Ausflugs-Tipps für den 21.12.2019

Gewinnzahlen erstmals vor Weihnachten

Die Schönberger Weihnachtslotterie, der „ Weihnachtstaler“, ist seit 22 Jahren der Renner in der Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr wird eine Gewinnsumme von 6600 Euro ausgeschüttet. Gegenüber den Vorjahren gibt es eine wichtige Änderung: Die Ziehung der Gewinnzahlen erfolgt bereits vor Weihnachten. Die Endziffern der Gewinnlose werden in diesem Jahr erstmals schon vor dem Fest ermittelt. So können die Kunden, die seit 22 Jahren in der Adventszeit bei ihrem Einkauf mit einem Weihnachtslos bedacht werden, ihre Gewinne noch zu Weihnachten einlösen. Die Auslosung ist am Sonnabend, 21. Dezember, ab 15 Uhr, in der Schönberger Fußgängerzone.

Waffeln und Punsch für den guten Zweck

Der „Leider Lecker Kochclub“ will am Sonnabend, 21. Dezember, von 9 bis 16 Uhr bei Edeka Sven Fiedler, Dr.-Hell-Str. 1 in Kiel-Suchsdorf, Waffeln für den guten Zweck backen. Kinderpunsch und Waffeln gibt es für jeweils zwei Euro. Mit jeder Waffel oder jedem Punsch unterstützen die Käufer den Ambulanten Kinder- & Jugendhospizdienst der Hospiz-Initiative Kiel.

Bachs Oratorium in der Kirche

Die Kantorei der evangelischen Kirche in Schönberg führt am Sonnabend, 21. Dezember, 17 Uhr, Bachs Weihnachtsoratorium auf. Rund 80 Musiker werden in Chor und Orchester sowie als Solisten mitwirken. Die Leitung hat Kantor Axel Wolter. Der Vorverkauf (15 Euro, ermäßigt 13 Euro pro Karte) läuft im Kirchenbüro, Niederstraße 15, im Weltladen, Bahnhofstraße 2, in Heikendorf in der Bücherinsel, Hafenstraße 22, und in Laboe in der Wiking-Apotheke, Dellenberg 10. An der Abendkasse kosten die Karten zwei Euro mehr.

Sonnabend kostenlos fahren

Am Adventssonnabend, 21. Dezember, können Fahrgäste den gesamten öffentlichen Nahverkehr innerhalb von Bad Segeberg (Geltungsbereich der HVV-Einzelkarte Stadtverkehr Bad Segeberg) kostenlos nutzen. Die Kosten für dieses Angebot werden komplett von der Stadt Bad Segeberg übernommen. Einen entsprechenden Beschluss hatte die Stadtvertretung seinerzeit auf Initiative der Grünen gefasst.

Adventsmarkt in der Michaeliskirche

Erstmals sind Weihnachtsfreunde zum Adventsmarkt in der Michaeliskirche Kaltenkirchen eingeladen. Am Sonnabend werden von 14 bis 18 Uhr Glühwein, Punsch und Würstchen angeboten, drinnen gibt es kunsthandwerkliche Arbeiten. Zu jeder vollen Stunde erklingt die Orgel. Zum Abschluss um 18 Uhr gibt es eine kurze Andacht. Der Erlös ist für die Arbeit des Fördervereins für Kirchenmusik bestimmt. Der Eintritt ist frei.

So können Sie die Hospizarbeit unterstützen

Der Verein „KN hilft“ sammelt Spenden für die Hospizarbeit in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön, Segeberg sowie in den Städten Kiel und Neumünster. Ein Spendenkonto bei der Förde Sparkasse ist eingerichtet. Unter dem Stichwort „ Gutes tun im Advent“ können Sie spenden auf das Konto DE05 2105 0170 1400 2620 00. Möchten Sie nicht, dass Kieler Nachrichten oder Segeberger Zeitung Sie als Spender erwähnen, so schreiben Sie bitte hinter den Verwendungszweck den Hinweis „kein Name“. Spenden können Sie bis zum Ende des Jahres. Zusätzlich unterstützen die Kieler Nachrichten die Sammelaktion: Von jeder Ausgabe, die der Verlag am 21. Dezember im Einzelhandel verkauft, fließen 20 Cent direkt auf das Spendenkonto. Außerdem geht der Gewinn aus dem Verkauf der KN-Adventskalender-Lose an den Hospizverband. An welche Einrichtungen und Vereine der Verband das Spendengeld weiterleitet, sehen Sie auf www.kn-online.de/knhilft19. Bei Fragen schicken Sie bitte eine E-Mail an kn-hilft@kieler-nachrichten.de

Punsch und Musik fürs Kieler Schloss

„ Glühwein und Live-Musik“ heißt es am kommenden Sonnabend zwischen 12 und 18 Uhr im Sophienhof, Sophienblatt 20 in Kiel. Der Vorstand des Fördervereins Konzertsaal am Kieler Schloss eröffnet um 12 Uhr die diesjährige Weihnachtsaktion und startet gleich selbst tatkräftig den Punschverkauf. Der Verkauf wird durch ein vielfältiges musikalisches Programm auf der Sophienhofbühne begleitet, alle Musiker und Sänger verzichten auf ihre Gage zugunsten des Konzertsaals. Auch die Jugend tritt an diesem Tag verstärkt auf und möchte durch ihre Auftritte die Zukunft des Konzertsaals unterstützen. Alkoholfreien Glühwein gibt es für 2, alkoholischen für 3 Euro.

Adventsstimmung dank Marionetten

Das Marionettentheater Krieglstein setzt sein Adventsprogramm in Plön fort. Die Geschichte der drei heiligen Könige wird im Stück „Der Weihnachtsstern“ am Sonnabend, 21. Dezember, erzählt. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Reservierungen erbeten unter Tel. 04522/765669.

Die Wichtel sind los auf Schloss Gottorf

Im Schloss Gottorf, Schloßinsel 1, sind die Wichtel los. Am 21. Dezember entdecken Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ab 11 Uhr spielerisch das Schloss. An ihren roten Zipfelmützen und weiten Umhängen sind sie zu erkennen, wenn sie auf leisen Wichtelsohlen durch die Gänge schleichen. Auf ihrem Weg durch die prächtigen Säle kommen sie Geheimnissen auf die Spur, probieren spannende Spiele aus und lassen es sogar im Hirschsaal schneien. Abgerundet wird der Nachmittag mit Kakao, Keksen und weihnachtlichen Geschichten im historischen Gewölbekeller. Eine Anmeldung wird empfohlen unter Tel. 04621/813222 oder per E-Mail an service@landesmuseen.sh, Kosten: 6 Euro zzgl. Eintritt.

