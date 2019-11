Ausflugstipps für den 10.11.2019

Kiel

Gut Emkendorf vorweihnachtlich geschmückt

Adventsstimmung liegt über Gut Emkendorf: Von Freitag bis Sonntag öffnet der Emkendorfer Adventsmarkt jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder die Türen für seine Besucher und bietet eine Fülle von Dekorationen und eine große Vielfalt an Geschenkideen, die Stimmung, Wärme und Glanz ins Zuhause bringen. Die Besucher finden beispielsweise Kerzen, Märchenlandschaften mit Sternen, Tannen, Buchsbaum, Zieräpfel und Schleifen. Der Eintritt ist bis 16 Jahre frei, Erwachsene zahlen fünf Euro. Das Parken ist kostenlos.

Verkaufsoffener Sonntag in Bordesholm

Das Bordesholmer Zentrum ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr für den Autoverkehr voll gesperrt. Von 12 bis 17 Uhr läuft der verkaufsoffene Sonntag mit zahlreichen Aktivitäten. Ein kleiner Markt mit Handwerk ist in der Schalterhalle der Bordesholmer Sparkasse zu finden. Auf der Bahnhofstraße, zwischen Kreisel und Lüttenheisch, können Flohmarkthändler ihre Stände aufbauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dort ist auch das Infomobil des Tierheims Uhlenkrog aus Kiel zu finden – für die Renovierung des Katzenhauses wird eine Spendendose aufgestellt. Eine Hüpfburg wird als Attraktion für die Kinder aufgebaut sein. Auch Vereine, Verbände und politische Parteien sind bei diesem Aktionstag dabei. So will der Kinoverein Bordesholm seine Arbeit im Savoy vorstellen und Mitglieder werben. Die Unabhängige Wählergemeinschaft Bordesholm und die SPD haben ebenfalls einen Stand angekündigt.

Seefahrer feiern Gottesdienst

Seeleute, Reeder. Agenturen, die maritime Wirtschaft sowie alle dem Meer verbundenen Menschen feiern am Sonntag 10 Uhr, in der Nikolaikirche den Gottesdienst der Seefahrt, der von der Deutschen Seemannsmission Kiel vorbereitet wurde. Auch in der modernen Seefahrt, auch auf den modernen Industrieanlagen, die als Schiffe über die Meere fahren, sind die Gefahren allgegenwärtig. Stürme mit Monsterwellen, Piraterie in Asien und vor der Küste Afrikas, Krankheit an Bord, Spannungen zwischen den Seeleuten, Angst um die Lieben zu Hause – vieles treibt Seeleute um und lässt sie nach einem Halt suchen. Der Lotsenchor „Knurrhahn“ singt unter der Leitung von Michael Pezenburg davon, was sie im Leben trägt. Militärdekan Armin Wenzel wird in der Predigt auf die Sorgen und Nöte der Seeleute eingehen, Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner wird mit der Orgel von der Kraft erzählen, die ihn Leben lässt. Nach dem Gottesdienst lädt die Deutsche Seemannsmission Kiel zum Empfang in die Nikolaikirche ein.

Martinsmarkt im Hof Lübbe in Boostedt

Zum achten Mal lädt der Neumünsteraner Veranstalter Bacos Events am Wochenende, 9./10. November, auf den Boostedter Hof Lübbe zum Martinsmarkt ein. An mehr als 40 Ständen vor und in dem Gebäude finden Liebhaber von Kunsthandwerk viele Dinge zum Stöbern und Kaufen. Das Angebot reicht von Schmuck, Genähtem, Gestricktem, Kerzen, Vogelhäusern, Spirituosen, Fossilien, Keramik, Töpferei über Marmelade, Gebäck, Lebkuchen, Lakritz bis hin zu weihnachtlichen Dingen. Der Martinsmarkt ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Lesung mit Feridun Zaimoglu

Am Sonntag liest der Schriftsteller Feridun Zaimoglu um 18 Uhr im Café der Herbert-Gerisch-Stiftung, Hauptstr. 1, Neumünster, aus dem Buch „Die Geschichte der Frau“. „ Feridun Zaimoglus neuer Roman ist ein unverfrorenes Bekenntnis zur Notwendigkeit einer neuen Menschheitserzählung – aus der Sicht der Frau“, teilt der Veranstalter mit. Der Eintritt kostet 12 Euro. Anmeldung unter Tel. 04321-555 120 oder kontakt@gerisch-stiftung.de.

Martinsmarkt im Tierpark

Wenn der Tierpark Arche Warder am Sonntag zum Martinsmarkt einlädt, zeigen Kunsthandwerk zwischen 10 und 17 Uhr handgemachte Stücke, zu denen Schmuck, Gefilztes, Accessoires für Haus und Garten, Strickwaren, Holzarbeiten, Handgenähtes für Zwei- und Vierbeiner zählen. Ab 11 Uhr können Laternen gebastelt werden, um 16.45 Uhr beginnt das Laternelaufen. Auch eigene Laternen sind willkommen. Lagerfeuer, Punsch, Bratwurst und Waffeln runden den Markttag ab.

Premiere für einen besonderen Film

Moritz Boll drehte mit Unterstützung aus von Torge Lück und Mario Peters einen Notfall-Lehrfilm zum Thema Herzsicherheit. Premiere ist am Sonntag, 10. November, 14 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr Flintbek.

Hobbykünstler verkaufen in Rendsburg

Die Rendsburger Nordmarkhalle öffnet von 10 bis 17 Uhr zum beliebten Heimkunstmarkt. Mehr als 120 Hobbykünstler aus dem ganzen norddeutschen Raum bieten adventliche und weihnachtliche Dekoration an: Trockenblumengestecke, Baum- und Tischschmuck, Keramiken, Porzellanmalereien und Holzarbeiten. Parkplätze stehen auf dem angrenzenden Willy-Brandt-Platz zur Verfügung.

