Stadtradeln in Plön, eine Foto-Reise in die Toskana oder ein Kinderfest in Selent: In unserem Blick in den Tag verraten wir, welche Veranstaltungen und Termine am Sonntag, 9. Februar, in Schleswig-Holstein geboten sind. Einige Veranstaltungen könnten jedoch wegen Sturmtief Sabine abgesagt werden.