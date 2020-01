Ausflugstipps für den 26.01.2020

Kiel

Kiel gedenkt der NS-Opfer

In mehreren Formaten wird in Kiel einen Tag vor dem 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung an die Opfer des Holocaustes erinnert.

Am Sonntag sorgen eine Lesung sowie Gottesdienste und ein Poetry Slam für Erinnerung. Auch der Landtag hat zahlreiche Angebote. Bereits am Sonntag wird das Thema im Kieler Stadtarchiv ebenfalls literarisch aufgearbeitet: „Kein Versbreit den Faschisten“ heißt der Poetry Slam, der um 16 Uhr in der Pumpe starten soll, mit namhaften Vertretern wie Mona Harry, Stefan Schwarck, Selina Seemann oder Michael Kühn. Die Moderation übernimmt der ebenfalls bekannte Poetry-Slammer Björn Högsdal. Der Eintritt ist frei.

Auch in Kieler Kirchen wird der Opfer der grauenhaften Verbrechen im Nationalsozialismus gedacht: St. Ansgar, Holtenauer Straße 91, öffnet am Sonntag um 10 Uhr die Tore zum Gedenkgottesdienst anlässlich der Auschwitz-Befreiung. In diesem Rahmen liest Marko Gebbert, Schauspieler im Kieler Theaterensemble und Träger des Kieler Kulturpreises, das wohl eindrucksvollste Gedicht zur Shoa, Paul Celans „Todesfuge“, außerdem kurze Auszüge aus Marcel Reich-Ranickis Biographie „Mein Leben“, Jorge Sempruns biographischem Roman „Was für ein schöner Sonntag“ und andere Texte, kündigt Friedhelm Boyken vom Kirchengemeinderat Heiligengeist an. Hier ist der Eintritt ebenfalls frei – um eine Spende wird gebeten.

Mulan auf Rollen

In diesem Jahr erzählen die 110 Läufer des 1. Kieler Roll- und Eissportvereins am Sonntag um 17 Uhr in der Stralsundhalle, Winterbeker Weg 47, in Kiel die Geschichte des mutigen Mädchens „ Mulan“. Seit drei Monaten proben die Rollsportler, die fernöstlichen Kostüme sind auch schon fertig.

Antik-Markt in der Stadthalle

Schönes, Altes und Skurriles spielt am Sonntag die Hauptrolle in der Eckernförder Stadthalle. Dann schlägt der Antik-, Kunst- und Kitsch-Markt hier wieder seine Stände auf. Geöffnet ist er von 9 bis 15 Uhr.

Zwergenkram-Markt

Beim Flohmarkt für Kinder- und Babysachen können Mütter mit Tragen und Tüchern inklusive Begleitpersonen ab 10 Uhr stöbern. Für Kinderwagen öffnet sich der Markt in der Sparkassen-Arena in Kiel ab 11 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro. Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts.

Schnäppchen machen, Projekte fördern

Der Lions Club Rendsburg und der Verein der Gartenfreunde veranstalten zusammen mit der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde am Sonntag, 26. Januar, von 9 bis 13 Uhr einen Flohmarkt auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie am Fuchsberg 2 in Alt Duvenstedt. Zum Verkauf stehen Artikel, die auf den AWR-Recyclinghöfen abgegeben wurden und noch gebrauchsfähig, teilweise neuwertig sind – etwa Möbel, Fahrräder, Geschirr und andere Haushaltswaren, Spielzeug sowie technische Geräte. Der Erlös ist für Projekte an Schulen im Raum Rendsburg sowie für die Gestaltung von bienen- und vogelfreundlichen Gärten bestimmt.

Puppentheater im Musiculum

Das Figurentheater Simsalabim gastiert am Sonntag, 26. Januar, mit dem Stück „Mascha und der Bär – ein Feuerwerk für den Wolf“ im Musiculum, Stephan-Heinzel-Straße 9. Die Vorstellungen sind um 11 und 13 Uhr und dauern circa 50 Minuten. Der Eintritt beträgt 8 Euro, mit Ermäßigung 7 Euro.

Duo gibt Konzert in Einfeld

Im Gemeindesaal der Kirchengemeinde Einfeld an der Dorfstraße 9 findet am Sonntag, 26. Januar, ein besonderes Konzert statt. Dort tritt das Duo „Dreiviertelsieben“ auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten

Im Carls öffnet wieder ein Jazz-Frühschoppen

Der Jazzfrühschoppen im Carls nimmt neue Fahrt auf. Zum Auftakt am Sonntag um 11 Uhr tritt die Storyville Jazzband aus Rendsburg auf. Die 1978 gegründete Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Jazz der 1940er-Jahre am Leben zu erhalten. So werden Standards wie „Bourbon Street Parade“ gespielt, aber auch Gassenhauer wie „Sheik Of Araby“. Auch selten gespielte Titel wie „Just A Beautiful Picture“ sind zu hören. „Benannt hat sich die Storyville Jazzband nach dem Rotlichtviertel in New Orleans, in dem der Jazz geboren wurde“, heißt es in der Ankündigung. Der Jazzfrühschoppen findet in lockerer zeitlicher Reihenfolge und gefördert von Wolfram Greifenberg im Carls auf der Carlshöhe statt. Der Eintritt ist frei.

Festival der Senioren

Nicht nur im Rheinland wird zur Karnevalszeit geschunkelt: Die Gemeinde lädt am Sonntag zum 27. Kronshagener Seniorenfestival ein. Beginn im Bürgerhaus, Kopperpahler Allee 69, ist um 15.11 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Neben dem Prinzenpaar und dem Kinderprinzenpaar aus der Landeshauptstadt Kiel geben sich die Garden des Rhenania Carneval Club (RCC) und des Elferrats der Poggendörper (EdP) die Ehre. Einschließlich Kaffee, Tee und Kuchen kostet der Eintritt 7 Euro. Karten gibt es im Bürgerbüro des Rathauses, Kopperpahler Allee 5, sowie in der Gemeindebücherei, Kopperpahler Allee 63.

Instrumente lernen beim Musikzug der Feuerwehr

Unter dem Motto „Mach mit! Lern dein Instrument mit Spaß bei uns!“ lädt der Feuerwehrmusikzug Amt Nortorfer Land für Sonntag, 26. Januar, ab 14 Uhr zu seinem Schnuppernachmittag in die Gemeinschaftsschule (Gebäude I) nach Nortorf. Damit die Interessierten gleich wissen, was auf sie zukommt, präsentieren sich zu Beginn der Veranstaltung die Nachwuchsgruppen des Musikzuges. Nach den Auftritten der Musikschüler werden die einzelnen Instrumente vorgestellt und alle können ausprobiert werden. Jeder Schüler kann entscheiden, welches Instrument er erlernen möchte. Das Blasorchester freut sich über neue Mitglieder, die bereits ein Instrument spielen können. Geprobt wird immer donnerstags ab 19 Uhr für das Vororchester, im Anschluss ab 19.30 Uhr für das Hauptorchester in der Mehrzweckhalle an der Bargstedter Straße in Nortorf. Das Musikrepertoire reicht von Märschen, über Polkas bis hin zu Rock-, Pop- und Filmmusik, anspruchsvoller Unterhaltungsmusik und Swing.

Gottesdienst mit Literatur

Das Buch „Die hellen Tage“ von Zsuzsa Bánk steht im Mittelpunkt des Literaturgottesdienstes am Sonntag ab 10 Uhr in der Wassermühle. Lange Sommer, drei Kinder, nackte Füße im hohen Gras und ein kleiner Ort in Süddeutschland namens Kirchblüt. Aja und Therese durchleben ihre Kleinmädchensommer wie Schwestern, unzertrennlich seit dem Tag ihrer ersten Begegnung. Sie nehmen Karl als dritten Freund in die Mitte. Die Tage der Drei sind meistens unbeschwert. Doch da sind auch Verluste und Geheimnisse. Auch die Mütter, anfangs eher distanziert, schließen Freundschaft, erleben helle und ertragen gemeinsam dunkle Tage. Im Gottesdienst sind einige Abschnitte aus dem Buch zu hören und wird darüber nachgesonnen, was Freundschaft bedeutet. Gestaltet wird der Gottesdienst von Martina Hoffmann, Silke Mette, Imma Terheyden-Breffka (Stadtbücherei Bad Segeberg), Andreas Maurer-Büntjen (Musik) und Pastorin Elke Hoffmann.