Ausflugstipps für den 13. und 14. Juni 2020

Noch sind viele Veranstaltungen in Schleswig-Holstein ausgesetzt, abgesagt oder verschoben. Doch durch die weitgehenden Corona-Lockerungen kehren Kultur und andere Freizeitaktivitäten langsam wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Wir verraten Ihnen, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein unternehmen können. Wichtig: Informieren Sie sich bei allen Veranstaltungen über die Hygienemaßnahmen, die vor Ort gelten.

Kieler Philharmoniker sind zurück

Die Kieler Philharmoniker kehren aus der Corona-Pause zurück. Passend dazu heißt der Titel ihres Konzerts "Phil is back! - Streicher und Harfe". Im Konzertsaal am Kieler Schloss spielen die Streicher des Philharmonischen Orchesters Kiel zusammen mit Solistin Birgit Kaar an der Harfe Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Benjamin Britten und Giacomo Puccini. Dirigent ist Benjamin Reiners. Die Konzerte finden am Sonnabend um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 19.30 Uhr statt. Restkarten gibt es ab 33 Euro unter Tel. 0431/901901 und auf www.theater-kiel.de.

KN-Bühne live vor Publikum

Texte, Musik und Unterhaltung: Einige Künstler, die auf der KN-Bühne aufgetreten sind, machen das am Wochenende nochmal - vor einem Live-Publikum. Die einstündigen Programmblöcke finden im KN-Druckzentrum in Moorsee statt. Am Sonnabend um 17 Uhr startet die Live-KN-Bühne mit dem Motto "Texte und Töne". Um 20 Uhr gibt es ein musikalisches Konzert. Familiengerecht geht es am Sonntag um 11 Uhr zu, wenn unter anderen Bauchredner Jörg Jará auftritt.

Für Restkarten schreiben Sie bis Sonnabend um 12 Uhr eine Mail an aktion@kieler-nachrichten.de, für welche der drei Veranstaltungen Sie sich interessieren. Zudem ist es (zur Einhaltung der Hygienevorschriften) wichtig, dass Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse angeben. Der Eintritt ist frei. Die Auftritte können Sie sich zu späterer Stunde auch auf KN-online ansehen.

Tolk-Schau öffnet wieder für Besucher

Die Tolk-Schau in Tolk bei Schleswig will nach der coronabedingten Schließung am Sonnabend wieder für Besucher öffnen. Das teilte der Familienfreizeitpark am Dienstag auf seinen Internetseiten mit. Eintrittskarten sind demnach nur online buchbar. Da gastronomische Angebote und Shops nur eingeschränkt geöffnet sein werden, wird die Mitnahme eines Picknickkorbs empfohlen. Im Park muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und etwa in Warteschlangen und einzelnen Fahrgeschäften eine Maske getragen werden. Einige Angebote sind zudem nur eingeschränkt nutzbar.

Erdbeeren pflücken in der Region

Auf den Erdbeerfeldern in Schleswig-Holstein sind die Früchte reif - und für das Pflücken ist in der Regel keine Anmeldung notwendig – Naschen ist aber garantiert. Wo Erdbeeren im Land selbst gepflückt werden können, zeigen wir Ihnen in unserer interaktiven Karte:

Max-Club in Kiel : Party via Livestream

Das Wohnzimmer wird zur Disco: Für alle Partyfreunde schaltet der Max-Club in Kiel von 20 bis 24 Uhr einen Livestream. Mit dabei sind die vier DJ´s Bouncer, Carsten, Chris Reger und Parimo. Den Stream gibt es auf Facebook und auf Youtube.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, der Club freut sich aber über Unterstützung in der Corona-Pandemie auf der Seite "Rettet die Kieler Clubkultur".

Freundschaft im Werftpark Kiel

"Zum Glück gibt's Freunde" heißt das Theaterstück, welches an diesem Wochenende im Jungen Theater Werftpark in Kiel aufgeführt wird. In dem 45-minütigen Theaterstück müssen drei Freunde aus Mullewapp auf ihrem Hof Streitigkeiten und Gefahren gemeinsam überstehen. Die Vorstellungen sind am Sonnabend und Sonntag jeweils um 12 und 15.30 Uhr im Jungen Theater Werftpark in Kiel. Karten gibt es ab 5,80 Euro unter Tel. 0431/901901 und auf www.theater-kiel.de.

Beertasting bei Brewcomer

Normalerweise finden die Beertastings bei Brewcomer vor Ort am Jungfernstieg in Kiel statt. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie sind sie ein Online-Event. Nächster Termin: Sonnabend, 13. Juni, 20.15 Uhr.

Marine, Werften, Segelsport

Am Sonntag um 14.30 Uhr bietet das Schifffahrtsmuseum Fischhalle in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Marine, Werften, Segelsport" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Schauspielhaus startet mit Musical

Das Schauspielhaus in Kiel kehrt mit dem Musical "Was ihr wollt" aus der Corona-Pause zurück. Die Vorführungen finden am Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr statt. Die Karten sind bereits ausverkauft.

Holstein Kiel gegen Wehen Wiesbaden

Am Sonnabend empfangen die Störche am 31. Spieltag der Zweiten Bundesliga Wehen Wiesbaden. Zum Liveticker geht es hier.

Kriegserleben in Kiel

Am Sonntag um 11.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Luftkrieg und Heimatfront" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Schwimmen gehen

Lange waren sie geschlossen, doch jetzt öffnen die Schwimmbäder in Schleswig-Holstein langsam wieder ihre Tore. So können Sie in Kiel im Eiderbad Hammer und dem Schwimmbad Schilksee wieder schwimmen gehen. Das Bad am Stadtwald in Neumünster öffnet am Sonnabend, in Kaltenkirchen hat das Freibad Kaltenkirchen wieder geöffnet.

Tag der Architektur und Ingenieurbaukunst

Der Tag der Architektur und Ingenieurbaukunst am 13. und 14. Juni findet – den Gefahren der Corona-Pandemie geschuldet – nicht wie gewohnt vor Ort in den ausgewählten Häusern und Freiraumanlagen statt, sondern diesmal nur online. Reale Besichtigungen der ausgewählten rund 30 Bauten sieht die federführende Architekten- und Ingenieurkammer des Landes sieht erst im nächsten Jahr vor.

„Die Meeresmaler“ kommen nach Laboe

Die „Meeresmaler“ kommen nach Laboe, um Menschen das Malen von Meeresmotiven beizubringen. Termine für Laboe: Sonntag, 14. Juni, 11 bis 13 oder 15 bis 17 Uhr und Sonntag, 12. Juli, 11 bis 13 oder 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Kurstrandabschnitt nördlich der Schwimmhalle an der Station der DRK-Wasserwacht, Strandstraße 29. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0179/2307162 oder per E-Mail an die@meeresmaler.de erforderlich. Weitere Infos und Termine unter www.meeresmaler.de

Historisches zur Kieler Holstenbrücke

Am Sonntag um 15.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Die Kieler Holstenbrücke" an. Museumsbesucher sind verpflichtet, während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Radtouren durch Schleswig-Holstein

Wenn das Wetter mitspielt, können Sie sich auch eine Radtour am Wochenende vornehmen: Rund um Kiel gibt es einige sehr schöne Radstrecken. Und auch für die Probstei haben wir vier Radtouren für Sie zusammengestellt.

