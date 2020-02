Ausflugstipps für den 01.03.2020

Stadtfest : Kieler Umschlag 2020

Noch bis zum Sonntag übernimmt Altbürgermeister Asmus Bremer zum Kieler Umschlag wieder das Ruder. Das älteste Volksfest Kiels hat seine Wurzeln im 15. Jahrhundert und begeistert Jung und Alt damals wie heute mit einer feinen Mischung aus Unterhaltung, regionaler Kulinarik und außergewöhnlichen Waren. Außerdem kann traditioneller Handwerkskunst beim Entstehen zugeschaut werden. Ein buntes Bühnen- und Kinderprogramm mit Live-Musik, Märchen-Zelt, Streichelzoo und Mitmach-Aktionen rundet das vielfältige Programm ab. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonnabend: 11 bis 20 Uhr Sonntag: 11 bis 18 Uhr, Handwerkerzelt auf dem Holstenplatz bis 24 Uhr.

Lesen Sie auch: Das erwartet Sie beim Kieler Umschlag 2020

Im Rahmenprogramm des Stadtfestes öffnen weitere Geschäfte am Sonntag ihre Türen:

Citti-Park

Die Einkaufshalle des Citti-Parks in Kiel verwandelt sich durch Händler und Handwerker in einen historischen Marktplatz. Zu kaufen gibt es Schmuck, Met und andere Leckereien. Die Gastronomie öffnet am Sonntag ab 12, die Geschäfte ab 13 Uhr.

Sophienhof

Der Sophienhof steht am Sonntag im Zeichen des Buches. Vier Vereine laden zum Kieler Bücherei-Tag ein. Das Programm beginnt auf der NDR-Bühne, Höhepunkt ist die Verleihung des Kinderbuchpreises „Kieler Lesesprotte“. Auf der Herzog-Friedrich-Brücke – dem oberen Durchgang zwischen dem Sophienhof und dem Holstentörn – kann am Sonntag von 13 bis 18 Uhr nach Belieben geschmökert werden. Neben Büchern aus allen Genres sind auch Hörbücher, Zeitschriften, CDs, CD-ROMs und DVDs sowie Schallplatten und Bildbände im Angebot.

Holtenauer Straße

„Kiel macht auf“ und die Geschäfte der Holtenauer Straße sind wieder dabei! Auch am 1. März gibt es wieder die Möglichkeit, sich in aller Ruhe auf den Weg zu machen – zum ausgiebigen Shoppen und Schlemmen in den Geschäften und Restaurants der Holtenauer Straße. Die Besucher erwartet frühlingshaftes Flair in sämtlichen Geschäften, denn so langsam geht der Blick für alle schon Richtung wärmere Jahreszeit.

IKEA Kiel

Getreu dem Motto zum verkaufsoffenen Sonntag „ Kieler Umschlag“, findet sich am Nachmittag das Umschlagspaar Asmus Bremer und seine Gemahlin samt Gefolge bei IKEA Kiel ein, um für traditionell-mittelalterliche Stimmung zu sorgen und das Umschlagslied anzustimmen. Daneben laden verschiedene Aktionen die kleinen IKEA-Besucher zum Mitmachen ein. So verwandeln sich ihre Gesichter beim Kinderschminken in Ritter & Co. Mittelalterliches Flair kommt aber auch bei der Kinder-Bastelaktion auf. Los geht es um 12 Uhr.

REWE Center

Auch das REWE Center im Winterbeker Weg 44 hat am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, und es warten viele auf die Besucher. So wird es eine Handwerker-Station geben. Hier können die Kunden ihre Heimwerker-Fähigkeiten beispielsweise beim Nägel-Kloppen austesten. Weiteres Highlight sind zwei Aufführungen eines Shanty-Chores – um 13.30 Uhr und 16 Uhr.

Holstentörn und Karstadt

Karstadt öffnet auch am 1. März seine Türen. Die Besucher können am verkaufsoffenen Sonntag in den Fachgeschäften der Holstentörn-Einkaufspassage und des Warenhauses von 13 bis 18 Uhr nach Herzenslust die neuen Trends entdecken.

Außerdem noch interessant: Weitere Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

Strandkorb für Puppen in Bad Segeberg

Möbel Kraft eröffnet an diesem Sonntag sein Gartenmöbelzelt. Auf 1200 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen von 11 bis 17 Uhr sein neues Sortiment. Darunter auch Möbel aus recyceltem Holz, die in der vergangenen Saison nach Unternehmensangaben besonders beliebt waren. Besonderheit dieses Jahres sind Strandkörbe, die es jetzt auch für Puppen und bald auch für Hunde geben soll.

Segeberger Immobilientage

Gleichzeitig gastieren in den Räumen des Möbelanbieters auch die Segeberger Immobilientage. Dabei geht es sowohl um die Finanzierung und den Immobilienkauf Neu- und Umbau sowie Renovierung und Sanierung. Aber auch Angebote zu Eigentumswohnungen, Fertig- und Massivhäusern, Architektur- und Bauplanung sowie Fenster, Türen, Tore, Dämmtechnik stehen im Fokus.

Landjugend Lindau-Revensdorf veranstaltet Dorfquiz

Die Organisatoren wechseln, doch die Losung „Auf die Freundschaft!“ hat bei der Landjugend Lindau-Revensdorf Bestand. Ideen, was gemacht werden könnte, gibt es reichlich. Unter anderem stehen Kartfahren, ein Volleyballturnier, Paintball sowie Besuche eines Escape-Rooms und der Flensburger Brauerei auf der Vorschlagsliste. „Mit ihren Veranstaltungen sorgt die Landjugend dafür, dass die Menschen im Ort Heimatgefühl entwickeln“, lobte Bürgermeister und ehemaliger Landjugendvorsitzender Jens Krabbenhöft ( CDU) das Wirken der Gruppe. Schon Tradition hat dabei das Dorfquiz am Sonntag. Es folgt noch im März die 80er-/90er-Party am 6.3.

Eisbären stehen im Tierpark Neumünster im Mittelpunkt

Der Tierpark Neumünster hat 2019 einige Mitbewohner hinzugewonnen. Neun Arten sind neu – darunter auch Alpakas, Turteltauben und die Nagetiere Capybara. Am 1. März stehen die richtet sich die Aufmerksamkeit dann beim Eisbären-Aktionstag auf die großen Landraubtiere aus dem hohen Norden. Einen Workshop zum Fledermauskasten-Bau bietet der Nabu im Park am 4. April an. Und auch Fans von Pinguinen kommen am 26. April am Welt-Pinguin-Tag auf ihre Kosten.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.