ist am Sonnabend, 30. November, von 9.30 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 9.30 bis 16.30 Uhr. Der größte Trumpf dieses adventlichen Basars ist die große Auswahl mit nahezu fünfzig Ständen. An ihnen werden Produkte aus der Imkerei verkauft – neben Honig auch Kerzen und andere Wachsprodukte, Honigbonbons, der Honigwein Met und Bärenfang, ein süßer Likör nach altem Rezept.

